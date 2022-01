THE UNDOING TF1. La série portée par Nicole Kidman et Hugh Grant diffuse ses derniers épisodes ce mercredi 19 janvier 2022. The Undoing aura-t-elle droit à une saison 2 sur TF1 ?

[Mis à jour le 19 janvier 2022 à 20h50] Les deux derniers épisodes de The Undoing sont diffusés sur TF1 mercredi 19 janvier 2022. Les fans de la série portée par Nicole Kidman et Hugh Grant doivent cependant se faire une raison : aucune saison 2 ne verra le jour. En effet, il s'agit d'une mini-série, qui n'appelle pas de suite. Par ailleurs, The Undoing est l'adaptation du roman Les premières impressions de Jean Hanff Korelitz, publié en 2014 : il n'existe pas matière pour écrire une suite, la fin conclut définitivement l'histoire.

En moyenne, 3,5 millions de téléspectateurs suivent la diffusion de The Undoing sur TF1 en France. Aux Etats-Unis, elle a été diffusée à la fin de l'année 2020. Saluée par la critique, cette mini-série a reçu des nominations aux Golden Globes l'année suivante, notamment dans les catégories Meilleure mini-série, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur acteur dans un second rôle. Cependant, elle n'a pas remporté de prix

La série The Undoing est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Comme c'est souvent le cas pour les séries policières, on peut s'interroger sur la frontière entre fiction et réalité. Contrairement à d'autres séries, The Undoing (littéralement "la défaite", dans le sens de défaire) n'adapte pas un fait divers qui s'est réellement produit. Il s'agit toutefois de l'adaptation du roman Les Premières impressions de Jean Hanff Korelitz.

Pourquoi le tournage de The Undoing a été difficile pour Nicole Kidman ?

Si Nicole Kidman a l'habitude de jouer des rôles éprouvants, elle a révélé dans le podcast de Marc Maron (WTF) que celui de The Undoing s'est révélé particulièrement compliqué. La comédienne également vue dans Big Little Lie a expliqué : "J'ai été complètement à plat pendant une semaine, parce que le système immunitaire ne faisait pas la différence entre le jeu et la réalité lorsqu'on tournait." Pour cela, son rôle dans The Undoing fait certainement partie de ceux qui ont le plus marqué l'actrice australo-américaine !

The Undoing est une série diffusée chaque mercredi jusqu'au 19 janvier 2022 sur TF1. Nicole Kidman y incarne une femme dont le mari, joué par Hugh Grant, est suspecté d'avoir commis un meurtre. En plus de Nicole Kidman et Hugh Grant, le casting réunit Donald Sutherland et Edgar Ramirez. The Undoing est diffusée sur TF1 au rythme de deux épisodes au programme TV chaque mercredi soir, à 21h05, jusqu'au 19 janvier 2022.

Synopsis - Grace et Jonathan Fraser forment un couple modèle de la haute-société américaine. Dans le cadre d'une collecte de fonds pour l'école de leur fils, Henry, Grace rencontre Elena Alves, mère d'élève boursier. Le lendemain, Elena est retrouvée morte, et Jonathan a disparu. Grace commence à s'interroger sur la responsabilité de son mari dans cette affaire.

Nicole Kidman : Grace Fraser

Hugh Grant : Jonathan Fraser

Matilda de Angelis : Elena Alves

Donald Sutherland : Franklin Reinhardt

Noah Jupe : Henry Fraser

Lily Rabe : Sylvia Steineitz

Edgar Ramirez : Detective Joe Mendoza

Ismael Cruz Cordova : Fernando Alves

Noma Dumezweni : Haley Fitzgerald

Edan Alexander : Miguel Alves

Fala Chen : Jolene McCall

Michael Devine : Inspecteur Paul O'Rourke

Sofie Gråbøl : Catherine Stamper

The Undoing est une série HBO diffusée en France sur TF1. Elle est visible sur la première chaîne les mercredi soir, du 5 au 19 janvier 2022, à partir de 21h05. Il est possible de suivre la diffusion en direct en streaming en passant par le site myTF1. Si vous avez raté un épisode, sachez qu'il est disponible dès le lendemain en replay sur le site myTF1. Notons également que The Undoing est disponible en streaming pour les abonnés des plateformes MyCanal et Prime Video.

The Undoing est une mini-série. Elle est composée de six épisodes, d'une durée approximative d'une heure chacun, au terme desquels l'intrigue prend fin. Il n'y a pas de saison 2 ou de suite prévue. Voici la liste des épisodes de The Undoing : "Une intuition" (épisode 1), "Disparu" (épisode 2), "Ne pas nuire" (épisode 3), "Ne pas voir le mal" (épisode 4), "Guerre des nerfs" (épisode 5), "La cruelle vérité" (épisode 6). Sur TF1, les six épisodes sont diffusés du 5 au 19 janvier 2022.