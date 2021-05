"The Voice 2021 : Marghe gagne la finale, l'hologramme de Kendji... les meilleurs moments"

L'année dernière, le 13 juin 2020 pour être précis, Abi Bernadoth était élu grand gagnant de The Voice avec plus de 53% des voix en sa faveur. Le jeune homme était ainsi préféré à Antoine Délie, Gustine et Tom Richet en finale du télécrochet de TF1. Près d'un an plus tard, que devient le vainqueur de la compétition musicale ? Ancien professeur d'anglais, Abi s'est depuis lancé corps et âme dans sa carrière musicale qu'il a lancée en bonne et due forme au mois d'octobre 2020 avec un EP titré "C'est ma chance". Et la chance lui sourit puisqu'il a également interprété "Je reviens plus fort", le titre du générique de fin de Soul, le dernier film d'animation Pixar paru sur Disney+ en décembre dernier. Dans les colonnes du Parisien en février 2021, Abi Bernadoth expliquait travailler maintenant d'arrache-pied sur son premier album. "On essaye d'emmagasiner un maximum de titres. L'idée, c'est d'avoir plein de choses différentes, pour avoir le choix. C'est difficile avec le contexte mais, a priori, il devrait sortir au printemps 2021. Dans tout ça, j'apprends pleinement et je découvre plein de choses".

"J'ai commencé avec une gamine, je termine avec une diva". Voilà les mots qu'utilisait Florent Pagny pour décrire son aventure au côté de Marghe, sa candidate désormais gagnante de The Voice. Pour débuter sa finale, la jeune femme de 22 ans n'a pas choisi n'importe quelle chanson à interpréter en solo sur scène : "Mon vieux" de Daniel Guichard, une façon pour elle de rendre hommage à son grand-père, décédé l'année dernière dans une période compliquée pour tout le monde en raison de la pandémie. La jeune chanteuse de l'équipe Florent Pagny explique qu'elle n'a d'ailleurs pas "pu le voir, je n'ai pas pu me rendre à l'enterrement". Très ému, Florent Pagny a salué la performance de Marghe durant la finale de The Voice 2021 : "Marghe a fait preuve d'une telle progression, d'une telle évolution. C'est toujours agréable de voir quelqu'un qui progresse et qui murit et propose des choses qu'elle s'est appropriées. Ca me fascine de voir cette môme avec cette âme de guerrière." Quelques heures plus tard, c'est Marghe qui remportait le prix de la plus belle voix de France.

On le sait désormais, Marghe a remporté l'édition 2021 de The Voice. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement être gagnante de The Voice ? S'il n'y a pas réellement de chèque à la clé pour une victoire dans le télé-crochet phare de TF1, sachez que la jeune femme obtient immédiatement un contrat avec Universal Music, une maison de disque extrêmement importante puisqu'elle travaille notamment avec de grandes stars de la chanson française. Citons pelle-mêle Marc Lavoine, juré de The Voice, Zazie, Vitaa, Louane ou encore Mylène Farmer.

The Voice, la plus belle voix, c'est aussi une bataille d'égo entre les quatre coachs du télé-crochet. Juré le plus assidu de The Voice, Florent Pagny devient également celui au palmarès le plus étoilé puisqu'avec Marghe devient sa troisième candidate victorieuse dans The Voice. Elle apporte donc un troisième trophée à Florent Pagny après Stéphane Rizon (saison 1) et Slimane (saison 7). Il se distingue donc de certains autres coachs qui n'ont que deux victoires à leur actif, Zazie et Mika pour ne pas les citer.

Avant même sa victoire en finale de The Voice 2021, Marghe s'était exprimée dans les colonnes de La Nouvelle République. La finaliste originaire de Poitiers affirmait alors vivre un véritable rêve éveillé depuis qu'elle participait à l'édition 2021 du télé-crochet de TF1, dont elle est une grande fan. Dans l'équipe de Florent Pagny, elle a d'ailleurs eu l'occasion de se révéler aux yeux du public. "C’est dingue, ce qui m’arrive ! Je vis un rêve éveillé et je remercie tous les téléspectateurs qui m’ont permis d’aller jusqu’en finale. Avec les trois autres finalistes, on a eu le temps de souffler un peu, lundi. Mais on a toujours des petites choses à travailler et, dès mercredi, les répétitions ont recommencé."

08:33 - Marghe gagnante de The Voice : l'histoire de sa révélation

Suite à son interprétation de "Donne-moi ton coeur" de Louane, elle avait été choisie par Marc Lavoine et Florent Pagny lors de l'épisode 2 de The Voice 2021. Marghe, 21 ans, a ensuite rejoint l'équipe de Florent Pagny. Et grand bien lui en a pris puisqu'elle est arrivée jusqu'en finale et a même remporté le titre de plus belle voix de France ! De son vrai prénom Margherita, Marghe est une grande fan de The Voice et rêvait d'y participer depuis longtemps. Au fil de l'aventure The Voice, Marghe s'est véritablement révélée en tant qu'artiste, comme elle a eu l'occasion de l'expliquer lors d'une interview avec Nikos Aliagas. Exit la jeune femme timide, Marghe s'est montré capable de tout faire et a osé de plus en plus de choses sur la scène du télécrochet de TF1 : "Nature Boy" de Nat King Cole puis "Don't Start Now" de Dua Lipa et enfin "You are so beautiful" de Joe Cocker, la chanteuse ratisse large et convainc à chaque fois.

C'est également une évolution stylistique que nous a proposée Marghe cette saison : "je viens de découvrir une nouvelle voix. Je n'ai pas encore l'habitude mais je suis bien avec cette voix" disait-elle dans The Voice, la suite. Et, visiblement, cette voix lui convient aussi bien qu'à son coach Florent Pagny. Lors de la finale, elle a marqué par la justesse de ses interprétations sur "Mon Vieux" de Daniel Guichard, "Wasting My Young Years" avec London Grammar et enfin sur "Forget Everything", titre de sa propre composition. Au terme de plus de trois mois de compétition, elle s'est imposée face à Jim Bauer, pourtant qualifié de grand favori avant la finale. Elle remporte donc The Voice 2021 et remporte donc un contrat avec la maison de disque Universal Music.