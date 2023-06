"The Voice Kids : la date de la saison 2023 est désormais connue"

THE VOICE KIDS 2023. La prochaine saison de The Voice Kids est très bientôt programmée sur TF1. Découvrez la date ainsi que les coachs de cette édition 2023.

The Voice Kids revient très prochaine sur TF1. La première chaîne a annoncé dans un communiqué de presse que la saison 2023 sera diffusée dès ce mardi 4 juillet, à 21h10. C'est donc le mardi soir, à la place de Koh Lanta, que les fans de l'émission pourront découvrir le télé-crochet qui met à l'honneur les jeunes talents.

Une fois n'est pas coutume, le jury va encore changer dans The Voice Kids. Julien Doré laissent leur place à Nolwenn Leroy et Slimane. Patrick Fiori et Kendji Girac rempilent, eux, dans le fauteuil rouge des coachs.

Contrairement à "The Voice, la plus belle voix", The Voice Kids s'adresse aux enfants et adolescents de 6 à 15 ans. Dans la plus pure tradition du télé-crochet, les coachs font la découverte des talents dans un fauteuil rouge dos à la scène pour ne prêter attention qu'à la performance vocale. Ce n'est que s'ils veulent intégrer tel ou telle candidat(e) dans leur équipe que les coachs peuvent découvrir à quoi ressemble les différents chanteurs. A cela s'ajoute la possibilité pour un coach de bloquer un autre juré qui souhaiterait lui ravir un talent.

La date de The Voice Kids est désormais connue. C'est à partir du 4 juillet que le télé-crochet de TF1 est à voir. L'émission est désormais diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h10 sur la première chaîne, pour une finale prévue dans les mois à venir, probablement à la rentrée.

Lors de la dernière compétition The Voice Kids, c'est Raynaud qui a été élue gagnant le 8 octobre 2022. Le chanteur âgé de 11 ans concourait dans l'équipe de Patrick Fiori. Ce jeune Réunionnais a commencé à chanter à seulement 3 ans, avant de se produire pour la première fois sur scène à 8 ans.

Le jury de la saison 2023 est déjà connu. Patrick Fiori et Kendji Girac rempilent dans les fauteuils rouges des coachs. Pourtant, Louane et Julien Doré ne reviendront pas pour la prochaine saison. Ils seront remplacés par Nolwenn Leroy, qui est déjà intervenue ponctuellement dans The Voice, et Slimane, ancien gagnant de The Voice.

Le télécrochet The Voice Kids est traditionnellement diffusé les samedis en prime time sur TF1. Cette année, la saison commence le 4 juillet 2023. Les épisodes de The Voice Kids 2023 sont diffusés tous les mardis à partir de 21h10. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !