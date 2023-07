"The Voice Kids : les nouveautés de la saison 2023"

THE VOICE KIDS 2023. La saison 9 de The Voice Kids débute ce mardi 4 juillet à 21h10. Des enfants de 6 et 15 ans vont y démontrer leur talent sur le plateau de TF1.

The Voice Kids est de retour sur TF1. Le premier épisode du télécrochet, qui a pour objectif de révéler de jeunes talents entre 6 et 15 ans, est diffusé ce 4 juillet à 21h10. Et les fans devront s'y habituer, puisque chaque numéro de cette saison 9 est désormais à découvrir le mardi soir, et non plus le samedi soir comme ça a pu être le cas par le passé.

Et ce n'est pas la seule nouveauté de The Voice Kids 2023. Le jury se renouvelle en partie cette année. Si Patrick Fiori et Kendji Girac rempilent pour une nouvelle édition, ils seront rejoints cette année par Slimane et Nolwenn Leroy, deux habitués des concours de chants ayant respectivement remporté The Voice et La Star Academy.

Parmi les autres nouveautés de cette saison 9 de The Voice Kids, notons également des coachs d'un soir pour les battles : Ycare, Christophe Willem, Vitaa, Claudio Capéo, Wejdene, Soolking, Joyce Jonathan et Bilal Hassani viendront prodiguer leurs précieux conseils aux jeunes talents. Les téléspectateurs pourront également retrouver la règle du "super block", déjà éprouvée dans la version adulte, qui permet à l'un des coachs d'empêcher un autre de récupérer un talent en train de chanter.

Toutes les infos sur The Voice Kids

C'est à partir du 4 juillet que le télécrochet revient sur TF1. The Voice Kids est désormais diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h10 sur la première chaîne, pour une finale prévue dans les mois à venir, probablement à la rentrée.

Lors de la dernière compétition The Voice Kids, c'est Raynaud qui a été élue gagnant le 8 octobre 2022. Le chanteur âgé de 11 ans concourait dans l'équipe de Patrick Fiori. Ce jeune Réunionnais a commencé à chanter à seulement 3 ans, avant de se produire pour la première fois sur scène à 8 ans.

Le jury de la saison 2023 est composé d'anciens visages et de nouvelles têtes. Patrick Fiori et Kendji Girac rempilent dans les fauteuils rouges des coachs. Pourtant, Louane et Julien Doré ne reviendront pas pour la prochaine saison. Ils seront remplacés par Nolwenn Leroy, qui est déjà intervenue ponctuellement dans The Voice, et Slimane, ancien gagnant de The Voice.

Cette année, la saison 9 commence le 4 juillet 2023. Les épisodes de The Voice Kids 2023 sont diffusés tous les mardis à partir de 21h10. Sachez que, si vous ne pouvez pas être au rendez-vous devant votre poste en direct, chaque épisode est disponible en replay sur votre box TV ou sur le site MTF1 pour une durée de 8 jours. L'occasion de rattraper les épisodes que vous n'avez pas pu voir !