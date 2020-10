"The Voice Kids : quel gagnant pour la saison 2020 ? Le direct"

THE VOICE KIDS 2020 - Ce soir, TF1 diffuse la finale de The Voice Kids. Les jeunes chanteurs ne sont plus que huit et vont tenter de remporter le trophée de cette année 2020. Lissandro, Sara, Rania, Enzo, Rebecca, Ema, Naomi et Abdellah vont se soumettre aux votes du public. Alors, qui remportera la finale ? Suivez le direct de l'émission.

Ce samedi 10 octobre, TF1 diffuse la finale de The Voice Kids. Après plusieurs semaines de compétition, il ne sont plus que huit candidats. Dans l’équipe de Jenifer, Lissandro et Sara vont tenter de remporter le trophée. Soprano a choisi de continuer l’aventure avec Rania et Enzo. Puis, Patrick Fiori a décidé d’aller en finale avec Rebecca et Ema. Enfin, Kendji Girac mise sur Naomi et Abdellah. Pour aider le public à faire son choix, TF1 a demandé à Julien Doré d’être le « super coach ». Il a donc pu suivre les répétitions et a donné des conseils aux jeunes chanteurs. Puis, au cours de la soirée, Dadju, Gims, Louane, et Florent Pagny vont monter sur scène pour chanter. Malheureusement, il y a un imprévu qui risque bien de défavoriser Lissandro et Sara. Jenifer a été testée positive au Covid-19 et ne sera donc pas assise sur le fameux fauteuil rouge. Pour autant, elle n’oublie pas ses petits protégés et sera présente en visioconférence depuis son salon. Alors, qui va avoir la chance de gagner la nouvelle saison de The Voice Kids ? Suivez dès à présent le direct.

21:42 - Rebecca fait pleurer les coachs Rebecca, âgée de 10 ans, fait partie de l’équipe de Patrick Fiori et est la benjamine de The Voice Kids. La jeune fille a choisi de chanter du Emmanuel Moire et ne va pas utiliser son violon pour la première fois. Elle a décidé de chanter Sois tranquille afin de rendre hommage à sa soeur décédée. Patrick Fiori, Soprano mais aussi Julien Doré sont touchés par sa chanson et ont les larmes aux yeux. "J’ai pas beaucoup ouvert de livres dans ma vie, mais tu en es un à toi toute seule" dit le coach. Le chanteur trouve que Rebecca s’est beaucoup investie et a beaucoup progressé au fil des semaines.

21:34 - Lissandro, un vrai "showman" ! Malgré l’absence de Jenifer, Lissandro s’est très bien débrouillé sur scène et a mis de l’ambiance. La coach n’a pas manqué de suivre sa prestation et est fière de son petit protégé. "C’était génial, tu m’as donné de l’énergie Lissandro" dit-elle. De son côté, Nikos Aliagas a aussi beaucoup aimé la chanson du chanteur. "Le showman le plus jeune de France" annonce t-il. Julien Doré s’est régalé et a trouvé son pas de danse "magique".

21:30 - Lissandro, sans sa coach ce soir Lissandro, de l’équipe de Jenifer est le suivant à monter sur scène pour la finale de The Voice Kids. Il est très heureux de faire partie des huit derniers et va chanter sur les Jackson Five. Jenifer, atteinte de la Covid-19, n’a pas pu participer aux répétitions. Elle a quand même donné de nombreux conseils en visioconférence et Julien Doré a aussi coaché le jeune chanteur.

21:26 - Rania éblouit les coachs sur scène Rania, de l’équipe de Soprano est la première à chanter sur scène. La jeune fille a choisi d’interpréter "All by myself" de Céline Dion afin de rendre hommage à sa maman. Soprano est confiant et pense que sa protégée a pris en "maturité" ces derniers mois. Patrick Fiori est émerveillé par la prestation de Rania et a les larmes aux yeux. "Là, ce que je ressens, c’est beaucoup, beaucoup de fierté" explique Soprano. Pour le coach, Rania a montré tout son talent sur scène malgré son stress.

21:21 - Le déroulement de la Finale de The Voice Kids Pour la première partie de la soirée, les huit finalistes vont chanter seuls sur scène. Puis, le public va devoir choisir les quatre derniers candidats. À la fin de la soirée, les quatre derniers chanteurs vont partager la scène avec leur coach. Ce sera une nouvelle fois au tour des téléspectateurs de voter et d’élire le grand gagnant de l’émission, explique Nikos Aliagas.

21:15 - Julien Doré sur scène avec les finalistes La finale de The Voice Kids commence sur TF1. Julien Doré est l’invité spécial et est le "super coach". Il a donc pu suivre les répétions et a la chance de chanter avec les huit finalistes sur scène.

20:56 - Qui sont les invités de la finale de The Voice Kids ? Ce samedi 10 octobre, TF1 diffuse la finale de The Voice Kids. Jenifer ne va pas pouvoir monter sur scène car elle a attrapé le coronavirus. Néanmoins, la chaîne a fait appel à des invités de marque pour ce dernier épisode. Julien Doré est l’invité spécial puisqu’il va avoir le rôle de "super coach". Puis, au cours de la soirée, Florent Pagny, Gims, Louane et Dadju vont monter sur scène pour chanter. Cela promet donc une très belle soirée !

20:32 - Huit candidats pour la finale de The Voice Kids Ce soir, les téléspectateurs vont pouvoir suivre la finale de The Voice Kids sur TF1. Il ne reste plus que huit jeunes chanteurs - donc deux par équipe. Jenifer mise sur Lissandro et Sara pour cette dernière émission. Puis, Soprano a choisi de continuer l’aventure avec Rania et Enzo. De son côté, Patrick Fiori a choisi d’aller en finale avec Rebecca et Ema. Enfin, dans l’équipe de Kendji Girac, on retrouve Naomi et Abdellah.

20:25 - Lissandro perturbé par l'absence de Jenifer ? Jenifer a été testée positive au Covid-19 et n’a pas pu être présente pour les répétitions de la finale de The Voice Kids. C’est donc Julien Doré qui a dû s’occuper de Lissandro et de Sara. Lissandro ne semble pas avoir été perturbé par l’absence de sa coach. Il s’est même très bien entendu avec Julien Doré et a pu apprendre beaucoup à ses côtés. "Jenifer était quand même là par écran et a pu me parler. Et Julien Doré a un peu été mon deuxième coach. Il est très, très gentil et m’a donné plein de conseils, qu’aurait pu me donner Jenifer d’ailleurs" a t-il expliqué au Républicain Lorrain.

20:16 - Julien Doré "super coach" de la finale de The Voice Kids L’année passée, Florent Pagny avait rejoint les coachs pour départager les candidats dans The Voice Kids. Cette année, c’est au tour de Julien Doré de devenir "super coach", commente Le Figaro. Le chanteur va s’assoir sur le cinquième fauteuil et va découvrir les finalistes. Pendant les répétitions, Julien Doré s’est bien mis dans la peau du coach. Il a donné des conseils précieux aux jeunes talents et a aussi coaché Lisandro et Sara, de l’équipe de Jenifer. La star a attrapé le Covid-19 et n’a donc pas pu répondre présente pour soutenir ses finalistes.

20:11 - Une nouveauté pour la finale de The Voice Kids Cette année, il y a une nouveauté pour la finale de The Voice Kids sur TF1. Les huit finalistes vont tous monter sur scène pour chanter et ce sera aux téléspectateurs de choisir les quatre derniers candidats. À la place de choisir qu’un seul talent par équipe, ces derniers pourront voter comme ils le souhaitent. Ainsi, deux talents d’une même équipe pourraient être choisis, explique Le Figaro. Après cette sélection, les quatre candidats chanteront avec leur coach et le gagnant sera annoncé à la fin de l’émission.

20:03 - Ces finalistes de The Voice Kids qui plaisent au public Pour la finale de The Voice Kids, ce sont les téléspectateurs qui prennent le pouvoir. Ils pourront voter tout au long de l’émission afin de choisir le grand gagnant de cette nouvelle saison. Au fil des épisodes, certains finalistes se sont démarqués. Dans l’équipe de Soprano, Rania, âgée de 10 ans en a mis plein la vue au public. Lors de la demi-finale, elle a fait l’unanimité avec sa reprise de « SOS d’un terrien en détresse ». Puis, dans l’équipe de Patrick Fiori, c’est Rebecca qui a fait sensation avec « You Raise me Up ». Ema avait aussi fait l’unanimité lors de la demi-finale avec sa chanson « Memory ». De son côté, Abdellah de l’équipe de Kendji Girac avait réussi à capter l’attention des téléspectateurs avec « Lettre à France ». Ces candidats ont donc toutes leurs chances ce soir !

19:54 - Kendji Girac vit encore "comme un gitan" ! Kendji Girac est coach pour la première fois dans The Voice Kids. Ce soir, la star va soutenir ses deux finalistes : Rebecca et Ema. Depuis sa victoire dans The Voice, Kenji Girac a fait du chemin et connaît un carton avec son quatrième album, Mi Vida. Pourtant, il assure être resté le même et refuse de changer ses habitudes. Le chanteur vit encore dans sa caravane et s’y sent bien. « Peu de gens imaginent que je vis encore comme ça mais c’est mon équilibre » a t-il expliqué dans Le Parisien. Ainsi, le coach avoue vive encore « comme un gitan. »

19:45 - Jenifer présente depuis son salon pour la finale Jenifer a été testée positive au Covid-19 et ne sera donc pas assise sur les fauteuils rouges pour la finale de The Voice Kids. La chanteuse ne laisse pourtant pas de côté ses deux protégés : Lisandro et Sara. Elle compte bien suivre leurs prestations et a donc trouvé un moyen d’être présente. Cette dernière va suivre les candidats depuis son salon, explique Le Parisien. "Je ne lâche pas Lissandro et Sarah, je continuerai à distance à les suivre" a confié Jenifer sur Instagram. D’ailleurs, la starlette a fait de nombreuses visioconférences avec Lisandro et Sara afin de suivre leurs répétitions.