"The Voice : le jury 2023 remanié avec Bigflo et Oli"

THE VOICE 2023. C'est officiel ! Le jury de The Voice va partiellement changer l'an prochain sur TF1 en 2023. Les rappeurs Bigflo et Oli intègrent les fauteuils rouges de l'émission.

[Mis à jour le 14 septembre 2022 à 13h47] Le télé-crochet phare de TF1 vient d'officialiser la composition de son jury pour l'année 2023. La prochaine saison de The Voice verra le retour de Vianney, Zazie et Amel Bent dans les fauteuils rouges de l'émission. Le concours de chant de la Une accueillera aussi, pour la première fois, un duo de coachs avec Bigflo et Oli. C'est une première pour le duo de rappeurs toulousains qui intègre ici la grande machine de TF1 à partir de la saison prochaine. The Voice 2023 sera la douzième saison du télé-crochet de TF1. On devrait pouvoir la suivre d'ici le début de l'année prochaine, probablement à partir du mois de février si le calendrier habituel est respecté.

Si vous souhaitez participer à l'émission The Voice 2023, les castings sont toujours ouverts. Les participants peuvent remplir un formulaire pour soumettre leur candidature. Il suffit de cliquer sur ce lien. Pour le moment, la date du retour de The Voice pour sa prochaine saison n'est pas encore connue. Il semble toutefois très probable que l'émission ne reviendra pas avant 2023. Habituellement, le concours de chant est diffusé au début de l'année, avec des finales programmées courant du mois de mai. On peut donc imaginer que la saison 12 sera programmée à la même période l'an prochain. Il faut toutefois attendre une officialisation de la part de TF1 pour en savoir plus.

Le jury de The Voice 2023 a été officialisé à la mi-septembre 2022. Pour rappel, Florent Pagny avait annoncé qu'il se retirait de la vie publique pour plusieurs mois en raison d'un cancer du poumon. En 2023, on retrouvera Vianney, Amel Bent et Zazie, trois coachs désormais habitués des fauteuils rouges de The Voice. Ils accueilleront pour la première fois un duo de coachs : Bigflo et Oli, les deux rappeurs toulousains.

Traditionnellement, TF1 lance sa nouvelle saison de "The Voice, la plus belle voix" les samedis, au début de l'année avec les auditions à l'aveugle. La date de reprise de la saison 2023 n'a pas encore été officialisée. La dernière saison avait repris le 12 février 2022 pour se terminer le 23 mai 2022. Elle est également suivie d'une émission intitulée "The Voice, la suite" qui dévoile une partie des coulisses du programme phare de TF1.

En 2022, Nour, 16 ans, a remporté la finale de The Voice 2022. Elle a décroché 56,2% des voix du public, la sacrant grande gagnante de cette saison. Elle était coachée par Florent Pagny, et sortira donc prochainement un album en solo avec Universal Music. Auparavant, Nour avait fait un passage dans la saison 6 de The Voice Kids, coachée par Soprano.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience. Notez enfin que, dans le cadre du partenariat intergroupes entre TF1, France Télévisions et M6, les épisodes de The Voice sont également mis à disposition sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.