"The Voice : quelle date pour la saison 2023 sur TF1 ?"

THE VOICE 2023. La diffusion de la saison 2023 de The Voice approche à grands pas. Celle-ci inaugurera d'ailleurs de nouvelles règles et accueillera un nouveau jury. A quelle date pourra-t-on la regarder sur TF1 ?

[Mis à jour le 7 février 2023 à 16h32] 2023 fête la diffusion de la douzième saison du télé-crochet The Voice. Cette édition 2023 proposera d'ailleurs un jury en partie remanié puisqu'on y trouvera Zazie, Amel Bent, Vianney mais aussi le duo de rappeurs Bigflo et Oli. De nouvelles règles feront leur apparition, notamment avec l'avénement du Super Block (voir les explications des nouvells règles ci-dessous). Quant à la date de diffusion, le télé-crochet fera son retour sur TF1 à partir du samedi 25 février 2023.

L'édition 2023 de The Voice proposera également des nouveautés du côté des règles. Tout d'abord, le super block, qui permettra aux coachs d'en bloquer un autre qui s'est déjà retourné. Par ailleurs, un super coach dont l'identité n'est pas encore connue fera son apparition lors des super cross battles, avant que le programme ne reprenne son direct. Seule la date de diffusion sur TF1 n'est pas encore connue pour le moment.

Le jury de The Voice 2023 a été officialisé à la mi-septembre 2022. Pour rappel, Florent Pagny avait annoncé qu'il se retirait de la vie publique pour plusieurs mois en raison d'un cancer du poumon. En 2023, on retrouvera Vianney, Amel Bent et Zazie, trois coachs désormais habitués des fauteuils rouges de The Voice. Ils accueilleront pour la première fois un duo de coachs : Bigflo et Oli, les deux rappeurs toulousains.

Début février 2023, TF1 a enfin levé le voile sur la date de diffusion officielle de la saison 2023 de The Voice. C'est le samedi 25 février 2023 que sera diffusé le premier épisode de la saison. Voilà qui respecte parfaitement le calendrier habituel proposé par la première chaîne de France chaque année. La finale devrait être diffusée fin mai voire même début juin 2023.

En 2022, Nour, 16 ans, a remporté la finale de The Voice 2022. Elle a décroché 56,2% des voix du public, la sacrant grande gagnante de cette saison. Elle était coachée par Florent Pagny, et sortira donc prochainement un album en solo avec Universal Music. Auparavant, Nour avait fait un passage dans la saison 6 de The Voice Kids, coachée par Soprano.

Comme tous les programmes de TF1, The Voice est disponible en replay pendant sept jours après la diffusion de l'épisode. Il ne faut donc pas trop tarder pour rattraper son retard. Les émissions de TF1 sont disponibles en replay sur le site web MyTF1.fr ou bien sur les onglets replays de votre box télé. C'est l'occasion parfaite pour ne rater aucun épisode de la compétition de The Voice chaque année. Sachez par ailleurs que le site web regorge également de vidéos inédites des coulisses de l'émission pour poursuivre l'expérience. Notez enfin que, dans le cadre du partenariat intergroupes entre TF1, France Télévisions et M6, les épisodes de The Voice sont également mis à disposition sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.