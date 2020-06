"Top Chef : accusé de plagiat, le gagnant 2020 David Gallienne se défend"

TOP CHEF 2020 - Depuis la diffusion de la finale 2020 de Top Chef, des téléspectateurs accusent David d'avoir plagié un plat de Xavier Pincemin. Le gagnant 2020 a répondu aux accusations.

[Mis à jour le 19 juin 2020 à 10h30] Suite à la diffusion de la finale de Top Chef mercredi 17 juin 2020, la victoire de David Gallienne a été critiquée par certains téléspectateurs. En cause ? L'entrée qu'il a proposé lors de la finale, intitulée "l'Araignée de mer et la seiche : voyage de l'Italie à l'Indonésie". Dans ce plat, on retrouve un ravioli à l'encre de seiche, une bisque de crustacée au combava, de la citronnelle, du gingembre, des tagliatelles de seiches à l'oseille et du citron caviar. Mais plusieurs téléspectateurs ont reconnu un autre plat, préparé par Xavier Pincemin lors de la finale 2016 de Top Chef, et ont crié au plagiat. Face à ces accusations, le gagnant 2020 de l'émission M6 a démenti s'être inspiré de l'ancien candidat du concours : "Je l'ai découvert en même temps que tout le monde", assure le chef étoilé, avant de confier qu'il ne regardait pas Top Chef à l'époque "parce que le mercredi soir, le restaurant set ouvert".

Selon David Gallienne, les deux recettes sont "complètement différentes, même si dans l'interprétation, il y a de grosses similitudes. Ce sont des plats différents, avec des émotions différentes". Si beaucoup de fans de Top Chef ont crié au plagiat, Xavier Pincemin defend lui-même le gagnant 2020 : "On s'est appelé ce midi, confie-t-il au Huffington Post. On s'est juste rendu compte que nous avions les mêmes inspirations. De toute façon, c'est un métier où l'on s'inspire tous les uns des autres, ce sont des choses qui arrivent souvent." Les deux chefs ont également décidé de se rencontrer prochainement pour cuisiner ce plat ensemble. Xavier Pincemin a appelé à calmer le jeu, demandant à ce qu'on "laisse David savourer sa victoire, il l'a méritée".

Ce qu'il faut retenir de la finale 2020

David Gallienne a été élu grand gagnant de Top Chef 2020 au cours de la finale face à Adrien Cachot, et diffusée sur M6. Suite à sa victoire, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze a remporté 56 410 euros, somme déterminée en fonction des votes obtenus. Interrogé par Linternaute, le chef étoilé a révélé qu'il allait utiliser cette somme pour son restaurant, Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Lors de cette finale de haute volée, David a fait preuve de la rigueur et du savoir-faire qui le caractérise, mettant de son côté toute l'expérience qu'il a pu accumuler dans sa carrière, bien que le menu choisit ait été critiqué par le public. Son adversaire Adrien n'a pas non plus démérité : le poulain de Paul Pairet a proposé un menu audacieux avec du trompe-l'oeil et un dessert particulièrement engagé en faveur de l'écologie, mais a rencontré quelques difficultés en coulisses. Cela ne lui a cependant pas permis d'assurer la victoire. Les internautes n'ont pas manqué d'exprimer leur déception sur les réseaux sociaux, puisqu'ils espéraient voir ce candidat créatif remporter le concours.

C'est le 17 juin 2020 que les fans ont découvert qui avait remporté Top Chef. David Gallienne a été élu gagnant de l'émission culinaire sur M6 avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11. Il est à la tête du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny, en Normandie. Grâce à cette victoire, David remporte 56 410 euros.

Quinze candidats étaient en lice au début de Top Chef 2020. Âgés de 22 à 30 ans, un candidat a été éliminé à la fin de chaque épisode, et les brigades ont donc été constamment remodelées. Contrairement au Le Meilleur Pâtissier, les candidats du concours culinaire de M6 sont tous des professionnels de la cuisine. Petite particularité dans la saison 2020 : Gratien, candidat gagnant d'Objectif Top Chef, est totalement amateur. Avant de se lancer dans la cuisine, il était comptable. Les autres candidats travaillent déjà dans des restaurants, et l'un d'entre eux est même étoilé. Retrouvez les portraits des candidats de Top Chef 2020 en cliquant ici.

Le jury de Top Chef a changé en 2020. Jean-François Piège a quitté l'émission M6 pour se consacrer à ses établissements. Il a été remplacé par le chef Paul Pairet, qui a pris la tête de la brigade violette. Le reste du jury reste le même que la semaine précédente : les téléspectateurs retrouvent Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune) et Hélène Darroze (brigade rouge). Comme pour les éditions précédentes, les jurés prennent sous leur aile trois candidats qu'ils conseillent tout au long du concours et qu'ils poussent à se dépasser.

Comme les autres émissions de M6, Top Chef est à retrouver en direct sur la sixième chaîne ou en streaming sur le site 6play.fr, tous les mercredis dès 21h05. Dès le lendemain de la diffusion de l'épisode, celui-ci est disponible en replay sur 6play. Il suffit de se connecter au service de replay de M6 pour retrouver l'épisode.

