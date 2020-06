"Top Chef : Adrien en difficulté avec sa brigade ! Le direct"

TOP CHEF 2020 - Ce mercredi 17 juin, M6 diffuse la finale de Top Chef. Adrien et David s'affrontent pour la finale et le candidat de la brigade de Paul Pairet rencontre de nombreuses difficultés. Suivez le direct de l'émission.

Ce soir, M6 diffuse la grande finale de Top Chef. Pour ce dernier épisode, Adrien et David, les deux finalistes, s’affrontent sur une ultime épreuve. Ils doivent préparer un menu pour une centaine de personnes qui sont bénévoles à la Croix Rouge. Les convives sont les juges de cette épreuve et ils doivent attribuer des points aux candidats et les démarquer. L’’épreuve prend place au célèbre hôtel George V à paris. D’ailleurs, les deux finalistes peuvent compter sur l’aide des anciens candidats de la saison 11. Suivez le direct de l’émission.

22:28 - Les internautes se moquent du dessert d'Adrien Adrien est toujours sur la préparation de son dessert trompe-l’oeil et il n’en voit pas le bout. Le candidat de la brigade de Paul Pairet pourrait ne pas finir à temps et il est de plus en plus inquiet. Néanmoins, cela amuse les internautes et ils se moquent de lui et de ses gobelets en sucre sur Twitter. "Et sinon Adrien..T'as fais quoi toute la journée ? Ben ...des gobelets…." s’amuse un internaute sur Twitter. Adrien c’est un génie ! Le mec est dans les cuisines du George V et il fait des gobelets en plastique ????#TopChef — Thibaut (@Tea_Bow_) June 17, 2020

22:23 - Hélène Darroze s'inquiète pour le dessert de David David fait un dessert chou-fleur qu’il a déjà présenté lors d’une épreuve de Top Chef. Pourtant, Hélène Darroze n’est pas rassurée car elle n’a pas l’impression d’avoir le même dessert sous ses yeux. "Le chou-fleur a presque disparu" dit-elle. David ne se laisse pas aller et il rattrape le coup sur les sphères de mangue. "C'est pas un dessert de final qui va me faire échouer sur un menu" avoue t-il devant les caméras.

22:20 - Justine pas à l'aise avec un plat d'Adrien Adrien souhaite faire une sphérification pour son plat principal et c’est Justine qui s’en charge. Pourtant, l’ancienne candidate de Top Chef avoue "ne pas être à l’aise" avec la sphérification. Elle a beaucoup de mal à faire les billes et elle s’inquiète. Pourtant, Paul Pairet espère bien qu’elle réussi à en faire une centaine.

22:10 - David confiant pour son plat principal David promet de faire voyager ses convives en travaillant de la volaille et en jouant avec les épices. Pourtant, Hélène Darroze est un peu déçue car elle trouve que son plat manque de goût. David rattrape le coup avec Nastasia et ils forment un très bon duo. "Je me sens privilégiée" dit l’ancienne candidate. Ensemble, ils réussissent à rattraper le plat et Hélène est contente. "Très bonne idée cette cuisson" dit-elle un peu plus tard concernant la cuisson du coquelet. "La victoire elle est pour moi" avoue David.

22:05 - Adrien laisse brûler une sauce ! Adrien souhaite faire un trompe-l’oeil pour l’entrée de la finale de Top Chef. Le cuisinier a du mal à gérer toute son équipe et la sauce à la chlorophylle est ratée. "Elle a brûlé !" dit-il. Le candidat commence à stresser et il tente de tout rattraper avec ses camarades. Heureusement, il réussit à rattraper le coup et il comprend que Mory ne peut pas gérer toute l'entrée sans aide.

22:03 - L'équipe d'Adrien a des soucis Mory travaille pour la brigade d’Adrien et l’ancien candidat doit gérer tout seul l’entrée. Le cuisinier est dépassé par les évènements et il avoue que "ça va être juste au niveau du timing". Paul Pairet se rend compte que Mory a du mal à tout faire tout seul et il alerte Adrien. "Un coup de main serait vraiment le bienvenu" explique le chef. Finalement, Adrien réagit et aide Mory à faire le trompe-l'oeil.

21:59 - Adrien trop ambitieux ? Adrien a décidé de faire un trompe-l'œil pour son entrée mais aussi pour le dessert. Le candidat de la brigade de Paul Pairet a de l’ambition mais cela inquiète beaucoup le chef. Et pour cause, il n’a fait que seize petits gobelets en sucre pour son dessert. "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" dit Paul Pairet. Adrien a dû mal à déléguer les tâches et le chef n’est pas serein. De son côté, Mory doit gérer l'entrée tout seul et il a beaucoup à faire. D'ailleurs, il semble dépassé par les évènements. "J’aimerais bien avoir un commis pour faire des gambas" dit-il

21:51 - Les internautes se moquent des raviolis de David David se retrouve en difficulté dans Top Chef et il a peur de rater la cuisson de ses raviolis. Les internautes sont nombreux à soutenir Adrien de l’équipe de Paul Pairet. Ainsi, ils se moquent de David et ils imaginent déjà sa réaction si ses raviolis ne prennent pas. David : « Mais Jordan je t’ai dis de faire des raviolis »

Jordan : « c’est un parti pris David »#TopChef pic.twitter.com/U3WnoUuN1l — Melanie (@Melanie51161152) June 17, 2020

21:44 - David en difficulté avec sa brigade David de la brigade d’Hélène Darroze rencontre quelques petits soucis avec ses coéquipiers dans Top Chef. Il réalise qu’ils n’ont pas compris ce qu’il voulait faire et il tente de garder son calme. "Il faut rester zen et leur expliquer ce qui ne va pas" dit-il. David a un peu la pression car il a peur de rater ses raviolis.