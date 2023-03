"Top Chef : Bérangère Fagart et Miguel Garcia-Herrera éliminés, la composition des brigades"

TOP CHEF 2023. Le premier épisode de la saison 14 de Top Chef se déroulait ce mercredi 1er mars sur M6. Au terme des épreuve de sélection, Bérangère Fagart et Miguel Garcia-Herrera ont été définitivement éliminés.

En direct

00:29 - La réaction des éliminés et la composition des brigades FIN DU DIRECT -Les deux candidats éliminés, Bérangère Fagart et Miguel Garcia-Herrera, ont fait part de leur déception évidente à l'annonce de leur non-qualification mais se sont montrés fatalistes en déclarant qu'ils avaient l'intention de se rattraper en travaillant leur cuisine mais dans leur propre établissement. Bérangère Fagart dit "avoir donné tout ce qu'elle savait faire" même si elle a eu l'impression d'à peine apercevoir le concours. Au niveau de la composition des brigades, celle de Paul Pairet compte Léo Renusson, Victor Blanchet, Jean Covillault et Jacques Lagarde, celle de Glenn Viel, César Lewandowski, Alexandre Marchon, Mathieu Lagarde et Jérémie Falissard. Celle de Philippe Etchebest enfin, Danny Khezzar, Carla Ferrari, Sarika Sor, gagnante d'"Objectif Top Chef" et Hugo Riboulet. Gaston Savina et Albane Auvray tenteront d'intégrer une brigade la semaine prochaine.

Votez pour vos candidats favoris de Top Chef 2023 A chaque saison de Top Chef, les internautes et les téléspectateurs désignent leurs candidats chouchous et ceux qui le sont malheureusement un peu moins. La saison 14, qui débute le 1er mars, va présenter les 16 participants en compétition. Et vous, lesquels sont vos favoris ? Vous pouvez voter dans notre sondage ci-dessous. Si le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici.

00:08 - Bérangère Fagart et Miguel Garcia-Herrera éliminés de Top Chef saison 14 Deux candidats ont été éliminés dès le premier épisode de cette saison 14 de Top Chef. Il s'agit de Bérangère Fagart, et Miguel Garcia-Herrera. Gaston Savina, et Albane Auvray auront eux une chance de récupérer une place dans une brigade dès l'épisode 2 s'ils éliminent le candidat intégré dans une brigade qui arrivera dernier des prochaines épreuves

01/03/23 - 23:33 - Les derniers qualifiés ! Hugo Riboulet, second dans un restaurant trois étoiles à Annecy, veut faire un trompe-l'oeil de tagliatelles au pesto avec des tagliatelles de pomme, et de la meringue en parmesan. Léo Renusson voulait faire une pomme-boudin "très végétale". Philippe Etchebest a choisi Hugo Riboulet. Glenn Viel et Paul Pairet ont fait le même choix : César Lewandowski. Ce dernier opte pour la brigade orange. Léo Renusson va avec Paul Pairet. Alexandre Marchon est choisi par Glenn Viel et Paul Pairet et préfère accepter la proposition du chef Glenn Viel. Victor Blanchet est sélectionné par Paul Pairet. Cela donne donc Gaston Savina, Bérangère Fagart, Albane Auvray et Miguel Garcia-Herrera en dernière épreuve où deux d'entre eux vont être définitivement éliminés.

01/03/23 - 23:07 - Des candidats motivés et avec des idées ! Albane Auvray, cheffe de deux restaurants, veut faire un plat centré sur la cuisine holistique, soit garder tous les nutriments des ingrédients de son plat en ne les brusquant pas notamment avec des cuissons trop fortes. Elle va réaliser des ravioles de pommes avec une farce de lait caillé, des tuiles de pomme et du citron caviar. Gaston Savina, chef privé à Londres, veut revisiter le trou normand de manière gastronomique. César Lewandowski dit avoir commencé la cuisine lors de sa leucémie à 8 ans, la cuisine apparaissant comme une raison de vivre, une "manière d'exister dans un monde où je n'existais pas". Il tente une recette avec une gaufre belge pomme-tourteau.

01/03/23 - 22:48 - Une étape de sélection centrée autour de la pomme La deuxième étape de sélection est centrée autour de la pomme. Victor Blanchet, ancien athlète espoir français d'athlétisme, part sur un hot-dog en dessert avec un condiment, des chips d'épluchures de pommes et une saucisse foie de volaille-pomme. Alexandre Marchon a travaillé dans la publicité et a remporté un "Dîner presque parfait" en 2012. Il est chef de son propre établissement depuis 2020. Au travers de son plat, il veut raconter et représenter la détresse des agriculteurs touchés par le réchauffement climatique.

01/03/23 - 22:33 - Les premiers candidats choisis Jacques Lagarde est choisi par Paul Pairet, Danny Khezzar par Philippe Etchebest, Jérémie Falissard par Glenn Viel. Carla Ferrari est sélectionné par Philippe Etchebest et Paul Pairet et choisit Philippe Etchebest. Paul Pairet sélectionne finalement Jean Covillault.

01/03/23 - 22:20 - La sélection des premiers candidats ! Deux candidats qu'on n'a pas vus avant la dégustation, Bérangère Fagart et Jérémie Falissard remportent pour la première des avis plutôt positifs et des avis plus mitigés pour le deuxième. Vient ensuite la sélection. Mathieu Lagarde est choisi comme candidat préféré par les trois chefs du jury, un plébiscite historique. Le choix lui revient donc de sélectionner sa brigade et il opte pour la brigade de Glenn Viel !

01/03/23 - 22:05 - Les meilleures blagues des réseaux sur ce premier épisode Les internautes s'en donnent à coeur joie lors de ce premier épisode. Voici un petit florilège des meilleures blagues qu'on a pu lire :

01/03/23 - 21:59 - Les frères Lagarde ! Mathieu Lagarde est candidat avec son frère, Jacques Lagarde. Les deux frères ont l'habitude de travailler ensemble et sont co-chefs exécutifs de leur restaurant en Nouvelle-Zélande qui a obtenu la plus haute distinction gastronomique du pays. Mathieu Lagarde se lance dans un tacos de pommes de terre, garni de galettes de pommes de terre et de pickles de pommes de terre. Il veut donner l'impression du goût de viande sans viande, grâce à une sauce à base de champignons. Son frère Jacques, lui, tente un os à moelle avec des chips et des pickles de pommes de terre.

01/03/23 - 21:50 - Des candidats tous plus originaux les uns que les autres Jean Covillault tente d'expliquer son omelette aux champignons aux chefs. Il remplace les oeufs par de la pâte à gnocchis donc avec de la pomme de terre, et de l'aligot en garniture. Les jurés semblent intrigués mais dubitatifs sur la réussite de cette recette. Le candidat aimerait beaucoup rejoindre la brigade de Paul Pairet. Miguel Garcia Herrera, l'ancien membre de la Légion étrangère, avoue dans son portrait regarder Top Chef France depuis qu'il a 12 ans. Le sous-chef dans un restaurant à Lyon a décidé de faire cuire ses pommes de terre dans la terre avec des charbons.

01/03/23 - 21:38 - Danny Khezzar, cuisinier et rappeur en même temps ! Un candidat, Danny Khezzar, travaille en cuisine le jour comme sous-chef avec le chef Michel Roth, et est rappeur la nuit. Le contraste entre ses deux existences est saisissant lors de son portrait. Mais le chef Glenn Viel est séduit immédiatement par l'originalité de sa chevelure. Le candidat se lance dans un trompe-l'oeil de croissant de pomme de terre avec une sauce dans un verre, ressemblant à un jus d'orange.

01/03/23 - 21:32 - La pomme de terre en thème de la première épreuve de sélection Chaque chef choisira deux candidats pour intégrer sa brigade lors de cette première épreuve. Les deux candidats non-sélectionnés devront s'affronter lors d'une autre épreuve. Le thème de cette première épreuve est la pomme de terre. Un candidat, Jean Covillault, décide donc logiquement de faire... une omelette aux champignons. Pourquoi pas mais surtout pourquoi ? Carla Ferrari est la première candidate à être interrogée par les chefs. La jeune femme qui vit à Naples tente une recette inspirée de sa culture d'adoption avec des spaghetti de pommes de terre et y mêle de l'oursin.

01/03/23 - 21:19 - C'est parti pour la saison 14 de Top Chef ! Top Chef est enfin de retour ! L'émission de cuisine préférée des Français vient de débuter. À vous de bien observer les 16 candidats en lice lors de leur épreuve de sélection afin de repérer ceux qui iront loin dans le concours. Un sondage est d'ailleurs disponible sur ce live afin de voter pour votre ou vos candidats préférés, n'hésitez pas à participer !

01/03/23 - 21:03 - Nouveau coup dur pour Michel Sarran ! L'ancien juré de Top Chef adoré de tous, le chef de la brigade jaune, j'ai nommé Michel Sarran, n'en finit pas avec les mauvaises nouvelles. Après avoir été évincé de l'émission l'année dernière, voilà maintenant que le chef toulousain vient de perdre l'une de ses deux étoiles au guide Michelin. Une nouvelle apprise au téléphone alors qu'il se trouvait à Dubaï pour l'ouverture d'une nouvelle enseigne et très mal vécue par l'intéressé : "Sincèrement, ça fait mal. C’est un coup de massue. L’ego en prend un coup. Ça fait 20 ans que j’avais ces deux étoiles. Mais il faut l’accepter…" a-t-il confié au Parisien.