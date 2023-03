"Top Chef : brigades, candidats éliminés... L'épisode 2 en détails"

17:30 - Qui a été éliminé la semaine dernière ?

La compétition Top Chef 2023 a débuté la semaine dernière sur M6. Les 16 candidats ont ainsi été partagés en trois brigades et deux d'entre eux ont été éliminés dès le premier épisode. Il s'agit de Miguel et Bérangère. Pour autant, et c'est une nouveauté cette saison, aucun des deux n'a pour l'instant quitté l'aventure puisqu'ils entre dès maintenant dans un concours parallèle porté par Hélène Darroze qui va créer sa propre brigade secrète tout au long de l'émission à partir des candidats éliminés de la compétition principale. Le coup de feu aura donc lieu pour eux deux dès ce soir en deuxième partie de soirée sur M6.