"Top Chef : candidats, diffusion... Que réserve la saison 2022 sur M6 ?"

TOP CHEF 2022. Top Chef signe son grand retour ce mercredi 16 février 2022. Candidats, nouveau jury, départ de Michel Sarran, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 14h00] Les fidèles de Top Chef seront devant M6 ce soir. L'émission culinaire reine du PAF fait son retour sur la sixième chaîne ce mercredi 16 février 2022 dès 21h10. Au total, 15 candidats vont se disputer durant la compétition. Parmi eux, on compte trois femmes et trois belges. Leurs portraits sont à découvrir dans notre diaporama un peu plus bas dans cet article.

Pour cette saison 13 de Top Chef, le changement majeur se fera du côté du jury. Michel Sarran ne fait plus partie de l'émisson. Mais il ne s'agissait pas de sa volonté, mais davantage d'un désir de la production, à en croire le chef toulousain. Il est remplacé par Glenn Viel, qui, après plusieurs apparitions remarquées dans la saison précédente, dirigera la brigade orange de Top Chef 2022. Un peu plus bas dans cet article, retrouvez toutes les informations sur Top Chef 2022, et sur le programme en général.

Infos sur top chef 2022

Le 9 juin 2021, la dernière saison de Top Chef s'est achevée avec le sacre de Mohamed Cheikh, candidat de la brigade d'Hélène Darroze, face à Sarah Mainguy. L'édition 2022 se prépare depuis. Top Chef sera de retour sur M6 dès le mercredi 16 février 2022 à partir de 21h10.

Quinze candidats ont été retenus pour concourir au sein de la saison 13 de Top Chef. Parmi eux, on compte notamment 12 hommes, trois femmes, dont 3 Belges. Ci-dessous, découvrez la liste complète des candidats de Top Chef 2022 et leurs portraits dans notre diaporama.

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacé par de nouveaux noms de la scène culinaire française. Pour la saison 2022, Philippe Etchebest (brigade bleue), Hélène Darroze (brigade rouge) et Paul Pairet (brigade violette) rempilent au sein du jury. De son côté, Michel Sarran, juré emblématique de Top Chef, a annoncé qu'il ne reviendrait pas dans l'émission en 2022. Il est remplacé par Glenn Viel, qui est intervenu plusieurs fois dans l'émission M6 en tant que chef invité.

Qui sont les chefs invités ?

Au cours d'une conférence de presse en janvier 2022, Stéphane Rotenberg a esquissé les contours de la prochaine saison de Top Chef. Il la résume en ces mots : "une nouvelle promotion étonnante par son caractère d'un côté, et un panthéon de grands chefs de l'autre". Parmi les chefs invités déjà annoncés pour cette édition 2022, citons Alexandre Gauthier, élu cuisinier de l'année 2016, Clare Smyth, la première femme ayant décroché trois étoiles au Royaume-Unis, Dominique Crenn, la première cheffe trois étoiles Michelin aux Etats-Unis, ou encore Pia Leon, élue meilleure cheffe du monde en 2021.

De nouvelles épreuves

Parmi les épreuves de Top Chef 2022, les téléspectateurs pourront retrouver de grands classiques, comme La Boîte Noire ou encore La Guerre des Restos. De nouvelles épreuves seront également présentées aux fidèles du programme : ils devront s'engager pour une cause à travers un visuel choc, ou encore imaginer un dessert vivant. La saison 13 de Top Chef promet de nombreuses surprises.

fiche programme

Le 9 juin 2021, Mohamed Cheikh est devenu le gagnant de la saison 12 de Top Chef. Le candidat, qui a fait tout le concours sous les conseils d’Hélène Darroze, affrontait Sarah, de la brigade de Paul Pairet, au cours de cette finale. Il a remporté 54,86% des voix, face à 45,14% pour Sarah, ce qui lui fait 54 860 euros de gain. Âgé de 28 ans, ce jeune chef n'a jamais caché qu'il venait d'une banlieue populaire de la région parisienne (Fontenay-sous-Bois), et qu'il a dû se démener pour se faire une place dans le milieu. Il a notamment travaillé auprès de plusieurs chefs étoilés, comme Eric Fréchon. Il a également travaillé dans des restaurants prestigieux, comme au Royal Monceau ou au Shangri-La. Depuis le début de la compétition, Mohamed fait partie de la brigade d'Hélène Darroze.

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.