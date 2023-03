"Top Chef : Danny éliminé, le récap complet de l'épisode 2"

TOP CHEF 2023. Danny a été éliminé du concours lors du deuxième épisode de la saison 14 de Top Chef, diffusé ce soir sur M6. Le candidat va cependant rejoindre le concours parallèle, la Brigade Cachée, géré par Hélène Darroze et représentant la dernière chance des éliminés.

En direct

00:29 - Récap des moments forts de l'épisode 2 FIN DU DIRECT- Voici les moments forts qu’il ne fallait pas louper ce soir : Le hold-up de Jean sur la première épreuve. Alors qu’il pensait n’avoir aucune chance sur l’épreuve du trompe-l’œil, Jean, candidat de la brigade violette, l’a emporté haut la main.

Les larmes d’Albane sur la deuxième épreuve. Albane, candidate solitaire, a fondu en larmes à la fin de cette épreuve, une réaction autant due à la pression qu’au fait qu’elle était mécontente de son plat. À tort, puisqu’elle est arrivée devant Danny et a donc rejoint la brigade de Philippe Etchebest.

L’élimination définitive de Miguel. Miguel, éliminé lors du premier épisode, a été rappelé par Hélène Darroze afin de retenter sa chance dans La Brigade Cachée. Malheureusement, le jeune homme n’est pas parvenu à battre Danny, le candidat tout juste éliminé. Danny est donc encore dans le concours, même s’il va devoir battre une nouvelle personne chaque semaine pour espérer réintégrer le concours principal en quarts de finale.

00:14 - Miguel éliminé définitivement de Top Chef saison 14 Après une épreuve sur le thème du coeur coulant dans La Brigade Cachée, où Miguel n'a pas réussi à réaliser le coeur coulant mais dont le plat possédait bon nombre de saveurs et Danny a livré une assiette inachevée en raison d'une mauvaise gestion du temps, c'est finalement Miguel qui est éliminé définitivement du programme. L'ancien militaire membre de la Légion étrangère n'a donc pas réussi à entrer dans le concours et doit tirer un trait sur son rêve de Top Chef France; Danny reste donc pour l'instant dans la course et peut encore espérer rejoindre le concours principal en tant que candidat d'Hélène Darroze en quarts de finale.

08/03/23 - 23:53 - Ce qui vous attend la semaine prochaine Lors du prochain épisode, les 6 candidats que l’on n’a pas vus cette semaine s’affronteront autour du thème de la street food. Les candidats présents seront les suivants : Carla et Sarika pour la brigade bleue, Léo et Victoir pour la brigade violette et Jérémie et Alexandre pour la brigade orange. Le principe sera le même que cette semaine, deux épreuves, la deuxième étant à élimination directe.

08/03/23 - 23:24 - La réaction de Danny après son élimination du concours principal Danny semble abasourdi par la nouvelle de son élimination mais parvient à dire une phrase avant de partir : « Je ressens une grande tristesse de quitter aussi vite le concours. Après, je suis content d’avoir participé". Le candidat a cependant une dernière chance de réintégrer le concours. Il affronte Miguel dans La Brigade Cachée, concours parallèle présidé par Hélène Darroze.

08/03/23 - 23:21 - Danny éliminé du concours ! Danny a été éliminé lors de l'épisode 2 de Top Chef 2023. Le candidat, membre de la brigade bleue, n'a pas su convaincre ni avec son trompe-l'oeil ni avec son plat en transparence. C'est Albane, candidate solitaire, qui récupère sa place avec Philippe Etchebest.

08/03/23 - 23:12 - Albane en pleurs à la fin de la deuxième épreuve Albane a éclaté en sanglots à la fin de la deuxième épreuve car elle était mécontente d'elle. Jacques et Mathieu sont venus la réconforter mais la jeune femme semblait inconsolable. Elle joue sa place en repêchage face à Danny, candidat de la brigade bleue. Le chef Philippe Etchebest va-t-il sauver son candidat ou la candidate solitaire ?

08/03/23 - 22:43 - Pourquoi Philippe Etchebest est encore juré après autant de saisons ? Philippe Etchebest est membre du jury de Top Chef depuis 2015. Il anime aussi l’émission « Objectif Top Chef ». Et quand on lui demande pourquoi il est encore là après tant d’années, Philippe Etchebest a une réponse claire. « Au début, j’avais pris Top Chef comme une récréation. Je m’étais dit :’Ça va durer un an ou deux.’ C’est important d’avoir toujours cette envie, ce plaisir. La surprise est toujours au rendez-vous » comme il l’a livré à la chaîne de télévision belge RTL-TVI le 6 mars. Le chef de la brigade bleue ne semble donc pas près de raccrocher les manchettes bleues de sitôt !

08/03/23 - 22:21 - Jean et Hugo qualifiés après la première épreuve Deux candidats sont qualifiés seulement à l’issue de la première épreuve, les autres sont envoyés en deuxième épreuve. Jean arrive en premier, à la surprise de tout le monde, y compris de lui-même ! Hugo arrive en deuxième, César en troisième, Jacques en avant-dernier et Mathieu en dernier.

08/03/23 - 22:14 - Danny sur son entrée dans la compétition Le candidat de la brigade bleue, Danny, a accordé une interview au média Le Matin. Il s’y est livré sur son sentiment d’entrée dans la compétition et sur sa relation avec son chef de brigade, Philippe Etchebest : « On passe de l’ombre à la lumière un peu. Le début de compétition, c’est ultra stressant. C’est comme si on commençait une Coupe du monde. On se met beaucoup de stress à soi-même. De parler pendant qu’on crée, plus la pression des grands chefs, plus les caméras, les lumières, les gens, l’agitation, tout cela était un stress supplémentaire. Quand je me suis retrouvé avec le chef Philippe Etchebest, pour moi, ça me paraissait logique. Le chef Etchebest est meilleur ouvrier de France et il a aussi les mêmes passions que moi, la cuisine et la musique ».

08/03/23 - 21:58 - Matthieu et Jacques sans plat à 10 minutes de la fin ! À 10 minutes de la fin de l’épreuve, Matthieu et Jacques, les deux frères, se retrouvent sans plat, la prise à froid de leur création respective n’ayant pas marché. Pour Matthieu, c’est Glenn Viel qui tente d’aider son candidat comme il le peut. Mais le résultat des deux laisse à désirer...

08/03/23 - 21:48 - Jean en difficulté sur l'épreuve du trompe-l'oeil Jean, candidat de Paul Pairet, n’est clairement pas à son aise sur cette épreuve. Il enchaîne erreur sur erreur, oublie d’incorporer le café à sa pâte puis confond sucre et sel… À tel point que le jeune homme, qui déclare dans son portrait, « Jean, c’est l’incarnation du jeune, il aime le golf, aller aux champignons et ses pantoufles », fait une promesse : « Si j’arrive à duper la cheffe, je crois que je fais un tour de Vélib nu dans Paris ce soir ».

08/03/23 - 21:38 - La recette du trompe-l'oeil parfait partagée par Danny sur ses réseaux sociaux Danny, candidat de la brigade bleue, chef cuisinier de jour et rappeur de nuit, vit plutôt bien cette épreuve centrée autour du trompe-l’œil étant donné qu’il en a proposé un lors de son épreuve de sélection. Le jeune chef a d’ailleurs utilisé ses réseaux sociaux pour montrer la recette améliorée de son trompe-l’œil d’entrée, le croissant en pommes de terre. On vous laisse avec la recette qui donne envie : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danny Khezzar Top Chef (@khezzar_cook)

08/03/23 - 21:35 - Le portrait de Jacques, cuisinier international ! Dans son portrait, Jacques, chef cuisinier exerçant en Nouvelle-Zélande avec son frère Matthieu, lui aussi présent dans le concours, avoue l’objectif qu’il poursuit dans sa cuisine : « Le truc que je recherche le plus dans mes plats, c’est l’umami, je veux que ça éclate à la tête, avoir des goûts percutants ». Il s’y tient en mettant framboises et piments ensemble dans une compote, à tel point que le candidat a « la bouche en feu » lorsqu’il goûte.

08/03/23 - 21:32 - Les internautes adorent l'épreuve du trompe-l'oeil Nina Métayer est la première cheffe invitée de l’épisode. Elle jugera l’aspect gustatif des trompe-l’œil et Michèle Bernier, le visuel. Ceux qui réussiront à duper Michèle Bernier et faire en sorte qu’elle ne devine pas ce qu’est le trompe-l’œil au milieu d’objets réels gagneront deux points. Les internautes n’ont évidemment pas loupé cette occasion pour s’en donner à cœur joie : « Moi aussi, je sors toujours avec mes moules de clé à molette dans le cas où on me demanderait de faire un trompe l'œil », « Danny a tout plagié à Hannah Montanah, cuisinier le jour pop star la nuit » ou encore :