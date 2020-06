"Top Chef : David gagnant 2020, les internautes déçus"

TOP CHEF 2020 - David a été élu grand gagnant de Top Chef avec 56,41% des voix face à Adrien. Revivez les grands moments de cette finale.

Après dix-huit épisodes diffusés sur M6 , le nom du gagnant de Top Chef est enfin connu. David Gallienne a remporté l'édition 2020 du concours culinaire au cours d'une finale riche en rebondissements face à Adrien Cachot. L'écart était néanmoins serré entre les candidats, puisque David l'a emporté avec 56,41% des votes. C'est la première fois qu'un candidat de la brigade d'Hélène Darroze remporte la compétition. Il faut dire que le chef étoilé, à la tête du Jardin des Plumes à Giverny, a su relever le défi de servir un menu à plus de cent convives. De son côté, Adrien a brillé par ses recettes audacieuses, mais a rencontré plus de difficulté au cours de cette finale. Les internautes n'ont jamais caché leur enthousiasme face au parcours du candidat de Paul Pairet, et ont exprimé leur déception suite à sa défaite.

00:04 - Résumé de la finale de Top Chef FIN DU DIRECT - Ce mercredi 17 juin, M6 a diffusé la finale de Top Chef. Pour ce dernier épisode, Adrien de l’équipe de Paul Pairet a dû affronter David de la brigade d’Hélène Darroze. Cette saison a connu quelques turbulences à cause du Covid-19 mais les candidats ont réussi à faire la dernière épreuve. Ils ont dû concocter un menu avec une entrée, un plat et un dessert pour une centaine de bénévoles de la Croix Rouge. David a voulu faire voyager les invités avec des influences italiennes et orientales. Puis, il a refait son fameux dessert à base de chou-fleur. Hélène Darroze a été impressionnée par le travail du cuisinier et ce dernier a très bien su gérer son équipe. Il a pu compter sur l’aide de l’ancienne brigade de Michel Saran et David a formé un beau duo avec Nastasia. De son côté, Adrien a préféré miser sur l’audace et il a préparé une entrée de crustacés en trompe-l’oeil. Il a aussi fait un dessert engagé trompe-l’oeil avec un gobelet en sucre et une glace aux champignons. Pendant l’épreuve, Adrien a rencontré quelques difficultés car il se concentrait sur la création de son dessert. Heureusement, Diego a motivé les troupes et ils ont réussi à tout sortir à temps. Les convives ont pu goûter les plats dans l’hôtel George V à Paris et les scores étaient très serrés. C’est finalement David qui remporte Top Chef 2020 avec 56,41% des votes contre 43,59% pour Adrien. C’est la première fois qu’Hélène Darroze mène un candidat jusqu’à la victoire et elle est très fière de David. Le cuisinier remporte 56 410 euros. De leur côté, les téléspectateurs sont déçus par la victoire de David. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à reprocher l'objectivité d'Hélène Darroze et ils auraient voulu que ce ne soit pas un chef étoilé qui remporte l'émission.

17/06/20 - 23:50 - Les internautes déçus face à la victoire de David dans Top Chef David de la brigade d’Hélène Darroze remporte Top Chef 2020 face à Adrien. Les internautes étaient nombreux à soutenir Adrien et le protégé de Paul Pairet a impressionné tout le monde ce soir avec son plat engagé et audacieux. Ainsi, sur Twitter, les téléspectateurs s’expriment et ils sont très déçus. " Trop deg, Adrien méritait vraiment de gagner" a dit un internaute. "La saison de l’audace ? Heu… Non !" s’exclame un autre internaute sur le réseau social. D'autres téléspectateurs ne comprennent pas pourquoi un chef étoile remporte l'émission et ils ne trouvent pas cela Fair-play. Faut vraiment mieux gérer vos télé-réalité là @m6. La déception de 2020 que ce soit #kohkanta ou #TopChef. Virez Darroze et mettez Thierry Marx. Ça manque de fair play. — Orion ???????? (@Crazy_Inspirit) June 17, 2020

17/06/20 - 23:46 - David remporte 56 410 euros dans Top Chef David de la brigade d’Hélène Darroze remporte Top Chef 2020 avec 56,41% des votes. La cheffe est très fière de sa victoire et elle le félicite à distance. C’est aussi la première fois qu’un de ses candidats remporte l’émission et elle est émue. "tu m’avais fait une promesse, tu l’as tenue" dit-elle. David avait annoncé à Hélène qu’il l’amènerait jusqu’à la victoire. Il a donc bien tenu sa promesse et il remporte 56 410 euros.

17/06/20 - 23:43 - David, gagnant de Top Chef 2020 ! Adrien et David s’apprêtent à découvrir les notes des convives et ils peuvent compter sur le soutien de leurs proches en vidéoconférence. Michel Sarran, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet sont aussi à distance pour soutenir les deux finalistes et les féliciter pour leur parcours. Après quelques secondes de suspense, c’est David qui est sacré grand gagnant de Top Chef 2020 avec 56,41% des voix. Adrien de la brigade de Paul Pairet a obtenu 43,59% des voix.

17/06/20 - 23:25 - Les notes des chefs C’est le moment de découvrir les votes des chefs. Michel Sarran a donné un sept aux deux finalistes de Top Chef. Il trouvait le menu de David "trop sage" et il a adoré le dessert audacieux d’Adrien. Hélène Darroze met une note de six à David et un quatre pour Adrien. Au contraire, Paul Pairet met un six pour Adrien et quatre pour David. Enfin, Philippe Etchebest donne une note de cinq aux deux finalistes. "Vous êtes très différents" dit-il. Pourtant, il pense que David fera plus l’unanimité du côté des convives.

17/06/20 - 23:14 - Le dessert de "l'audace" pour Adrien Adrien présente son dessert trompe-l’oeil et le visuel surprend les chefs. D’ailleurs, Hélène Darroze est très surprise et elle s’est fait piéger par le gobelet en sucre. Il est si réaliste, qu’elle pensait qu’il n’était pas comestible. "Je pensais que c’était du plastique et c’est ça qui me choquait" dit-elle. Finalement, Hélène adore et elle avoue que le dessert ne manque pas d’audace. "Je suis scotché !" dit Michel Sarran.

17/06/20 - 23:13 - David surprend les convives avec son dessert C’est le moment de goûter le dessert de David et les chefs aiment aussi bien le visuel que le goût. "Ce qui fait beaucoup de bien à ce dessert, c’est le chou-fleur" dit Michel Sarran. Philippe Etchebest n’est pourtant pas fan du sablé qui n’est "pas le sablé" de son enfance. Les convives sont surpris en voyant du chou-fleur dans leurs assiettes et ils aiment beaucoup. "Ça fonctionne vraiment très bien" dit un invité de la Croix Rouge.

17/06/20 - 23:08 - David prend l'avantage Justine annonce à Adrien que le plat de David a fait l’unanimité du côté des chefs. Le finaliste commence à stresser mais il se doutait qu’il serait "inférieur" à son adversaire sur ce plat. Pourtant, il ne se laisse pas abattre et il mise tout sur le dessert trompe-l’oeil. "Il reste le dessert pour se rattraper" explique t-il.

17/06/20 - 23:04 - Le plat d'Adrien divise les convives Philippe Etchebest, Michel Sarran, Paul Pairet et Hélène Darroze découvrent le plat d’Adrien. Ils sont quelque peu déçus car le visuel ne plaît pas. Puis, ils pensent qu’Adrien est "resté trop sage" et que le plat manque de "folie". Certains convives aiment beaucoup le plat d'Adrien mais d'autres sont déçus et trouvent que le pressé de veau est trop gras.