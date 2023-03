"Top Chef : dernière chance, concours secret… Les nouveautés de la saison 2023"

Après des déceptions d’audience l’an passé (3 millions de téléspectateurs en moyenne), Top Chef a revu sa copie et changer sa formule pour retrouver ses fidèles. L’un des points principaux qui est reproché devrait changer : la production promet des épisodes plus courts. Comme l’expliquait Stéphane Rotenberg en conférence de presse en décembre dernier, “le décalage de démarrage du prime a rendu le truc ingérable.”

A chaque saison de Top Chef, les internautes et les téléspectateurs désignent leurs candidats chouchous et ceux qui le sont malheureusement un peu moins. La saison 14, qui débute le 1er mars, va présenter les 16 participants en compétition. Et vous, lesquels sont vos favoris ? Vous pouvez voter dans notre sondage ci-dessous. Si le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici.