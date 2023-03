"Top Chef : deux éliminés, la composition des brigades 2023"

TOP CHEF 2023. M6 a diffusé le premier épisode de la saison 14 de Top Chef le 1er mars. Deux candidats ont quitté l'aventure, mais on devrait les revoir la semaine prochaine.

[Mis à jour le 2 mars 2023 à 9h23] Top Chef a signé son grand retour ce mercredi 1er mars. Les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir le début de la saison 14. Grande nouveauté cette année : Hélène Darroze n'aura pas de brigade cette année et s'occupera d'un concours parallèle entre candidats éliminés.

Ce premier épisode a permis de découvrir les candidats de Top Chef 2023 et de suivre la composition des brigades. Paul Pairet va coacher Léo, Victor, Jean et Jacques, tandis que Glenn Viel s'occupera de César, Alexandre, Mathieu et Jérémie. Philippe Etchebest se charge de Danny, Carla, et Hugo. Il aura également sous son aile Sarika, gagnante d'Objectif Top Chef. Gaston et Albane, repêchés sur la dernière épreuve, essaieront d'intégrer l'une des brigades lors du prochain épisode.

Des profils hauts en couleurs se dessinent déjà dans cette saison 14 de Top Chef, comme les deux frères Jacques et Mathieu, Albane, spécialisée en cuisine holistique, Jean et son humour, ou Danny, le chef rappeur. A l'issue de cet épisode, Bérangère et Miguel ont été éliminés. Ils s'affronteront la semaine prochaine en deuxième partie dans le concours parallèle d'Hélène Darroze.

A chaque saison de Top Chef, les internautes et les téléspectateurs désignent leurs candidats chouchous et ceux qui le sont malheureusement un peu moins. La saison 14, qui débute le 1er mars, va présenter les 16 participants en compétition. Et vous, lesquels sont vos favoris ? Vous pouvez voter dans notre sondage ci-dessous. Si le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici.

​​​​fiche programme

Top Chef est le rendez-vous télévisé du mercredi soir. La saison 14 fait son retour sur M6 avec le premier épisode diffusé ce 1er mars 2023. Un épisode sera ensuite diffusé tous les mercredi, dès 21h10 sur la sixième chaîne. Il est également possible de retrouver Top Chef en replay streaming dès le lendemain de sa diffusion sur le site 6play.fr.

La saison 14 de Top Chef présente ses participants dans le 1er épisode, mercredi 1er mars 2023. M6 avait dévoilé en amont l'identité des candidats de cette promotion 2023, avec des profils atypiques : un ancien légionnaire, deux frères, un gagnant de l'émission "Un dîner presque parfait"... La saison s'annonce pleine de rebondissements pour les téléspectateurs. Découvrez les portraits des candidats 2023 en cliquant ici.

Gaston Savina, 28 ans, vient de Londres

Jean Covillault, 25 ans, est originaire de Paris

Jacques Lagarde, 27 ans, vient de Marbella. Il est le frère de Mathieu, également candidat.

Mathieu Lagarde, 30 ans, vient de Queenstown en Nouvelle-Zélande. Il est le frère de Jacques.

Jérémie Falissard, 40 ans, de Montréal.

Léo Renusson, 27ans, vit à Paris.

Hugo Riboulet, 23 ans, vient d'Annecy-le-vieux

Albane Auvray, 23 ans, est originaire de Paris.

Victor Blanchet, 24 ans, vient de Paris.

César Lewandowski, 26 ans, vient de Bruxelles

Alexandre Marchon, 35 ans, vit à Paris. Il a gagné "Un dîner presque parfait" en 2012.

Carla Ferrari, 25 ans, vit à Naples.

Danny Khezzar, 26 ans, vient d'Ambilly.

Miguel Garcia-Herrera, 27 ans, vit à Lyon. C'est un ancien de la légion étrangère.

Sarika Sor, 28 ans, vient de Lille. Gagnante d'Objectif Top Chef.

Bérangère Fagart, 33 ans, vient de Pantin.

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacé par de nouveaux noms de la scène culinaire française. En 2023, les jurés de la saison précédente sont de retour. Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel rempilent. Notons toutefois qu'Hélène Darroze aura un rôle bien particulier. Il n'y a pas de brigade rouge cette année, mais un concours secret en parallèle qui permettra de sauver un candidat pour les quarts de finale.

Louise Bourrat est la dernière gagnante de Top Chef. La candidate d'Hélène Darroze affrontait Arnaud Delvenne en finale de la saison 16 sur M6 le 15 juin 2022. Elle s'est imposée dans le coeur du jury et des bénévoles de la Croix Rouge avec 56,19% des voix face au concurrent belge qui a, lui, récolté 43,81% des voix. Grâce à sa victoire, Louise de Top Chef a remporté un chèque de 56 190 euros, qu'elle comptait investir dans son établissement. En effet, la candidate de 26 ans au moment de sa participation est cheffe de son propre restaurant à Lisbonne, au Portugal.

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.