"Top Chef : Mathieu éliminé, résumé de l'épisode 3"

TOP CHEF 2021. Mercredi 24 février, M6 a diffusé l'épisode 3 de Top Chef. Les 12 candidats encore en lice se sont affrontés sur de nouvelles épreuves. Mathieu de la brigade de Philippe Etchebest a été éliminé face à Arnaud de l'équipe de Michel Sarran. Découvrez le résumé de cette soirée.

Sommaire Top Chef 2021

Candidats de Top Chef

Jury de Top Chef

Gagnant Top Chef

Regarder Top Chef en replay L'essentiel Mercredi 24 février, les 12 candidats encore en lice se sont affrontés dans Top Chef sur M6. Pour la première épreuve, la brigade de Michel Sarran a affronté celle de Paul Pairet. Les candidats ont eu deux heures pour réaliser un plat sucré autour de la pomme de terre. La brigade de Philippe Etchebest a dû faire face à celle d’Hélène Darroze. Les deux équipes devaient faire un plat salé autour de cet aliment. Pendant l’épreuve, Charline a eu du mal à s’imposer et Matthias ne l’a pas écoutée. Il l’a complètement laissée de côté et a mis en danger sa brigade. Sébastien Vauxion et Jérôme Banctel ont adoré le plat de la brigade de Paul Pairet. Baptiste, Pierre et Pauline se sont donc qualifiés directement pour la suite de l’émission. Puis, les chefs ont aussi eu un coup de coeur pour la brigade d’Hélène Darroze et Sarah, Chloé et Mohamed se sont qualifiés. Pour la seconde épreuve, les candidats ont dû réaliser un trompe l’oeil qui, à première vue, n’est pas comestible. Andoni Aduriz, le chef espagnol doublement étoilé devait disqualifier un candidat uniquement sur le visuel. Le trompe l’oeil d’Arnaud n’a pas fait l’unanimité et il a donc été disqualifié. Au contraire, le chef a eu un vrai coup de coeur pour le trompe l’oeil de chandelles de Matthias. Mathieu et Arnaud se sont affrontés lors de l’épreuve de la dernière chance. En une heure, ils ont dû réaliser un plat à base de poire. C’est finalement Mathieu de la brigade de Philippe Etchebest qui a été éliminé. Voir les photos Les candidats de Top Chef 2021 en images En direct Recevoir nos alertes live !

00:00 - Quelles épreuves la semaine prochaine dans Top Chef ? La semaine prochaine dans Top Chef, les 11 candidats encore en lice vont devoir s’affronter sur l’épreuve de randon Dehan. Le chef pâtissier va demander aux cuisiniers de réaliser un dessert avec des produits que l’on retrouve uniquement en boulangerie. Pour la seconde épreuve, les brigades vont cuisiner sous le regard avisé de Pierre Gagnaire l’un des précurseurs de la cuisine moderne. Le Chef va challenger les candidats sur le thème du soufflé. Enfin, les cuisiniers qui se retrouveront dans l’épreuve de la dernière chance devront faire un plat à base de tomate. 24/02/21 - 23:54 - Charline touchée par le soutien de Philippe Etchebest Ce soir, la brigade de Philippe Etchebest était sous tension lors de l’épreuve de la pomme de terre. Matthias a manqué de patience avec Charline et n’a pas voulu l’écouter. Il l’a complément délaissée et la jeune femme ne s’est pas sentie à sa place. Charline a été touchée que Philippe Etchebest intervienne pendant l’épreuve. "Oui ça me touche. Je vois que le chef a remarqué que quelque chose n’allait pas trop pendant l’épreuve. C’était important qu’il leur dise que j’ai ma place et qu’il me faut faire confiance", a dit la gagnante d’Objectif Top Chef pour Télé-Loisirs. 24/02/21 - 23:47 - Les candidats qui se démarquent dans Top Chef M6 a diffusé l’épisode 3 de Top Chef et certains candidats ont réussi à se démarquer au cours de la soirée. D’abord, sur l’épreuve autour de la pomme de terre, la brigade de Paul Pairet s’est qualifiée directement. Baptiste, Pierre et Pauline ont très bien travaillé en équipe et ont su se démarquer. Puis, Sarah, Chloé et Mohamed ont aussi fait l’unanimité avec leur recette salée de pommes de Terre. Lors de l’épreuve du trompe l’oeil c’est Mathieu qui en a mis plein la vue au chef espagnol Andoni Aduriz. 24/02/21 - 23:43 - Les internautes en colère après le départ de Mathieu Ce soir, Mathieu a été éliminé dans Top Chef face à Arnaud. Les internautes ont bien du mal à comprendre l’élimination du candidat de la brigade de Philippe Etchebest. Mathieu a très vite réussi à conquérir le coeur des téléspectateurs. "Trop triste pour notre petit belge plus que prometteur", a dit un internaute sur Twitter. "Comment vous dire que je suis très triste du départ de l'un de mes chouchous de cette saison" ,a écrit un autre internaute. Donc là on perd un des candidats les plus prometteur parce qu’on ose pas envoyer les plus faibles en dernière chance ... rappellez-moi #Topchef c’est le meilleur qui est censé gagner c’est ça genre pas les petits chouchous ? — Océane (@OceaneHP) February 24, 2021 24/02/21 - 23:33 - Mathieu très triste par son élimination dans Top Chef Mathieu a été éliminé ce soir face à Arnaud dans Top Chef. Le candidat de la brigade de Philippe Etchebest est très triste et espère ne pas avoir déçu Philippe Etchebest. "C’est trop tôt, c’est difficile", dit-il.

24/02/21 - 23:27 - Mathieu éliminé dans Top Chef ! Les chefs ont goûté les plats et ont décidé d’éliminer Mathieu de la brigade de Philippe Etchebest. Arnaud réintègre quant à lui la brigade jaune. "Je ne vais pas pouvoir exploiter ce qui m’a fait te choisir : ton insouciance et ta fraicheur", dit Philippe Etchebest. 24/02/21 - 23:19 - L'épreuve est terminée L’épreuve de la dernière chance est terminé et Michel Sarran, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet goûtent à l’aveugle les plats. Hélène Darroze aime beaucoup le visuel de l’assiette d’Arnaud. "Je trouve cela pas mal franchement". La chef souligne aussi le travail autour des épices et les chefs sont séduits. Les chefs découvrent le plat de Mathieu et ne sont pas convaincus. "Ça manque d’une pointe d’audace", dit Paul Pairet. 24/02/21 - 23:11 - Arnaud et Mathieu s'affrontent pour la dernière chance L’épreuve de la dernière chance commence dans Top Chef. Michel Sarran décide d’envoyer Arnaud et Philippe Etchebest choisit de mettre en danger Mathieu. Les deux candidats doivent cuisiner autour de la poire que ce soit en sucré ou en salé. Ils ont une heure pour sortir une recette originale. 24/02/21 - 23:08 - Matthias, qualifié pour la suite de Top Chef C’est le moment de la dégustation et le Chef découvre les nombreux plats des candidats. Andoni Aduriz a beaucoup aimé le trompe l’oeil de Matthias. Le candidat de la brigade de Philippe Etchebest est directement qualifié pour la suite de l’émission. "Son pari est très osé et la réalisation, c’était bien", dit le chef. 24/02/21 - 22:59 - Le plat d'Arnaud ne plaît pas au chef L’épreuve du trompe l’oeil est terminé et le chef espagnol découvre les plats des candidats. Il doit éliminer directement un candidat juste sur le visuel. Après avoir vu tous les plats, le chef décide d’éliminer directement le plat d’Arnaud. "C’est presque trop évident. On n’a pas besoin d’arriver à cet extrême là". dit le chef. 24/02/21 - 22:50 - Bruno pas assez original dans Top Chef ? Bruno de la brigade de Michel Sarran décide de s’inspirer de l’éponge pour son trompe l’oeil. "Ça peut tout simplement être génial", dit le chef en découvrant sa recette. Pourtant, il dit avoue au candidat qu’il manque encore un petit quelque chose. "Il faut autre chose". 24/02/21 - 22:46 - Charline doit se démarquer Charline a bien eu du mal à se faire accepter dans sa brigade lors de la première épreuve de Top Chef. Philippe Etchebest attend donc beaucoup d’elle pour la seconde épreuve. Pourtant, il n’est pas rassuré quand il découvre la recette de la gagnante d’Objectif Top Chef. La jeune femme de 18 ans veut faire une bougie en trompe l’oeil comme Mathias, mais elle ne se montre pas originale. Elle décide donc d'ajouter de la cacahouète à sa préparation et le Chef adore son idée. 24/02/21 - 22:44 - Philippe Etchebest se moque du trompe l'oeil d'Arnaud Philippe Etchebest se moque du trompe l’oeil d’Arnaud et lui apporte un rouleau de papier toilette "Si jamais ça ne plaît pas …", dit-il avec humour. Michel Sarran prend le rouleau et entoure le Chef de papier toilette.

24/02/21 - 22:40 - Arnaud prend des risques dans Top Chef De son côté, Arnaud de l’équipe de Michel Sarran s’inspire des toilettes pour son trompe l’oeil. Il veut réaliser les cuvettes des toilettes et le Chef trouve cela "culotté". Pour lui, Arnaud prend de gros risques et le visuel pourrait ne pas plaire au Andoni Aduriz. Pour rappel, le chef espagnol va disqualifier un candidat uniquement sur le visuel à la fin de l'épreuve. Alors, Arnaud va-t-il trop loin avec son trompe l'oeil ? C'est bien la question que se pose Michel Sarran... 24/02/21 - 22:38 - Michel Sarran, impressionné par les cendres de Thomas Michel Sarran goûte les cendres trompe l’oeil de Thomas dans Top Chef et est rassuré. Pour lui, le candidat a enfin trouvé une touche originale à son plat et trouve même cela très audacieux. "Thomas a vraiment fait du bon boulot avec cette création inédite", dit le chef. LIRE PLUS

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest. Découvrez les portraits des candidats de Top Chef 2021 en cliquant ici.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros. C'était d'ailleurs la première fois

Top chef les 10 ans 26,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct dès 21h05 soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile. Chaque nouvel épisode est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

Top Chef - au programme TV tous les mercredis sur M6