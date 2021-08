"Top Chef : Michel Sarran quitte le jury, qui va le remplacer ?"

TOP CHEF 2022. Sur Instagram, Michel Sarran a annoncé son départ du jury de Top Chef pour la saison 2022. Selon le Parisien, il sera remplacé par le chef Glenn Viel.

Plus d'informations sur Top Chef

Le 9 juin 2021, Mohamed Cheikh est devenu le gagnant de la saison 12 de Top Chef. Le candidat, qui a fait tout le concours sous les conseils d’Hélène Darroze, affrontait Sarah, de la brigade de Paul Pairet, au cours de cette finale. Il a remporté 54,86% des voix, face à 45,14% pour Sarah, ce qui lui fait 54 860 euros de gain.

Mohamed Cheikh est le gagnant de Top Chef 2021. Âgé de 28 ans, ce jeune chef n'a jamais caché qu'il venait d'une banlieue populaire de la région parisienne (Fontenay-sous-Bois), et qu'il a dû se démener pour se faire une place dans le milieu. Il a notamment travaillé auprès de plusieurs chefs étoilés, comme Eric Fréchon. Il a également travaillé dans des restaurants prestigieux, comme au Royal Monceau ou au Shangri-La. Depuis le début de la compétition, Mohamed fait partie de la brigade d'Hélène Darroze.

Sarah Mainguy est l'une des deux finalistes de la saison 2021 de Top Chef. Âgée de 25 ans, cette Nantaise est actuellement cheffe du restaurant Vacarme. Dans Top Chef, elle s'est distinguée pour sa cuisine végétale, mais aussi pour son caractère : au départ, la candidate manquait cruellement de confiance en elle et pouvait s'écrouler sous la pression. Au fur et à mesure de la compétition, d'abord épaulée par Hélène Darroze puis Paul Pairet, elle s'est révélée, devenant une adversaire redoutable.

On ne connaît pas encore le nom des candidats de Top Chef 2022. Durant la saison 2021 de Top Chef, ils étaient quinze candidats à vouloir remporter le concours culinaire de M6. Âgés de 19 à 37 ans, ils venaient d'horizon différents : certains avaient de l'expérience dans des restaurants étoilés, d'autres ont travaillé auprès de grands chefs, quand on a trouvé des chefs de bistrots ou de leurs propres établissements culinaires. On retrouvait également Charline, gagnante d'Objectif Top Chef, dans la brigade de Philippe Etchebest. Les candidats venaient également de différents pays, comme le Japon, la Belgique ou les Etats-Unis. A l'issue du premier épisode, ils n'étaient plus que treize répartis dans les différentes brigades. Ci-dessous, retrouvez la liste des candidats éliminés dans Top Chef.

Yohei et Adrien, lors de la constitution des brigades (épisode 1)

Jarvis, candidat solitaire (épisode 2)

Mathieu, brigade de Philippe Etchebest (épisode 3)

Pierre, brigade de Paul Pairet (épisode 4)

Bruno, brigade de Michel Sarran (épisode 5)

Pauline, brigade de Paul Pairet (épisode 6)

Charline, brigade de Philippe Etchebest (épisode 7)

Chloé, brigade d'Hélène Darroze (épisode 8), Bruno et Pierre réintègrent Top Chef dans la brigade de Philippe Etchebest et Michel Sarran

Thomas, de la brigade de Michel Sarran puis de la brigade d'Hélène Darroze (épisode 9)

Baptiste, de la brigade de Paul Pairet (épisode 10)

Arnaud, de la brigade de Michel Sarran puis d'Hélène Darroze (épisode 11)

Bruno, de la brigade de Philippe Etchebest (deuxième élimination, épisode 12)

Pierre, de la brigade de Michel Sarran (deuxième élimination, épisode 15, quarts de finale)

Matthias, de la brigade de Philippe Etchebest (épisode 17, demi-finale)

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacé par de nouveaux noms de la scène culinaire française. Pour la saison 2021 de Top Chef, ce sont les mêmes jurés que l'année passée qui sont de retour pour coacher les candidats : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigade rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Le 31 août 2021, Michel Sarran a annoncé sur Instagram qu'il ne serait pas juré pour la saison 2022 de Top Chef, "M6 ayant décidé de changer de jury".

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.