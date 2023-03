"Top Chef : pourquoi vous ne verrez pas ces candidats dans l'épisode 2"

TOP CHEF 2023. Le deuxième épisode de la saison 14 de Top Chef vient de débuter sur M6, centré autour de l'illusion culinaire. C'est également la première de la Brigade Cachée, le concours parallèle géré par Hélène Darroze.

22:43 - Pourquoi Philippe Etchebest est encore juré après autant de saisons ? Philippe Etchebest est membre du jury de Top Chef depuis 2015. Il anime aussi l’émission « Objectif Top Chef ». Et quand on lui demande pourquoi il est encore là après tant d’années, Philippe Etchebest a une réponse claire. « Au début, j’avais pris Top Chef comme une récréation. Je m’étais dit :’Ça va durer un an ou deux.’ C’est important d’avoir toujours cette envie, ce plaisir. La surprise est toujours au rendez-vous » comme il l’a livré à la chaîne de télévision belge RTL-TVI le 6 mars. Le chef de la brigade bleue ne semble donc pas près de raccrocher les manchettes bleues de sitôt !

22:21 - Jean et Hugo qualifiés après la première épreuve Deux candidats sont qualifiés seulement à l’issue de la première épreuve, les autres sont envoyés en deuxième épreuve. Jean arrive en premier, à la surprise de tout le monde, y compris de lui-même ! Hugo arrive en deuxième, César en troisième, Jacques en avant-dernier et Mathieu en dernier.

22:14 - Danny sur son entrée dans la compétition Le candidat de la brigade bleue, Danny, a accordé une interview au média Le Matin. Il s’y est livré sur son sentiment d’entrée dans la compétition et sur sa relation avec son chef de brigade, Philippe Etchebest : « On passe de l’ombre à la lumière un peu. Le début de compétition, c’est ultra stressant. C’est comme si on commençait une Coupe du monde. On se met beaucoup de stress à soi-même. De parler pendant qu’on crée, plus la pression des grands chefs, plus les caméras, les lumières, les gens, l’agitation, tout cela était un stress supplémentaire. Quand je me suis retrouvé avec le chef Philippe Etchebest, pour moi, ça me paraissait logique. Le chef Etchebest est meilleur ouvrier de France et il a aussi les mêmes passions que moi, la cuisine et la musique ».

21:58 - Matthieu et Jacques sans plat à 10 minutes de la fin ! À 10 minutes de la fin de l’épreuve, Matthieu et Jacques, les deux frères, se retrouvent sans plat, la prise à froid de leur création respective n’ayant pas marché. Pour Matthieu, c’est Glenn Viel qui tente d’aider son candidat comme il le peut. Mais le résultat des deux laisse à désirer...

21:48 - Jean en difficulté sur l'épreuve du trompe-l'oeil Jean, candidat de Paul Pairet, n’est clairement pas à son aise sur cette épreuve. Il enchaîne erreur sur erreur, oublie d’incorporer le café à sa pâte puis confond sucre et sel… À tel point que le jeune homme, qui déclare dans son portrait, « Jean, c’est l’incarnation du jeune, il aime le golf, aller aux champignons et ses pantoufles », fait une promesse : « Si j’arrive à duper la cheffe, je crois que je fais un tour de Vélib nu dans Paris ce soir ».

21:38 - La recette du trompe-l'oeil parfait partagée par Danny sur ses réseaux sociaux Danny, candidat de la brigade bleue, chef cuisinier de jour et rappeur de nuit, vit plutôt bien cette épreuve centrée autour du trompe-l’œil étant donné qu’il en a proposé un lors de son épreuve de sélection. Le jeune chef a d’ailleurs utilisé ses réseaux sociaux pour montrer la recette améliorée de son trompe-l’œil d’entrée, le croissant en pommes de terre. On vous laisse avec la recette qui donne envie : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danny Khezzar Top Chef (@khezzar_cook)

21:35 - Le portrait de Jacques, cuisinier international ! Dans son portrait, Jacques, chef cuisinier exerçant en Nouvelle-Zélande avec son frère Matthieu, lui aussi présent dans le concours, avoue l’objectif qu’il poursuit dans sa cuisine : « Le truc que je recherche le plus dans mes plats, c’est l’umami, je veux que ça éclate à la tête, avoir des goûts percutants ». Il s’y tient en mettant framboises et piments ensemble dans une compote, à tel point que le candidat a « la bouche en feu » lorsqu’il goûte.

21:32 - Les internautes adorent l'épreuve du trompe-l'oeil Nina Métayer est la première cheffe invitée de l’épisode. Elle jugera l’aspect gustatif des trompe-l’œil et Michèle Bernier, le visuel. Ceux qui réussiront à duper Michèle Bernier et faire en sorte qu’elle ne devine pas ce qu’est le trompe-l’œil au milieu d’objets réels gagneront deux points. Les internautes n’ont évidemment pas loupé cette occasion pour s’en donner à cœur joie : « Moi aussi, je sors toujours avec mes moules de clé à molette dans le cas où on me demanderait de faire un trompe l'œil », « Danny a tout plagié à Hannah Montanah, cuisinier le jour pop star la nuit » ou encore :

21:15 - L'épisode 2 de Top Chef a débuté ! Cet épisode, centré autour de 6 candidats, 2 par brigade, est centré autour du trompe-l'oeil, de l'illusion culinaire et de la transparence. Danny et Hugo pour les Bleus, Jean et Jacques pour les Violet, et enfin, César et Matthieu pour les Orange. À la suite de cet épisode, les candidats éliminés la semaine dernière, Bérangère et Miguel et l'éliminé de cette semaine tenteront de sauver leur place dans le concours grâce à la Brigade Cachée, brigade secrète menée par Hélène Darroze.

21:08 - Portrait de Bérangère, l’une des deux premiers candidats de la Brigade Cachée Bérangère, éliminée la semaine dernière du concours principal, va tenter sa chance dans le concours parallèle présidé par Hélène Darroze, « La Brigade Cachée ». La cheffe du restaurant parisien Sélune, s’est confiée au Parisien sur son histoire. La jeune femme de 34 ans a ainsi passé un bac théâtre avec pour objectif d’être comédienne puis a obtenu un diplôme de mime à Barcelone. Elle a également travaillé dans l’événementiel et d’autres domaines avant de tenter sa chance dans un restaurant semi-gastronomique où elle avoue avoir subi des « violences physiques, morales ». Elle officie dans son restaurant actuel depuis décembre 2019. C’est la production de Top Chef qui l’a démarchée : « J’ai tellement regardé cette émission, je ne pensais pas un jour être derrière cet écran ».

20:47 - Une célèbre actrice invitée de l'épisode 2 En plus des jurés habituels, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest, le deuxième épisode va permettre à une célèbre actrice française de juger les trompe-l’œil des candidats. Michèle Bernier, actuellement à l’affiche dans la série « La stagiaire », va ainsi distribuer les points permettant de les qualifier aux candidats après dégustation de leurs créations. Elle s’est dite très satisfaite de cette expérience auprès de Télé-Loisirs : "Top Chef est une émission que je regarde de temps en temps. J’ai trouvé intéressant d’y participer car ça change des émissions où l’on vient juste faire sa promo. J’avais vraiment envie de rencontrer ces jeunes. Et puis, je trouvais ça rigolo de juger à l’œil et non au goût. C’est une télévision que j’aime. Top Chef a redonné ses lettres de noblesse aux émissions de cuisine et incité plein de personnes à se lancer dans cette voie".

20:19 - La Brigade Cachée, c'est à partir de ce soir ! Dès ce mercredi 8 mars, la Brigade Cachée fait son apparition à la suite de Top Chef et ce, jusqu’à l’entrée officielle d’Hélène Darroze dans la compétition en quarts de finale. L’objectif est de monter une brigade constituée de candidats éliminés qui s’affrontent chaque semaine pour conserver leur place dans cette brigade cachée puis de rejoindre le concours en cours de route et de le remporter pour la quatrième année consécutive. Et Hélène Darroze ne va pas être seule juge de cette compétition parallèle. En effet, son cousin, Jean-Charles Darroze, lui-même chef cuisinier va épauler la cheffe. On ne sait pas encore si c’est pour un épisode seulement ou sur le long terme mais on a hâte de voir cette affaire de famille !

19:56 - Qui est Sébastien Tantot, le chef invité de l’épisode 2 ? Lors de l’épisode de ce soir, consacré aux trompe-l’œil, c’est le chef Sébastien Tantot qui est invité. C’est lui qui a choisi le thème sur lequel vont s’affronter les 6 candidats présents. Le chef officie et possède un restaurant une étoile situé dans l’Oise. Il a auparavant été chef exécutif du Petit Nice, un restaurant trois étoiles situé à Marseille. Il s’est confié au Parisien sur son passage dans Top Chef : « J’apparais en hologramme, c’est marrant ! Ça a été tourné en décembre. J’étais sur un fond vert. Comme je suis jeune, ils m’ont proposé d’être candidat, mais mon auberge est ma priorité, je ne veux pas m’absenter. Alors, je suis un chef invité. J’ai été surpris de voir que les candidats m’avaient reconnu ».

