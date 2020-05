TOP CHEF 2020 - Lors de la seconde phase des quarts de finale, l'un des candidats de Top Chef s'est qualifié pour la suite du concours. Résumé de l'épisode diffusé sur M6.

[Mis à jour le 21 mai 2020 à 00h30] Le marathon des quarts de finale de Top Chef 2020 s'est poursuivi ce mercredi 20 mai 2020. Cette étape majeure du concours culinaire se déroule sur plusieurs semaines, en raison des conditions particulières de qualification : pas de dernière chance, mais deux pass à obtenir par candidat sur six épreuves. Le candidat qui ne décroche pas deux tickets pour la demi-finale sera éliminé. Ce mercredi, Adrien, Mallory, Martin et David ont débuté l'émission de M6 sur une épreuve du chef triplement étoilé Christian Le Squer. Les quatre cuisiniers devaient réussir un trompe-l'oeil sur le thème de la nature. L'épreuve s'est révélée difficile pour Mallory, qui souhaitait réaliser une pomme de pin en chocolat. Une partie de sa préparation a entièrement brûlé, et les spectateurs ont enfin pu découvrir une séquence annoncée par M6 depuis plusieurs semaines : le candidat de Michel Sarran, furieux et déçu, décide d'abandonner l'épreuve avant qu'elle soit terminée, et quitte le plateau de tournage. Heureusement, son chef de brigade a réussi à le convaincre de terminer son plat et de revenir dans le concours. Et cela s'est finalement avéré payant, puisque Christian Le Squer a donné son pass à Mallory. Après avoir obtenu celui de Yannick Alléno la semaine dernière, le jeune cuisinier belge est donc le premier candidat qualifié pour la demi-finale de la saison 11 de Top Chef.

Adrien, Martin et David ont ensuite participé à la quatrième épreuve des quarts de finale de Top Chef. Les trois candidats devaient réaliser un show culinaire devant huit grands noms de la haute gastronomie française. David a souhaité sensibiliser les chefs à l'écologie, Martin a réalisé un dessert en s'inspirant des techniques de la cuisine moléculaire et Adrien a modernisé une technique traditionnelle, la cuisson au flambadou. C'est le candidat de Paul Pairet qui a séduit les huit chefs : Adrien obtient son premier pass pour la demi-finale. A l'issue de cet épisode de Top Chef, Mallory (brigade de Michel Sarran) est qualifié pour la demi-finale. David (brigade d'Hélène Darroze) et Adrien (brigade de Paul Pairet) ont chacun un pass : il leur en manque un chacun pour pouvoir poursuivre le concours. Martin (brigade de Philippe Etchebest) doit encore obtenir deux pass pour pouvoir continuer en demi-finale. Qui sera le prochain candidat à se qualifier ?

Comment pourrait se dérouler la finale ?

Si Top Chef est tourné à l'avance, il reste encore une séquence à réaliser : la cérémonie des couteaux, qui révèle le nom du gagnant de la saison 2020. En raison de la crise sanitaire, le tournage de ce moment majeur du concours culinaire a dû être repoussé. Interrogé par Linternaute.com, M6 n'a pas été en mesure de nous donner davantage de précisions quant au tournage de la fin de Top Chef. La semaine dernière, Hélène Darroze confirmait qu'elle n'avait pas encore de visibilité sur le déroulé de la cérémonie des couteaux cette année :"On attend, nous précisait-elle. C'est sûr que ça ne se déroulera pas comme d'habitude. Mais on attend encore de savoir ce qui va se passer." Le chef Paul Pairet, reparti en Chine travailler dans son restaurant, avait lui évoqué au Huffington Post une participation possible en visio-conférence.

Quinze candidats étaient en lice au début de Top Chef 2020. Âgés de 22 à 30 ans, un candidat a été éliminé à la fin de chaque épisode, et les brigades ont donc été constamment remodelées. Contrairement au Le Meilleur Pâtissier, les candidats du concours culinaire de M6 sont tous des professionnels de la cuisine. Petite particularité dans la saison 2020 : Gratien, candidat gagnant d'Objectif Top Chef, est totalement amateur. Avant de se lancer dans la cuisine, il était comptable. Les autres candidats travaillent déjà dans des restaurants, et l'un d'entre eux est même étoilé. Retrouvez les portraits des candidats de Top Chef 2020 en cliquant ici.

Le jury de Top Chef a changé en 2020. Jean-François Piège a quitté l'émission M6 pour se consacrer à ses établissements. Il a été remplacé par le chef Paul Pairet, qui a pris la tête de la brigade violette. Le reste du jury reste le même que la semaine précédente : les téléspectateurs retrouvent Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune) et Hélène Darroze (brigade rouge). Comme pour les éditions précédentes, les jurés prennent sous leur aile trois candidats qu'ils conseillent tout au long du concours et qu'ils poussent à se dépasser.

Pour l'heure, on ne connaît pas l'identité du gagnant de Top Chef 2020. En mai 2019, Samuel Albert s'est imposé lors de la dernière finale de Top Chef. Après avoir été éliminé du concours, il a finalement réintégré l'émission avant de remporter la finale face à Guillaume Pape, à 53,08%. Le cuisinier, qui a travaillé comme chef pour l'ambassadeur de Belgique au Japon, a remporté 53 080 euros suite au concours culinaire. Après Top Chef, il a ouvert son restaurent, Les petits prés, à Angers.

Comme les autres émissions de M6, Top Chef est à retrouver en direct sur la sixième chaîne ou en streaming sur le site 6play.fr, tous les mercredis dès 21h05. Dès le lendemain de la diffusion de l'épisode, celui-ci est disponible en replay sur 6play. Il suffit de se connecter au service de replay de M6 pour retrouver l'épisode.

