"Top chef : quel gagnant 2022 ? La finale en direct"

TOP CHEF 2022. Ce mercredi 15 juin, 2022, la finale de Top Chef est diffusée sur M6 à 21h10. Les deux derniers candidats, Louise et Arnaud , s'affrontent pour gagner le concours culinaire.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:25 - La préparation du côté d'Arnaud « Je suis un petit roquet, du genre qui t’attrape le mollet et qui ne te lâche pas » lâche Arnaud. Son plat de volaille donne envie : waterzooï de poulet basse cuisson, marinade au lait ribot, pressé de carotte-celeri-daikon, sauce au vin jaune crémée au parmesan et crème fouettée. Glenn Viel a l’air aussi investi que son candidat. Mickaël, en charge du plat, couve les blancs de poulet qui cuisent en basse température et les sort au bon moment. Mickaël ne lâche pas les volailles puisqu’il réalise aussi la sauce avec les carcasses, des légumes et des herbes aromatiques.

22:18 - Jusqu'ici, tout va bien pour Louise Pour l’instant en cuisine, tout se passe bien du côté de Louise. Pascal, en charge de la viande, gère très bien et trouve le temps d’aller faire une compétition avec Ambroise pour ouvrir les huîtres qui seront elles aussi présentes dans le plat. On rappelle d’ailleurs la composition de celui-ci : côte de veau rôtie sur l’os, anguille fumée, jus de veau perlé à l’huile d’oseille, purée de pommes de terre, sucrine braisée et à l’intérieur, huître.

21:55 - L'avis des réseaux sociaux sur les finalistes Les internautes saluent la créativité de Louise tout autant que la simplicité du menu d’Arnaud. Pour l’instant, aucun menu ne semble emporter l’adhésion des réseaux sociaux plus que l’autre. Sur place, Glenn Viel ne ménage pas son candidat et le sermonne sur la cuisson des moules mais finit par faire un câlin à Arnaud pour lui donner du courage. Hélène Darroze semble conquise par tout ce que lui propose Louise.

21:46 - Les différences entre les deux menus Comme souvent en finale de Top Chef, l’un des finalistes, ici Louise, propose un menu très original, tandis que l’autre, ici Arnaud, vise un menu plus simple et rassurant. Si le menu plus original remporte souvent l’adhésion du jury, c’est bien fréquemment le menu plus simple qui permet à son auteur de remporter l’émission puisque le vote des bénévoles de la Croix Rouge qui dégustent compte davantage. Bon, ca a l'habitude de basher Louise sur ce réseau, alors "unpopular opinion" j'espère vraiment qu'elle gagnera, son menu de finale a l'air d'être une tuerie. Deso, mais en face c'est vraiment tristement classique #TopChef — Ines is Noussa (@TheNewNoussa) June 15, 2022

21:39 - Le menu d'Arnaud Delvenne pour cette finale Lucie est sur l’entrée, un moule-frites revisité, Mickaël sur le plat, un waterzooï de volaille au vin jaune avec une compotée de légumes, Sébastien sur le dessert, des pommes confites et en gel-une glace spéculoos. Lilian est le bras droit du chef belge. Arnaud a mis une photo de sa mère dans les cuisines pour surveiller son équipe.

21:31 - La répartition des préparations dans l'équipe de Louise et son menu Ambroise doit gérer l’entrée pour Louise, du poisson en sashimi. Le plat, une côte de veau, anguille fumée et laitue braisée va occuper Thibaut et Pascal. Elis est en charge du dessert, une glace à l'ail noir-miso, de la mousse à la mousse et une tuile en sarrasin. Louise définit son menu avec une trame « fibre japonaise ». « On ne va pas être dans la petite caresse, on va être dans l’uppercut », déclare la cheffe finaliste.

21:25 - Les deux équipes des finalistes Après le moment émotion où les deux finalistes reviennent sur leur parcours, leurs doutes et leurs rêves, la finale débute vraiment. Hélène Darroze promet de se faire tatouer trois étoiles par Louise si celle-ci gagne la compétition. L'hôtel George V accueille les finalistes. Glenn Viel et Paul Pairet vont aider Arnaud et Philippe Etchebest et Hélène Darroze, Louise. Chaque finaliste a son équipe. Thibaut, Pascal, Elis et Ambroise pour aider Louise et Lilian, Mickaël, Sébastien et Lucie pour Arnaud.

21:16 - Et c'est parti pour la finale de Top Chef saison 13 ! Qui de Louise ou d'Arnaud va remporter cette finale de la saison 13 de Top Chef ? Plus que le temps de l'émission avant d'avoir la réponse puisque c'est parti pour cette dernière course vers la victoire. Les deux finalistes vont devoir cuisiner un menu pour 80 bénévoles de La Croix Rouge dans le palace George V, en 10 heures, pas une de plus !

21:08 - Une bonne partie des candidats ont un tatouage en commun Ils sont plusieurs candidats de cette saison de Top Chef à avoir voulu conserver un souvenir de cette folle aventure. Louise, Pascal, Arnaud, Wilfried, Ambroise, Thibaut ou encore Tania ont tous un treize inscrit sur le corps, le numéro de cette saison tout simplement. Et c’est Louise elle-même qui a tatoué ses petits camarades !

20:42 - L’influence des réseaux sociaux sur les candidats Les deux finalistes ont évoqué à plusieurs reprises le poids des réseaux sociaux. Louise Bourrat notamment, qui est vite devenue la bête noire des internautes, a confié se réveiller certains lendemains de diffusion avec des menaces de mort à son encontre. Quant à Arnaud, il a déclaré à Télé 7 jours ne plus regarder les « tirs d’obus sur Instagram. Ça fait mal, c’est chronophage et c’est très dur ».

20:19 - Une finale compliquée par la maladie pour Louise Bourrat La candidate s’est confiée à Télé-Loisirs sur le déroulé de la finale. Et la protégée d’Hélène Darroze en a bavé durant le tournage. En effet, la jeune femme a confié n’avoir pas dormi la nuit auparavant, non seulement en raison du stress mais également car elle avait ses règles. Or, Louise Bourrat est atteinte d’endométriose, une maladie qui rend ces dernières extrêmement douloureuses, au point de pouvoir en faire des malaises. « Je dois prendre plein de cachets dans la journée. J’étais au Georges V avec ma bouillotte, c’était très dur », a ainsi confié la cheffe.

19:51 - Deux finalistes surprises de Top Chef Lorsque cette saison 13 a débuté, les téléspectateurs ont, comme chaque année, fait leurs pronostics et désigné les favoris selon eux. Parmi eux, Lilian, Pascal ou encore Sébastien. Mais Louise et Arnaud n’en faisaient pas partie. Le chef belge a en effet connu la place peu enviée de candidat solitaire avant de parvenir à s’intégrer dans une équipe. Quant à Louise, malgré son indéniable talent, elle a été très critiquée sur les réseaux sociaux en raison de sa trop grande confiance en elle apparente.

19:29 - Combien de victoires par brigade ? L’an dernier, Hélène Darroze a remporté sa deuxième victoire en tant que jurée de Top Chef. Si Louise est sacrée gagnante ce soir, sa cheffe de brigade cumulera trois victoires consécutives. A l’inverse, Glenn Viel, nouveau juré de l’émission, n’a pour l’heure eu aucune opportunité d’avoir un candidat gagnant de Top Chef. De son côté, Philippe Etchebest a déjà eu des victoires dans le concours, officiant comme juré depuis plus longtemps, et Paul Pairet n’en a remporté aucune, même si ses candidats se sont qualifiés pour la finale ces deux dernières années.

19:15 - Glenn Viel, nouveau juré déjà en finale de Top Chef Glenn Viel a rejoint le jury de Top Chef seulement cette année. Pourtant, le remplaçant de Michel Sarran a réussi à envoyer l'un de ses candidats en finale, puisqu'Arnaud fait partie de la brigade orange. Il y a deux ans, le candidat de Paul Pairet s'était lui aussi qualifié en finale de Top Chef l'année de son arrivée, mais n'avait pas remporté le concours.