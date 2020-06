TOUS EN CUISINE - Dernière semaine de recette pour les fans de Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac. La liste des ingrédients des 8 et 9 juin 2020.

[Mis à jour le 08 juin 2020 à 9h30] C'est la dernière semaine avant la fin de Tous en cuisine. L'émission culinaire M6 présentée par Cyril Lignac s'achève le vendredi 12 juin, après plus de trois mois de diffusion. Dès le lancement de l'émission, le chef avait déjà indiqué qu'il ne souhaitait pas poursuivre au-delà du confinement. Le 11 juin, le livre de recettes déjà diffusées sur la sixième chaîne, Fait maison n°1, sort en librairie. Il ne reste donc plus que quelques jours pour profiter des conseils et astuces du chef professionnel avant que ce dernier ne rende le tablier.

Ce lundi 8 juin 2020, Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac propose de réaliser une salade de chèvre chaud, et une mousse au chocolat blanc et stracciatella. Le lendemain, mardi 9 juin, c'est un curry japonais et du tzatziki que les téléspectateurs pourront préparer. Il est conseillé de préparer les ingrédients avant le début de l'émission, à 18h45 sur M6 : la liste est à retrouver plus bas dans cet article mais également sur le site CuisineAZ. Les abonnés Twitter peuvent également retrouver la liste des ingrédients et recettes sur les comptes de Cyril Lignac et de M6. Si vous préférez vous essayer à une autre recette déjà diffusée dans Tous en cuisine, il faut se tourner vers M6. La chaîne met en ligne toutes les émissions en replay sur son site 6play. Pour ceux qui préfèrent les instructions détaillées par écrit, celles-ci sont disponibles sur le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac est une émission télévisée diffusée du 24 mars au 12 juin 2020 sur M6. Ce rendez-vous culinaire quotidien a été créé durant le confinement, afin d'aider les Français à s'occuper en préparant des repas sains et gourmands. Le chef professionnel cuisine en direct accompagné de l'animateur Jérôme Anthony et de célébrités. Il prodigue également des conseils afin d'aider les téléspectateurs à réaliser ses recettes en même temps que lui. Le programme est diffusé du lundi au vendredi à 18h45.

Du lundi au vendredi, Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac propose des recettes accessibles à réaliser en même temps que le chef professionnel. Chaque jour, ce sont des entrées, plats principaux ou desserts qui sont proposés. Mais il faut bien préparer les ingrédients en amont. Chaque samedi, Cuisine AZ met en ligne la liste des ingrédients et des ustensiles nécessaires pour les recettes de la semaine suivante. Il est recommandé de préparer les ingrédients avant l'émission, en pesant et épluchant les éléments nécessaires à la préparation. Les quantités indiquées sont celles pour 4 personnes. Retrouvez ci-dessous les ingrédients de ce soir et demain :

Ingrédients du lundi 8 juin 2020 :

Salade de chèvre chaud :

200g de fromage de chèvre frais

50g de chapelure

20g de farine

2 jaunes d'oeufs

200g de cerises lavées, coupées en 2 et dénoyautées

125g de framboises ou /et fraises

100g de petits pois cuits à l'eau

½ melon épluché complètement

salade au choix (romaine, roquette, mâche, batavia)

quelques pistaches toastées et concassées

6 cuil. à soupe de boulgour ou quinoa cuit

3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

4 cuil. à soupe d'huile d'olive

2 cuil. à café de miel

1 cuil. à café de moutarde

huile de tournesol

sel fin et poivre du moulin

Mousse au chocolat blanc, stracciatella :

125g de chocolat blanc

10cl + 50cl de crème liquide entière 35%

30g de mascarpone

20g de sucre glace

1 gousse de vanille

80g de copeaux de chocolat noir (faire à l'avance pour mettre

dans la mousse (à mettre au frais))

40g de copeaux de chocolat noir (faire à l'avance pour mettre

sur les mousse en déco à mettre au frais)

Ingrédients du mardi 9 juin :

Curry japonais de légumes :

2 oignons épluchés et ciselés

15g de gingembre épluché et haché

½ pomme râpée

3 carottes épluchées

4 navets lavés et coupés en 2

3 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux ou pommes de terre nouvelles

2 litres d'eau bouillante + 1 cube

70g de beurre

70g de farine

Mélange d'épices par vos soins : 1càc de coriandre en poudre / 1càc de cumin en poudre / ½ càc de cannelle en poudre / 2 càc de curcuma / 1 pincée de muscade râpée / 1 càc de poivre moulue / 1 càc de piment en poudre / 1 étoile d'anis en poudre / 1 càc de curry / 1 càc de cacao en poudre

150g de petits pois cuits à l'eau

400g de riz basmati cuit

huile d'olive

sel fin / piment

Tzatziki :

1 concombre épluché, épéppiné et râpé

2 gousses d'ail hachées

10cl d'huile d'olive

600g de yaourt grec

3 cuil. à soupe de vinaigre de vin

gros sel

Les nouvelles recettes de Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac sont à retrouver du lundi au vendredi sur M6, à partir de 18h45, heure de lancement de l'émission. Il suffit de suivre l'émission en direct pour retrouver les recettes du jour. Une fois qu'elles sont diffusées, il existe deux options pour les retrouver : on peut se connecter sur le site de streaming 6play, qui propose l'émission en replay et toutes celles déjà diffusées. Le compte Instagram de la chaîne, @m6officiel, publie également les étapes écrites de chaque nouvelle recette sur son compte. Si vous recherchez une recette bien précise de Tous en cuisine, sachez que vous pouvez retrouver la liste sur le site CuisineAZ : en cliquant sur la préparation qui vous intéresse, vous retrouvez les liens 6play et Instagram de la recette de Cyril Lignac en un clic ! Dès le 11 juin 2020, sort le livre de recettes du chef, Fait maison n°1, qui compilera toutes les recettes diffusées sur M6. Vous pouvez le précommander en cliquant ci-dessous :

Chaque soir, Cyril Lignac réalise les recettes de Tous en cuisine aux côtés de l'animateur Jérôme Anthony. Des familles d'anonymes sont également inscrites pour participer au programme de M6. Des célébrités font également un passage dans l'émission culinaire pour tenter de réaliser les recettes du chef cuisinier et animer la soirée. Vendredi 5 juin, la chanteuse Natasha St-Pierre était l'invitée de Tous en cuisine.

Tous en cuisine brille sur M6 grâce à son concept, mais également grâce à la personnalité de Cyril Lignac. Très apprécié des téléspectateurs, c'est un chef reconnu à la fois dans le monde de la cuisine mais aussi à la télévision. Cyril Lignac possède plusieurs établissements culinaires : Le Chardenoux, Aux Prés et Le Bar des Prés, à Paris, mais aussi les boutiques La pâtisserie Cyril Lignac et La Chocolaterie Cyril Lignac, également dans la capitale. Le chef brille également sur M6 depuis plusieurs années, ayant commencé comme juré des premières saisons de Top Chef. Depuis 2012, il oeuvre comme membre du jury du Meilleur Pâtissier, aux côtés de Mercotte, et sa popularité auprès des téléspectateurs n'est plus à prouver.

Tous en cuisine avec Cyril Lignac est diffusée du lundi au vendredi à 18h45 sur M6. Pour suivre les recettes du chef en direct, il suffit de mettre la sixième chaîne ou de se rendre sur 6play (puis cliquer sur le bouton "en direct") pour suivre le programme, qui dure environ une heure. Les recettes et émissions passées sont disponibles en replay streaming sur le site 6play. Il suffit de se connecter au site pour retrouver l'ensemble des préparations des semaines passées.

Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac invite plusieurs personnalités dans son émission. Mais en plus des stars, de Cyril Lignac et de l'animateur Jérôme Anthony, chaque soir, une famille participe à l'émission et prépare les recettes depuis chez elle. Pour participer à l'émission M6 et cuisiner aux côtés de Cyril Lignac, rien de plus simple : il suffit de postuler à l'annonce de casting mise en ligne par la chaîne en cliquant sur le lien.

Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac - au programme TV du lundi au vendredi à 18h45 sur M6