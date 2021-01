Ligue 1 à la TV : après le fiasco Mediapro, Canal+ rend ses matchs

Le football français est plus que jamais dans la tourmente alors que Canal+ a décidé de rendre ses droits de retransmission de matchs de Ligue 1 dans l'espoir de faire ployer la LFP suite au fiasco Mediapro.

[Mis à jour le 14 janvier 2021 à 10h25] C'est une situation extrêmement inconfortable qui a lieu ces derniers mois depuis que Mediapro, exploitant de la chaîne Téléfoot, est en défaut de paiement sur les droits TV des matchs de Ligue rachetés à prix d'or. Depuis, tous les regards s'étaient logiquement tournés vers Canal+, exploitant historique des droits TV de la Ligue 1. Début janvier, la chaîne cryptée a cependant annoncé vouloir rendre ses droits de diffusion pourtant achetés 330 millions d'euros pour retransmettre certains rendez-vous du week-end de Ligue 1 chaque semaine. "La valeur de la Ligue 1 a baissé pour Canal+" invoquait Maxime Saada cette semaine dans une interview pour Le Figaro.

Pour l'heure, rien ne change pour les téléspectateurs mais les négociations sont âpres entre la LFP et Canal+ qui souhaite ici faire main basse sur des droits de retransmission à moindre coût et certainement en plus grande quantité en forçant la LFP à lancer un nouvel appel d'offre pour la période 2020-2024 des droits TV de la Ligue 1. En tout état de cause, cette situation incertaine met également les téléspectateurs dans l'embarras car, rappelons-le, l'accès aux matchs de Ligue 1 est loin d'être gratuit en France et les amateurs ne savent donc pas à quel saint se vouer dans l'espoir de poursuivre leurs visionnages du football français à la télévision, sur Canal+ ou ailleurs...

Dans l'attente d'un accord trouvé entre la LFP et les diffuseurs, que ce soit Canal+, beIN Sports ou d'autres maintenant que Téléfoot et Médiapro sont hors jeu, les diffusions de Ligue 1 restent inchangées. Pour y voir plus clair, nous vous proposons le calendrier des matchs de la semaine avec les horaires de diffusion et les chaînes qui les retransmettent ci-dessous.

15 janvier : Montpellier - Monaco ( Téléfoot 21h)

21h) 16 janvier : Marseille - Nîmes ( Téléfoot et Canal+ 17h)

17h) 16 janvier : Angers - PSG ( Canal+ 21h)

21h) 17 janvier : Brest - Rennes ( Téléfoot 13h)

13h) 17 janvier : Lorient - Dijon ( Téléfoot Stadium 1 15h)

15h) 17 janvier : Nantes - Lens ( Téléfoot Stadium 2 15h)

15h) 17 janvier : Nice - Bordeaux ( Téléfoot Stadium 3 15h)

15h) 17 janvier : Strasbourg - Saint-Etienne ( Téléfoot Stadium 4 15h)

15h) 17 janvier : Lille - Reims ( Téléfoot et Canal+ 17h)

17h) 17 janvier : Lyon - Metz (Téléfoot 21h)

Bien que Canal+ ait annoncé sa volonté de rendre ses matchs acquis pour 330 millions d'euros, la chaîne cryptée poursuit jusqu'à nouvel ordre sa diffusion des matchs achetés pour la période 2020-2024. Les abonnés Canal+ amateurs de football peuvent donc voir les rendez-vous du samedi 17h, du samedi 21h et du dimanche 17h. Cependant, si un accord n'est pas trouvé rapidement entre la LFP et Canal+, ces matchs de Ligue 1 pourraient bientôt être retransmis sur une autre chaîne.

A l'heure qu'il est, les chaînes Téléfoot diffusent encore les matchs de Ligue 1 acquis par Médiapro. Cependant, le groupe sino-espagnol s'est déclaré en défaut de paiement pour ces droits achetés à la LFP qui doit trouver un nouveau diffuseur pour ces matchs. Dans l'attente d'un accord trouvé avec un repreneur, les chaînes Téléfoot diffusent encore l'intégralité des matchs de Ligue 1 du vendredi au dimanche. Notez cependant que si vous êtes abonné à Téléfoot, les chaînes ne diffuseront plus la Ligue 1 quand un nouvel accord sera trouvé.