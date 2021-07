Programme TV Ligue 1 : combien coûtera l'abonnement sur Amazon ?

C'est un véritable coup de tonnerre qui a lieu en ce moment autour de la diffusion de la Ligue 1 en France. Après le retrait de Canal+ de la course aux droits, c'est Amazon qui se chargera de la diffusion. Voici combien coûtera l'abonnement et sa date de commercialisation.

[Mis à jour le 13 juillet 2021 à 17h22] Canal++ et la Ligue 1, c'est fini. Du moins, pour les trois prochaines années. Après un feuilleton désagréable pour les abonnés depuis le début de l'année 2021, le défaut de paiement de Médiapro et l'arrêt de diffusion sur les chaînes Téléfoot, la Ligue 1 avait trouvé une maison temporairement chez Canal+. Mais il fallait cependant trancher sur la diffusion de la période 2021-2024. Et Canal+ a fini par abandonner la course aux droits de retransmission face à l'offre déposée par Amazon.

Cette saison 2021-2022, c'est donc au sein de l'abonnement Amazon Prime Video que les fans du football français pourront découvrir 80% des matchs de Ligue 1, soit les rencontres que Médiapro avait achetées avant de finir en défaut de paiement. Pour être précis, cela représente 8 matchs diffusés sur Amazon Prime Video par journée du championnat Ligue 1.

Les aficionados du ballon rond ont rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video à partir du 1er août pour le match Lille - Paris-Saint-Germain dans le cadre du Trophée des champions. Notez que, de façon exceptionnelle, le match sera mis à disposition de tous les abonnés Amazon Prime en guise d'essai "gratuit". Les matchs de la première journée de Ligue 1, quant à eux, débutent le 8 août 2021.

Une autre question restait en suspens concernant le prix que coûterait l'abonnement à la Ligue 1 sur Amazon Prime Video. A l'heure qu'il est, l'abonnement Amazon Prime est vendu 49€ à l'année soit 5,99€ par mois. Il s'agit d'une souscription qui vous permet d'accéder au catalogue de streaming Amazon Prime Video mais aussi à la livraison accélérée Amazon Prime entre autres avantages. Pour accéder aux matchs du championnat français, il faudra souscrire en plus à l'option Amazon Prime Video Ligue 1 qui coûtera 12,99€ supplémentaires en sus de l'abonnement classique.