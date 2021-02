Programme TV Ligue 1 : les matchs de la semaine sur quelles chaînes ?

Alors que la future diffusion de la Ligue 1 en France est particulièrement incertaine, la compétition se poursuit avec des matchs sur Téléfoot et Canal+ cette semaine. On fait le point sur le calendrier.

[Mis à jour le 01 février 2021 à 15h49] La crise se poursuit entre la Ligue de Football Professionnel et Canal+. D'après les informations de L'Equipe, le groupe Canal n'a pas participé à la consultation, ce lundi pour la remise en vente des droits de retransmission des matchs de Ligue 1 pour la période 2020-2024. Canal estime en effet que la LFP doit remettre en vente, à un prix moins élevé, l'intégralité des droits de retransmission et non les seuls lots acquis par Médiapro (80% des droits totaux). Le groupe poursuit la LFP en Justice mais aussi face à l'Autorité de la concurrence pour "abus de position dominante". Toujours d'après le journal L'Equipe, d'autres offres ont été déposées pour le rachat des droits de diffusion de la Ligue 1 mais celles-ci ne sont pas encore connues.

Dans l'attente d'un accord trouvé entre la LFP et les diffuseurs, que ce soit Canal+, beIN Sports ou d'autres maintenant que Téléfoot et Médiapro sont hors jeu, les diffusions de Ligue 1 restent inchangées. Pour y voir plus clair, nous vous proposons le calendrier des matchs de la semaine avec les horaires de diffusion et les chaînes qui les retransmettent ci-dessous.

Calendrier de la 23e journée

3 février : Bordeaux - Lille (Téléfoot Stadium 4 - 19h)

3 février : Strasbourg - Brest (Téléfoot Stadium 8 - 19h)

3 février : Metz - Montpellier (Téléfoot Stadium 5 - 19h)

3 février : Rennes - Lorient (Téléfoot Stadium 7 - 19h)

3 février : Reims - Angers (Téléfoot Stadium 6 - 19h)

3 février : Lens - Marseille (Téléfoot Stadium 1 - 21h)

3 février : Saint-Etienne - Nantes (Téléfoot Stadium 3 - 21h)

3 février : PSG - Nîmes (Canal+ - 21h)

3 février : Monaco - Nice (Canal+ Sport - 21h)

3 février : Dijon - Lyon (Téléfoot Stadium 2 - 21h)

6 février : Lorient - Reims (Téléfoot - 17h)

6 février : Lyon - Strasbourg (Téléfoot - 19h)

6 février : Lens - Rennes (Canal+- 21h)

7 février : Brest - Bordeaux (Téléfoot - 13h)

7 février : Saint-Etienne - Metz (Téléfoot Stadium 4 - 15h)

7 février : Nice - Angers (Téléfoot Stadium 2 - 15h)

7 février : Nîmes - Monaco (Téléfoot Stadium 3 - 15h)

7 février : Montpellier - Dijon (Téléfoot Stadium 1 - 15h)

7 février : Nantes - Lille (Canal+ - 17h)

7 février : Marseille - PSG (Téléfoot - 21h)

Bien que Canal+ ait annoncé sa volonté de rendre ses matchs acquis pour 330 millions d'euros, la chaîne cryptée poursuit jusqu'à nouvel ordre sa diffusion des matchs achetés pour la période 2020-2024. Les abonnés Canal+ amateurs de football peuvent donc voir quelques rendez-vous importants de chaque journée de Ligue 1. Cependant, si un accord n'est pas trouvé rapidement entre la LFP et Canal+, ces matchs de Ligue 1 pourraient bientôt être retransmis sur une autre chaîne.

A l'heure qu'il est, les chaînes Téléfoot diffusent encore les matchs de Ligue 1 acquis par Médiapro. Cependant, le groupe sino-espagnol s'est déclaré en défaut de paiement pour ces droits achetés à la LFP qui doit trouver un nouveau diffuseur pour ces matchs. Dans l'attente d'un accord trouvé avec un repreneur, les chaînes Téléfoot diffusent encore l'intégralité des matchs de Ligue 1 du vendredi au dimanche. Notez cependant que si vous êtes abonné à Téléfoot, les chaînes ne diffuseront plus la Ligue 1 quand un nouvel accord sera trouvé.