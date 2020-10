Téléfoot : Mediapro inquiète la Ligue 1, quel avenir pour les abonnés ?

Détenteur des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro n'a pas payé une échéance de 172 millions et demande une renégociation de son contrat. Qu'est-ce que cela signifie pour les abonnés à Téléfoot ?

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 14h36] Rien ne va plus dans le monde du football français depuis que Mediapro, société espagnole qui détient les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a décidé de ne pas payer son échéance du 6 octobre. Jaume Roures, fondateur de Mediapro, souhaite en effet renégocier les tarifs du contrat qui lie son groupe à la Ligue de Football Professionnel. Les raisons invoquées ? Une saison de football très perturbée par les conditions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19. "On ne remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s'est effondrée…" explique Roures.

De son côté, la LFP est restée ferme : il n'y aura pas de délai supplémentaire accordé à Mediapro qui doit s'acquitter d'une échéance de 172 millions d'euros au titre des droits TV des matchs de Ligue 1 rachetés pour une valeur de 814 millions d'euros par an et ce de 2020 à 2024. Pour rappel, ces fonds financent les clubs de football français et représentent, pour certains, jusqu'à 60% de leur budget annuel.

Objectif 3,5 millions d'abonnés

Or, la situation de Mediapro en France semble précaire quelques semaines seulement après le lancement de sa chaîne Téléfoot en partenariat avec TF1. D'après une source du Monde, "la chaîne aurait engrangé entre 350 000 et 400 000 abonnés" et ne progresserait déjà plus. Chez RTL, on cite plutôt 278 000 abonnés tandis que le point d'équilibre de cette chaîne est situé à 3,5 millions d'abonnés.

Canal+ en sauveur ?

Mais alors que peut-il se passer ? Pour le moment, l'heure est surtout au bras de fer entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel. Toujours est-il que les signaux sont alarmants. D'après Pierre Maes, auteur du livre Le Business des droits TV du foot (FYP, 2019), dans une interview pour Le Monde le 8 octobre, "On peut imaginer un football en panique en cas de défaut de paiement de Mediapro, et un nouvel appel d'offres en catastrophe. Canal + pourrait alors revenir en force. A partir du moment où le groupe Canal + n'a pas signé un accord de distribution pour Téléfoot, c'est qu'il attend et espère que Mediapro coule. Et pour eux, cela arrive plus tôt que prévu."

L'éventualité d'un nouvel appel d'offre est également évoquée par Daniel Riolo, journaliste pour RMC : "Ce que me disent les gens proches de ce dossier, c'est que l'on se dirige vers un désastre annoncé depuis pas mal de temps. Le désastre, ce serait carrément un nouvel appel d'offre en plein cours de saison". Quoi qu'il en soit, rien ne change pour le moment pour les abonnés à Téléfoot mais il est possible qu'à l'avenir les droits TV de la Ligue 1 reviennent à un autre diffuseur si Mediapro venait à se désister. Une reprise par Canal+ semble en tout cas envisagée par les experts du secteur.

Toutes les infos sur la chaîne Téléfoot

Téléfoot est une chaîne lancée dans le cadre d'un partenariat entre Mediapro et TF1. Celle-ci diffuse 8 matchs par journée de Ligue 1 dont les 10 plus belles affiches, mais aussi 8 matchs par journée de Ligue 2 ainsi que l'intégralité des matchs de la Ligue des champions et de l'Europa League pour la saison 2020-2021. Une offre alléchante voire indispensable pour les amateurs des championnats français et des compétitions européennes. La chaîne, qui diffuse également de nombreux magazines et reportages, a commencé à émettre le 21 août 2020 pour accompagner le lancement de la Ligue 1.

Téléfoot a mis en place sa plateforme d'abonnement mi-août juste avant le lancement de la Ligue 1 Uber Eats. On peut y trouver les différentes offres d'abonnement possibles (voir le détail ci-dessous). Pour vous abonner, il suffit de créer un compte et de choisir votre formule d'abonnement puis de renseigner vos coordonnées bancaires pour mettre en place le paiement automatique de vos mensualités. Pour vous abonner à Téléfoot, cliquez ici.

Téléfoot se décline selon trois offres différentes avec des tarifications plus ou moins élevées le tout avec différentes fonctionnalités mais aussi avec ou sans engagement. Le Pass Mobile Only, le moins cher, donne accès aux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 mais pas aux compétitions européennes et uniquement sur smartphone et tablette. L'abonnement standard, avec la Ligue 1, la Ligue 2 et tous les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League est fixé à 25,90€ par mois avec engagement sur 12 mois ou bien à 29,90€ par mois sans engagement. Enfin, un abonnement conjoint avec Netflix est proposé à 29,90€ par mois et engagement de 12 mois. Ci-dessous, un tableau détaillé des différentes offres.

Téléfoot Pass Mobile Only Téléfoot Téléfoot + Netflix Ligue 1 Uber Eats Ligue 1 + Ligue 2 Ligue 1 + Ligue 2 Ligue 2 BKT Ligue des Champions Ligue des Champions Smartphone et tablette uniquement Europa League Europa League Tous écrans Tous écrans 4K (UHD/HDR) 4K (UHD/HDR) Netflix (HD et 2 écrans) 14,90€/mois sans engagement 25,90€/mois (engagement 12 mois) 29,90€/mois (engagement 12 mois) 29,90€/mois sans engagement

Quand on aime le football, il y a de quoi être perdu parmi toutes les offres d'abonnement disponibles, d'autant que certaines diffusent parfois les mêmes compétitions. Téléfoot se place cependant comme la maison du foot français mais aussi des grandes compétitions européennes. On fait le détail des matchs et des compétitions que diffuse Téléfoot cette saison.