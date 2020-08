Téléfoot : où s'abonner et à quel prix ? Le détail des offres

Pour son lancement, Téléfoot détaille ses offres d'abonnement et les différents prix pour accéder aux matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue des Champions et d'Europa League.

[Mis à jour le 18 août 2020 à 11h28] Alors que le lancement de la Ligue 1 Uber Eats approche à grands pas, Téléfoot lance ses abonnements et précise ses différentes offres à destination des fans de football français mais aussi européen. Pour rappel, Téléfoot est une chaîne lancée dans le cadre d'un partenariat entre Mediapro et TF1. Celle-ci diffusera 8 matchs par journée de Ligue 1 dont les 10 plus belles affiches, mais aussi 8 matchs par journée de Ligue 2 ainsi que l'intégralité des matchs de la Ligue des champions et de l'Europa League pour la saison 2020-2021. Une offre alléchante voire indispensable pour les amateurs des championnats français et des compétitions européennes. La chaîne, qui prévoit également de diffuser de nombreux magazines et reportages, doit commencer à émettre le 21 août 2020 et accompagner le lancement de la Ligue 1.

Toutes les infos sur la chaîne Téléfoot

Téléfoot a mis en place sa plateforme d'abonnement mi-août juste avant le lancement de la Ligue 1 Uber Eats. On peut y trouver les différentes offres d'abonnement possibles (voir le détail ci-dessous). Pour vous abonner, il suffit de créer un compte et de choisir votre formule d'abonnement puis de renseigner vos coordonnées bancaires pour mettre en place le paiement automatique de vos mensualités. Pour vous abonner à Téléfoot, cliquez ici.

Téléfoot se décline selon trois offres différentes avec des tarifications plus ou moins élevées le tout avec différentes fonctionnalités mais aussi avec ou sans engagement. Le Pass Mobile Only, le moins cher, donne accès aux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 mais pas aux compétitions européennes et uniquement sur smartphone et tablette. L'abonnement standard, avec la Ligue 1, la Ligue 2 et tous les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League est fixé à 25,90€ par mois avec engagement sur 12 mois ou bien à 29,90€ par mois sans engagement. Enfin, un abonnement conjoint avec Netflix est proposé à 29,90€ par mois et engagement de 12 mois. Ci-dessous, un tableau détaillé des différentes offres.

Téléfoot Pass Mobile Only Téléfoot Téléfoot + Netflix Ligue 1 Uber Eats Ligue 1 + Ligue 2 Ligue 1 + Ligue 2 Ligue 2 BKT Ligue des Champions Ligue des Champions Smartphone et tablette uniquement Europa League Europa League Tous écrans Tous écrans 4K (UHD/HDR) 4K (UHD/HDR) Netflix (HD et 2 écrans) 14,90€/mois sans engagement 25,90€/mois (engagement 12 mois) 29,90€/mois (engagement 12 mois) 29,90€/mois sans engagement

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quand on aime le football, il y a de quoi être perdu parmi toutes les offres d'abonnement disponibles, d'autant que certaines diffusent parfois les mêmes compétitions. Téléfoot se place cependant comme la maison du foot français mais aussi des grandes compétitions européennes. On fait le détail des matchs et des compétitions que diffuse Téléfoot cette saison.