Téléfoot : quel prix pour la chaîne Ligue 1 et Ligue 2 de TF1 et Mediapro ?

C'est officiel, le groupe espagnol Mediapro va diffuser une grande partie des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 sur une nouvelle chaîne baptisée Téléfoot en partenariat avec TF1.

[Mis à jour le 2 juin 2020 à 10h16] C'est un accord historique qui se dessine ce mardi 2 juin 2020 à la publication d'un communiqué annonçant le partenariat entre les groupes TF1 et Mediapro. Ceux-ci s'allient dans la création d'une nouvelle chaîne nommée Téléfoot qui diffusera les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 dont le groupe espagnol Mediapro est détenteur des droits de 2020 à 2024. L'accord prévoit donc que Mediapro puisse utiliser la marque Téléfoot tandis que TF1 fournira à la chaîne les magazines qui ont fait la réputation de la marque.

On sait d'ores et déjà qu'un magazine hebdomadaire dédié à la Ligue 1 sera diffusé tous les dimanches de midi à 13h. Téléfoot se déclinera dans une version "vintage" permettant aux abonnés de revivre diverses séquences du football français. Enfin, il y aura également un magazine en version numérique intitulée "La quotidienne - Téléfoot". Par ailleurs, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, les commentateurs vedettes du groupe TF1, seront à pied d'oeuvre sur cette nouvelle chaîne Téléfoot puisqu'ils commenteront une vingtaine de matches de Ligue 1 les dimanches soirs et notamment ce que Mediapro affirme être les "dix plus belles affiches de la saison".

C'est en 2018 que Mediapro avait donné un nouveau coup de pied dans la fourmilière des droits audiovisuels de compétitions de football en France. Le groupe rachetait en effet les droits de la Ligue 1 Conforama et de la Domino's Ligue 2 et promettait de lancer sa propre chaîne. A l'époque, Mediapro évoquait un tarif pour son abonnement : 25€ par mois. Jaume Roures, président de Mediapro, a confirmé en avril 2020 son placement prix dans les colonnes de L'Equipe, expliquant qu'il s'agissait d'un "prix très correct [...] C'est le meilleur prix qu'il y a eu sur le marché français, surtout par rapport à Canal".