VISE LE COEUR TF1. Claire Keim donne la réplique à Lannick Gautry, visage familier des téléspectateurs, dans Vise le cœur sur TF1.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 20h55] Dans Vise le coeur, diffusé ce jeudi 1er septembre sur TF1, Lannick Gautry donne la réplique à Claire Keim dans la peau d'un ancien avocat reconverti en commissaire de police. Les habitués des fictions françaises reconnaîtront le visage de cet acteur très actif dans le milieu. Vous l'avez sans doute déjà vu dans Le Tueur du Lac, Noces Rouges ou Bronx sur Netflix. Au cinéma, on l'a aperçu dans Nos jours heureux, Les Francis ou encore Brice de Nice.

Dans Vise le coeur, Lannick Gautry et Claire Keim ont l'occasion de montrer une nouvelle facette de leur jeu. Dans cette fiction, ils incarnent Novak (un commissaire de police reconverti) et Julia (une policière), qui se sont aimés dans leur adolescence avant de se séparer suite à un drame. Cependant, leurs parcours professionnels respectifs finit par les réunir vingt ans plus tard. Au détour de différentes enquêtes à résoudre, la flamme va-t-elle se raviver ? C'est ce que découvriront les téléspectateurs de cette série policière, dans ces six épisodes au programme TV chaque jeudi sur TF1.

Synopsis - Julia Scola, capitaine de police, et Novak Lisica, avocat pénaliste, se sont follement aimés durant leur adolescence. Mais vingt ans plus tard, ils ne s'adressent plus la parole, séparés par un mystérieux drame. Lorsque Novak devient commissaire dans la brigade de Julia, ils se retrouvent envers et contre tout, forcés de résoudre des enquêtes qui les replongent dans leur passé commun.

Claire Keim : Julia Scola

Lannick Gautry : Novak Lisica

Noémie Chicheportiche : Mel

Zinedine Soualem : Benard

Waly Dia : Darri

Nicolas Cazalé : Raphaël

Raphaël Ferret : Daniel Scola à 40 ans

Jean-Marie Galey : Daniel Scola à 70 ans

Philippine de Fabry : Julia à 18 ans

Axel Naroditzky : Novak à 18 ans

Marina Giroud Griscelli : Julia à 9 ans

Victor Valverde : Novak à 9 ans

Mathieu Lourdel : Michaël Troussier

Anna à 40 ans : Viktoria Kozlova

Robinson Stévenin : Gilles

Elodie Hesme : Pauline Carrière

Vise le coeur est actuellement composée de six épisodes, actuellement disponible sur Salto et diffusés sur TF1 les jeudis. Pour l'heure, aucune annonce au sujet d'une saison 2 n'a été faite par la première chaîne. Toutefois, le final peut appeler à une suite : la Une attend probablement de connaître les audiences de cette salve d'épisodes pour décider du sort de la série.

Vise le coeur est une série en six épisodes diffusée sur TF1 les jeudis à partir du 1er septembre 2022. Il est donc possible de la regarder en mettant le canal 1 de la TNT, ou en se rendant sur le site MyTF1, onglet "en direct", à partir de 21h10. Pour regarder la série en replay, c'est tout aussi simple : MyTF1 propose de visionner les nouveaux épisodes au lendemain de leur diffusion. Il suffit d'avoir un compte à la plateforme, gratuitement. L'intégralité des épisodes est déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.