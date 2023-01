France 2 diffuse deux nouveaux épisodes de la série "Vortex" ce lundi 9 janvier 2023. Les plus impatients peuvent cependant déjà voir la fin en streaming légal. On vous explique comment.

"Vortex" est l'un des gros succès télévisés de ce début d'année 2023. La diffusion des deux premiers épisodes a fait mouche sur France 2, puisque 4,31 millions de téléspectateurs ont découvert la série policière sur fond de voyages dans le temps la semaine dernière. On peut se douter qu'ils seront nombreux, ce lundi 9 janvier 2023, pour visionner les épisodes 3 et 4. Les deux derniers épisodes seront diffusés sur la seconde chaîne la semaine prochaine, lundi 16 janvier.

Mais les plus impatients peuvent déjà binge-watcher l'intégralité de "Vortex" en streaming, et ce de manière totalement légale ! Il est en effet possible de découvrir la fin de la série avant sa diffusion tv la semaine prochaine. En effet, l'intégralité de la série est disponible sur les plateformes france.tv (jusqu'au 25 mars) et Salto. La première nécessite une simple inscription gratuite, quand la seconde fonctionne sur le principe de l'abonnement mensuel (ou annuel).

Fiche série

Synopsis - En 2025, le capitaine de police Ludovic Béguin enquête sur la mort mystérieuse d'une femme retrouvée noyée. Pour cela, il se sert de la réalité virtuelle pour réétudier la scène de crime grâce à l'enregistrement de drones. Il découvre qu'il peut entrer en contact avec Mélanie, son épouse décédée en 1998, au même endroit que la victime. Et même s'il a, depuis, refait sa vie, Ludovic est prêt à tout pour sauver sa femme.