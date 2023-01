La série "Vortex" s'achève sur France 2 ce lundi 16 janvier 2023. Peut-on espérer découvrir une suite sous la forme d'une saison 2 ?

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 20h40] "Vortex" prend fin ce lundi 16 janvier 2023. France 2 diffuse les deux derniers épisodes dès 21h10. L'occasion pour les téléspectateurs fans de la série policière de découvrir le dénouement du feuilleton porté par Tomer Sisley, quand d'autres l'ont déjà binge-watché sur le site france.tv ou Salto. Mais peut-on espérer une saison 2 pour "Vortex" ? Cela semble très peu probable, puisque les 6 épisodes ont toujours été vendus comme une mini-série, et l'enquête se termine dans l'épisode final.

Au micro de Télématin le 2 janvier dernier, l'acteur principal Tomer Sisley a donné une réponse sans appel sur l'avenir de "Vortex" et la possibilité d'une suite : "Je ne crois pas... C'est une série qui a un début, un milieu et une fin. On a fait une mini série de 6 épisodes et elle prend fin à la fin de ces 6 épisodes (...) Il n'en a pas été question pour l'instant." Il semble donc qu'il n'y aura pas de saison 2 à "Vortex". L'intégralité des épisodes est disponible en streaming sur les sites france.tv et Salto.

Fiche série

Synopsis - En 2025, le capitaine de police Ludovic Béguin enquête sur la mort mystérieuse d'une femme retrouvée noyée. Pour cela, il se sert de la réalité virtuelle pour réétudier la scène de crime grâce à l'enregistrement de drones. Il découvre qu'il peut entrer en contact avec Mélanie, son épouse décédée en 1998, au même endroit que la victime. Et même s'il a, depuis, refait sa vie, Ludovic est prêt à tout pour sauver sa femme.