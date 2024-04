Il y fait 25 degrés et les plages sont vides, cette destination est le bon plan du printemps

Voici une destination idéale au printemps. Accessible et encore préservée du tourisme, elle garantit un voyage dépaysant.

Imaginez un endroit où la température oscille agréablement autour de 25 degrés dès le printemps, où les plages de sable fin s'étendent sous vos pieds et où l'eau cristalline vous invite à plonger. Le tout sans horde de touristes ni manifestations de locaux excédés par le sur-tourisme... Cet endroit existe bien et il est à découvrir au printemps, avant juin tout du moins pour profiter du meilleur climat de l'année et de prix attractifs.

Le Cap-Vert, avec ses températures chaudes et ensoleillées presque toute l'année, est un bon plan partagé par nombre d'experts du voyage depuis quelques années. Il cumule les avantages, surtout si vous optez pour les îles les moins touristiques. L'archipel composé de 10 îles offre de nombreuses possibilités mais celle de Santiago fait partie des meilleures recommandations. Malgré son manque de connexions directes depuis certains pays européens, l'île de Santiago mérite le détour pour ceux qui recherchent une escapade de printemps originale.

Coup de coeur notamment pour la plage de Tarrafal, sur cette même île. Tarrafal est idéalement situé dans une baie protégée par des montagnes, ce qui lui confère un charme particulier accentué par son sable volcanique, unique dans l'archipel. La plage est entourée d'eaux peu profondes, rendant cet endroit parfaitement adapté aux familles en permettant aux enfants de jouer dans l'eau en toute sécurité. Les visiteurs sont souvent captivés par la vue des bateaux de pêcheurs, dont les couleurs vives tranchent magnifiquement avec le bleu de la mer. De quoi faire de magnifiques photos à ramener de votre voyage.

Les experts suggèrent aussi de visiter cette plage au coucher du soleil pour une expérience particulièrement mémorable. Le village de pêcheurs garantit aussi une belle promenade, avec une ambiance animée qui a su garder son authenticité malgré la pression immobilière. Pour ceux en quête de tranquillité, la Praia Presidente, moins connue mais tout aussi splendide, est une alternative recommandée.

Située également sur l'île de Santiago, cette plage offre un cadre tout aussi pittoresque pour ceux désirant encore plus d'intimité et de calme, loin de la ferveur de la capitale, Praia. Un dernier bon plan ? La taxe d'entrée au Cap Vert est obligatoire mais vous pouvez régler cette petite formalité en ligne 15 jours avant votre départ. Vous éviterez ainsi la queue à l'aéroport à votre arrivée. De quoi rejoindre Tarrafal et sa jolie baie au plus vite !