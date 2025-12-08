Avec des vols à seulement 32 euros, c'est la seule ville européenne qui vous garantit 22 °C en hiver

Plages ensoleillées et carnaval géant pour 32 euros : voici le seul endroit en Europe où le thermomètre ne descend jamais sous 22°C.

Tandis que les jours raccourcissent et que le froid s'installe en France, la tentation d'une escapade au soleil devient une obsession ! On oublie les destinations hors de prix en dehors de l'Europe, et on se concentre plutôt sur cette ville portuaire européenne qui se révèle être le refuge parfait pour les Français en quête d'un hiver au soleil.

Fini les averses abondantes et le ciel gris ! Préparez-vous à échanger votre doudoune contre un maillot de bain. Avec des vols disponibles à partir de 32 euros seulement et un trajet de 4 heures et quart, cette destination ensoleillée est plus accessible que vous ne le pensez. Réputée pour ses paysages montagneux escarpés, elle accueille chaque année l'un des plus grands carnavals du monde.

Santa Cruz, capitale de Tenerife, île des Canaries, Espagne. © Balate Dorin - stock.adobe.com

Bienvenue à Santa Cruz sur l'île de Tenerife en Espagne, où la promesse d'un ensoleillement est garanti avec des températures hivernales qui se stabilisent à 22 °C en décembre et 21 °C aux mois de janvier et février. Cette capitale de la plus grande de l'archipel espagnol des Canaries est célèbre pour le contraste saisissant entre ses plages de sable noir et blanc ensoleillées. Si vous vous y rendez en février, attendez-vous à vivre 5 semaines de musique endiablée, de danses et de costumes colorés qui attirent un million de participants, dont environ 150 000 touristes.

En dehors de la frénésie du carnaval de Santa Cruz de Tenerife, considéré comme le plus grand carnaval d'Europe et le deuxième plus important au monde, juste après celui de Rio de Janeiro, Santa Cruz propose des activités de détente incontournables : ne manquez pas le Palmetum de Tenerife, un vaste jardin botanique niché près du centre-ville, abritant l'une des plus grandes collections de palmiers au monde, avec des vues imprenables sur le littoral.

Las Teresitas est l'une des plus belles plages de Tenerife dans les îles Canaries en Espagne. © Freesurf - stock.adobe.com

Pour une journée farniente, direction Las Teresitas, la plage principale, spécialement aménagée avec du sable doré importé du désert du Sahara. Enfin, dans le port animé, arrêtez-vous pour admirer l'Auditorio, une salle de concert contemporaine au design spectaculaire, conçue pour rappeler les voiles d'un navire, faisant écho à l'Opéra de Sydney.

Santa Cruz, c'est le mélange parfait entre une retraite tranquille et une immersion festive spectaculaire en plein cœur de l'hiver. Avec des prix de vols aussi alléchants comme ceux proposés par les compagnies aériennes Ryanair, Vueling, Transavia et EasyJet qui opèrent des trajets directs depuis la France, votre soleil de l'hiver est à portée de main !