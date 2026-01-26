Que voir au Canada ? Nos 10 coups de cœur d'Est en Ouest

Le Canada regorge de trésors naturels et de sites d'exceptions à découvrir lors d'un voyage inoubliable.

Immense, sauvage et contrasté, le Canada est un paradis pour les amoureux de nature et de grands espaces. Il se découvre au rythme des saisons. L’été pour les randonnées et les lacs, l’hiver pour les sports de neige et les paysages immaculés. Pour vous aider à établir votre programme, voici 10 sites incontournables et nos conseils pour en profiter au mieux.

La baie de Fundy

Entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, la baie de Fundy dévoile des falaises sculptées et des plages où la mer se retire sur des kilomètres. Elle est célèbre pour ses marées parmi les plus hautes du monde. Consultez les horaires pour partir à marée basse et photographier les rochers Hopewell.

Le fjord du Saguenay

Ce joyau du Québec est idéal pour observer les baleines. Depuis Tadoussac, embarquez entre le mois de mai et le mois d’octobre pour maximiser vos chances de croiser ces géants des mers.

Le parc national de Forillon

À l’extrémité de la Gaspésie, Forillon mêle falaises abruptes, plages et forêts où s’épanouit une faune variée. Rendez-vous à Cap Bon-Ami pour admirer le panorama et observer les phoques qui se prélassent sur les rochers.

Les chutes du Niagara

Spectaculaires et faciles d’accès depuis Toronto, les chutes du Niagara impressionnent par leur puissance. Optez pour la croisière « Maid of the Mist » pour ressentir la puissance des eaux. Prévoyez un imperméable !

Le lac Supérieur

Plus grand des Grands Lacs, il borde l’Ontario et séduit par son immensité sauvage. À ne pas manquer : le parc Pukaskwa, idéal pour des randonnées hors des sentiers battus. Prévoyez des chaussures de marche !

Les Badlands de l’Ouest

Aux confins de l’Alberta, dans l’Ouest canadien, les Badlands forment un décor insolite : canyons ocres, cheminées de fées et couches géologiques sculptées par l’érosion. Dans le parc provincial Dinosaur, inscrit à l’Unesco, on explore un décor lunaire et des sites fossilifères uniques.

© GettyImages ©Brytta

L’Île de Vancouver

Ici, les plages sont sauvages, les cèdres géants frôlent l’océan. Les aigles et les baleines animent l’horizon. Incontournable : une croisière pour observer orques, baleines grises et lions de mer.

Le Yukon

Terre de pionniers et de grands espaces, le Yukon séduit par ses montagnes immenses, ses rivières sauvages et ses forêts boréales à perte de vue. Pour les amateurs de solitude et de nature brute, c’est un paradis. Partez en été pour profiter du soleil de minuit ou en hiver pour les aurores boréales.

Les Rocheuses canadiennes

Entre Banff et Jasper, la route Icefields Parkway, parmi les plus belles du monde, serpente entre glaciers étincelants, cascades vertigineuses, lacs turquoise et sommets enneigés. La lumière du matin sublime ces panoramas, parfaits pour des arrêts photo. Ne manquez pas le lac Peyto aux eaux bleu glacier et le champ de glace Columbia pour marcher sur le glacier.

Le lac Moraine

© GettyImages RMNunes

Nichée au cœur des Rocheuses, cette merveille naturelle séduit par ses eaux turquoise entourées de pics acérés. Moins fréquenté que le lac Louise, il offre des couleurs irréelles, surtout au lever du soleil. Partez tôt pour profiter du calme.