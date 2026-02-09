400 000 touristes seulement chaque année : ce petit paradis est déserté à tort

Oubliez les Bahamas : ce petit paradis accueille 10 fois moins de touristes et il est bien plus beau !

Alors que les spots les plus iconiques de la planète craquent sous le poids du surtourisme, une pépite des tropiques semble avoir été oubliée des foules. Oubliez les Bahamas ou la République Dominicaine : imaginez un archipel où le sable oscille entre le blanc et le rose, loin des files d'attente et du chaos des stations balnéaires classiques. Cette destination de rêve reste l'un des secrets les mieux gardés des grands voyageurs.

L'an dernier, cet archipel n'a accueilli que 437 842 visiteurs. À titre de comparaison, c'est une goutte d'eau face aux millions de touristes qui saturent les destinations voisines. Malgré les 8 500 kilomètres et les 11 à 13 heures de vol (avec escale) qui le séparent de la France, le voyage en vaut la peine. Que vous soyez là pour le farniente total ou pour l'aventure, ces îles offrent un condensé de ce que les Caraïbes ont de meilleur, sans la foule qui va avec.

Plage déserte de Seven Mile Beach sur l'île de Grand Cayman. © Mykola - stock.adobe.com

Ce joyau déserté se nomme les Îles Caïmans. Ce territoire britannique d'outre-mer cultive un silence rare sur ses plages aux eaux cristallines, où l'on ne joue pas des coudes pour poser sa serviette. Là-bas, l'art de vivre "so british" côtoie le soleil des tropiques. Le clou du spectacle se trouve à l'ouest de Grand Cayman : la Seven Mile Beach. Sur TripAdvisor, les voyageurs sont unanimes : c'est un "véritable paradis" où les couchers de soleil virent à l'or et au rose.

Mais les Caïmans ne sont pas qu'une destination de carte postale pour se reposer : c'est aussi un terrain de jeu exceptionnel pour les amateurs de plongée avec plus de 365 sites (un pour chaque jour de l'année !), des épaves mystérieuses et l'incroyable Stingray City, où l'on nage en pleine mer avec des raies sauvages dans une eau translucide.

Stingray City dans les îles Caïmans, Caraïbes. © whitcomberd - stock.adobe.com

Au-delà des plages, les Caïmans cachent un autre atout : une scène culinaire d'un niveau rare pour la région. L'archipel abrite notamment le Blue by Eric Ripert, le seul restaurant cinq étoiles Forbes des Caraïbes ! Entre deux plongées dans les grottes cristallines, les gourmets se retrouvent à Camana Bay pour savourer une cuisine allant des plats familiaux traditionnels à la haute gastronomie. Un mélange de confort moderne et de sauvage préservé qui prouve qu'être isolé est parfois le plus grand des luxes.

Avec moins d'un demi-million de visiteurs par an, les Îles Caïmans sont une anomalie dans un monde où le surtourisme est presque partout. Elles offrent ce que l'on ne trouve plus ailleurs : de l'espace, du calme et une qualité de service exceptionnelle. Pour profiter d'un ciel azur et éviter la saison des pluies, privilégiez la période de décembre à avril pour vous y rendre. C'est le moment idéal pour bénéficier de températures clémentes, autour de 28°C, et d'une visibilité sous-marine parfaite pour la plongée.