"On dirait de la magie" : le mystérieux serpent de lumière est de retour sur ce monument

Chaque année, une ombre mystérieuse prend vie sur les parois de ce temple millénaire.

Chaque année, des milliers de voyageurs se pressent pour voir ce que certains appellent un miracle, et d’autres une prouesse scientifique absolue. Quelque part dans la jungle, un temple millénaire attend que le soleil atteigne une position précise pour révéler son secret : un serpent de lumière qui rampe sur la pierre !

Le spectacle dure 15 minutes. Tout se joue en fin d'après-midi, quand le soleil commence à peine sa descente et vient frapper l'angle des terrasses du temple. A cet instant, une ombre dentelée commence à ramper le long du grand escalier de pierre. Elle s'étire lentement le long des marches jusqu'à rejoindre une énorme tête de reptile sculptée au sol. L'illusion est parfaite, donnant l'impression qu'un serpent géant descend de l'édifice pour rejoindre la terre.

La descente du serpent Kukulcán lorsqu'il projette son ombre sur les marches de la pyramide de Chichén Itzá au Mexique lors de l'équinoxe de printemps. © Israel Leal/AP/SIPA (publiée le 10/04/2026)

Ce miracle visuel se répète depuis plus de 10 siècles sur la face nord du temple de Kukulcán, situé sur le célèbre site de Chichén Itzá au Mexique. Ce n'est pas de la magie, mais un calcul ultra-précis imaginé par les Mayas : le temple a été conçu comme un calendrier géant où chaque marche et chaque angle sont alignés avec les astres. Au moment de l'équinoxe de printemps, il transforme la course du soleil en une apparition vivante. Ce phénomène représentait leur divinité principale - Kukulkán, le puissant serpent à plumes - symbole de fertilité et de renouveau, qui marquait le début de la saison des plantations.

Si l'alignement parfait a été pensé pour l'équinoxe autour du 21 mars, le spectacle ne s'arrête pas pour autant le lendemain. Il se poursuit en avril et c'est d'ailleurs le meilleur moment pour s'y rendre : entre 15h30 et 16h30, le serpent est toujours là, mais la foule est partie. On évite ainsi les 20 000 personnes qui se pressent sur le site à l'équinoxe pour profiter de la même magie, le calme en plus.

Le site de Chichén Itzá propose chaque soir "Noches de Kukulkán", un spectacle sons et lumières spectaculaire qui illumine la pyramide de couleurs. © Subbotina Anna - stock.adobe.com

Attention toutefois : à la fin du mois d'avril, l'angle du soleil aura suffisamment changé pour que l'ombre commence à se déformer et perde sa forme de serpent. Si vous manquez ce rendez-vous, un spectacle de sons et lumières se tient toute l'année en soirée : une projection mapping haute définition recrée artificiellement la descente du serpent sur la pyramide.

Voir ce miracle se produire sous le ciel du Yucatán est à faire une fois dans sa vie. Face à cette 7e merveille du monde classée à l'UNESCO, on comprend vite pourquoi tous les guides parlent de "magie", car le génie humain et la nature ne font plus qu'un !