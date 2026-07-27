Que voir en Argentine ? Nos 10 coups de cœur du Nord au Sud

Jungles tropicales, Andes colorées, glaciers immenses, îles battues par les vents… Pays de démesure, l'Argentine enchaîne les paysages spectaculaires. Focus.

Avec ses 4 000 kilomètres du nord au sud, difficile de faire des choix. Voici 10 sites incontournables à mettre au programme de votre voyage en Argentine - et, les conseils des Maisons du Voyage pour optimiser la découverte.

Buenos Aires, l’âme argentine

Un café serré en terrasse à San Telmo, une balade dans les rues colorées de La Boca, et le soir venu, les premières notes de tango qui s’échappent d’une milonga… Buenos Aires se dévoile entre élégance européenne et énergie latino.

Iguazú, des chutes féériques

À la frontière avec le Brésil, les chutes d’Iguazú impressionnent par leur ampleur : près de 300 cascades plongent au cœur d’une végétation luxuriante. Le spectacle est saisissant du côté argentin où l’on circule sur des passerelles au plus près de l’eau.

Salta et ses vallées, l’Argentine coloniale

À Salta, on découvre une architecture élégante et une atmosphère paisible avant de prendre la route vers les vallées et les vignobles alentours. Dans la Quebrada de Cafayate, reliefs sculptés et teintes ocres accompagnent le voyage.

© Pedro

La Quebrada de Humahuaca, les Andes colorées

Dans le nord-ouest du pays, cette vallée classée à l’Unesco déroule des montagnes aux teintes ocre, rouges et violettes, ponctuées de villages andins, de cactus géants et de routes panoramiques. Prévoyez plusieurs arrêts pour profiter des villages et de la lumière - particulièrement belle en fin de journée.

Mendoza, vignobles au pied des Andes

Amateurs de vin, ne manquez pas Mendoza et ses domaines réputés qui s’étendent au pied de l’Aconcagua. Une dégustation en fin de journée permet de profiter des lumières sur les montagnes. Sublime.

La Patagonie des lacs

Autour de Bariloche, les lacs glaciaires et les forêts rappellent les Alpes européennes, avec une touche sauvage en plus. Empruntez la route des Sept Lacs pour un road trip parmi les plus beaux du pays.

La péninsule Valdés, rencontres marines

Sur la côte atlantique, la péninsule Valdés est l’un des meilleurs lieux d’observation animalière d’Argentine. Planifiez votre visite entre juin et décembre pour croiser les baleines franches australes, lions de mer et colonies de manchots.

El Chaltén et le Fitz Roy, paradis des randonneurs

Capitale du trekking argentin, El Chaltén est le point de départ des sentiers menant au mythique Fitz Roy. Les panoramas y figurent parmi les plus beaux du pays. Partez très tôt pour éviter le vent et profiter des meilleures lumières.

© Saiko3P

Le Perito Moreno, le géant de glace

Face au Perito Moreno, le silence… Puis, un craquement avant un fracas impressionnant. C’est un pan de glace qui se détache et s’effondre dans le lac Argentino. Depuis les passerelles, on observe ce géant de glace sous tous ses angles.

Ushuaia, le bout du monde

Bienvenue en Terre de Feu, à la pointe sud du continent. Ici, on navigue entre les îlots peuplés de lions de mer et d’oiseaux marins. Puis, on suit les sentiers du parc national de la Terre de Feu qui serpentent entre lagunes et tourbières dans une nature intacte.