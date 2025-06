Ce nouveau train touristique offre un accès direct à l'une des 7 merveilles du monde

Embarquez pour un circuit touristique inédit dans la jungle avec ce train pas comme les autres.

Loin de nos petits trains touristiques régionaux, on voit émerger de l'autre côté de l'Atlantique de plus en plus de trains touristiques de grande ampleur comme le Train des Nuages en Argentine ou encore les trains du Machu Picchu au Pérou. En décembre dernier, c'est bien la première fois qu'est sorti de terre un projet ferroviaire aussi grandiose, pénétrant dans la jungle sud-américaine à la découverte de paysages à couper le souffle.

Il ne s'agit pas d'un simple train touristique. C'est un train régional aux wagons panoramiques qui traverse 5 régions du sud du Mexique : Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán et Quintana Roo, soit en tout près de 1 500 kilomètres de voies ferrée, reliant 20 stations et 14 points stratégiques. Cette ligne ambitieuse relie des sites archéologiques, des merveilles naturelles et des destinations culturelles dans le but d'attirer jusqu'à 8 millions de touristes par an d'ici 2030.

On l'appelle le Train Maya et son objectif principal est de faciliter l'accès aux sites archéologiques principaux de la péninsule du Yucatán, sans oublier les villes coloniales pittoresques comme Mérida, les "Pueblos Mágicos", des destinations balnéaires comme Cancún (dont il dessert l'aéroport international), des villes comme Mérida, des parcs et des réserves de biosphère.

La pyramide à degrés de Chichén Itzá au Mexique. © Mario_Pinta - stock.adobe.com

Mais ce qui nous intéresse le plus de ce formidable train touristique, c'est qu'il permet l'accès direct à l'un des sites mayas les plus célèbres et les plus visités au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de Chichén Itzá, élu plus récemment parmi les Sept Nouvelles Merveilles du Monde. Ce site archéologique est un illustre exemple du savoir-faire maya en ingénierie et astronomie. Les bâtiments de ce site reflètent une fusion des styles architecturaux maya et toltèque, dont le plus emblématique est la pyramide à degrés appelée El Castillo dédiée au dieu serpent à plumes Kukulcán.

Les autres sites archéologiques remarquables de la péninsule que sont Palenque et Tulum sont également desservis par le Train Maya. Avant ce projet colossal, le tourisme était essentiellement concentré sur les côtes de la péninsule. Aujourd'hui les visiteurs ont un accès direct à ces régions moins accessibles, en reliant les sites archéologiques aux côtes et aux villes.

Evidemment, ce type de voyage a un coût. Si le prix du billet diffère en fonction de la distance, de la classe de service ("Turista" ou "Premier") et même de la nationalité de l'usager (touristes internationaux, Mexicains ou résidents locaux), il faudra compter environ 34 euros pour relier Cancun à Chichén Itzá en tant que touriste.