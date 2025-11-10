Le train le plus rapide d'Amérique du Sud arrive : il rejoindra les 2 plus grandes villes du continent en 90 minutes

L'Amérique du Sud va enfin avoir son TGV à grande vitesse.

Alors que l'Europe et l'Asie font depuis longtemps la course à la vitesse, l'Amérique du Sud était jusque-là à la traîne. Mais ce retard historique est sur le point de prendre fin avec la construction du premier véritable TGV d'Amérique du Sud pouvant atteindre 350 km/heure. Et c'est ce pays qui s'apprête à rejoindre le cercle très fermé des pays équipés des lignes à grande vitesse.

Relier Rio de Janeiro à São Paulo en seulement 1h30, c'est la promesse de la première ligne à grande vitesse du Brésil. Pour la première fois, les millions d'habitants qui voyagent entre Rio et São Paulo ne seront plus prisonniers des trajets en bus ou en voiture de 7 heures, ou des longs détours en avion.

Plage de Copacabana à Rio de Janeiro au Brésil. © Ekaterina Belova - stock.adobe.com

Ce nouveau TAV (Trem de Alta Velocidade) sera bien plus qu'une simple voie ferrée d ans une région où les trains traditionnels dépassent rarement les 160 km/heure. Il parcourra un total de 510 kilomètres de rails, mais aussi de tunnels et des viaducs qui seront spécialement conçus pour supporter sa vitesse élevée.

Ce projet ambitieux ne reliera pas seulement les deux plus grandes villes du Brésil : il s'étendra jusqu'à Campinas, faisant de la ligne complète Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas le nouvel axe économique du Brésil. L'itinéraire complet reliera les trois métropoles en 1h45.

En connectant ces deux villes géantes si rapidement, ce sera une révolution également pour le tourisme... Imaginez-vous le matin profiter des plages de Copacabana à Rio de Janeiro et l'après-midi aller dîner dans les meilleurs restaurants de São Paulo !

Avec sa construction prévue pour débuter en 2027 et sa mise en service en 2032, ce projet colossal ne fera pas que réduire le temps de voyage des principaux intéressés, il transformera radicalement l'axe le plus fréquenté de tout le Brésil. Si les étapes de la finalisation des études techniques, de l'obtention des licences environnementales et des procédures foncières sont franchies, une nouvelle ère de mobilité arrivera bientôt en Amérique du Sud !