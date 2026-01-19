Pas de voitures, eau turquoise et sable blanc : c'est le paradis préservé du Mexique

Ce petit bout de terre inconnu au bataillon est sans doute votre prochain coup de cœur.

Des complexes bétonnés de Cancun au brouhaha incessant de Playa del Carmen... Pour beaucoup, le Mexique se résume à ces cartes postales saturées de monde. Pourtant, loin des sentiers battus de la Riviera Maya, il existe une pépite jalousement gardée par ceux qui ont eu la chance d'y poser un pied, et que la majorité des touristes ignorent encore en traçant leur route vers les resorts habituels.

Imaginez un bout de terre où le bitume n'existe pas et où l'on ne circule qu'à pied, à vélo ou en voiturette de golf sur des chemins de sable blanc bordés de cocotiers. Préparez-vous à troquer vos chaussures contre une paire de tongs ! Sur place, l'éblouissement est total : sans aucun gratte-ciel pour briser la magie, vous y découvrirez un horizon infini où le bleu azur de la mer se confond avec le ciel, et vous serez bercés par le clapotis des vagues et le chant des oiseaux. Vous aurez la sensation unique d'être seul au monde, au cœur d'une nature brute.

Sable blanc et eau transparente peu profonde sur l'île de Holbox, au Mexique. © TravelPhotoBloggers - stock.adobe.com

Ce paradis porte un nom : Holbox. Située à la pointe nord de la péninsule du Yucatán, cette île étroite de 42 kilomètres de long est séparée du continent par la lagune de Yalahau. Pour l'atteindre, il faut quitter la terre ferme depuis le petit port de Chiquilá et traverser les eaux pendant une vingtaine de minutes. C'est ici, entre le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, que se cache ce joyau sauvage, dont la faune et la flore sont protégés par la réserve de Yum Balam.

Holbox est aussi le sanctuaire des flamants roses que l'on observe à Punta Coco, à l'extrémité ouest de l'île (pour y aller, il faut marcher environ 30 minutes depuis le centre ou prendre un taxi-voiturette). C'est également le terrain de jeu des majestueux requins-baleines et des raies mantas géantes qui s'approchent des côtes pour se nourrir. À la tombée de la nuit, le spectacle devient mystique : l'eau s'illumine de bleu sous l'effet de la bioluminescence, transformant chaque mouvement de vague en une pluie d'étoiles sous-marines.

Cabane de l'île de Holbox au Mexique. © Arkadi - stock.adobe.com

Au-delà de sa nature incroyable, l'île a une atmosphère bohème. Ce village de pêcheurs est aussi une galerie d'art à ciel ouvert où les façades en bois sont recouvertes de fresques murales monumentales et colorées.

Pour profiter pleinement de l'expérience de l'île, on s'installe dans un hamac directement planté dans l'eau turquoise d'où l'on voit les petits poissons passer sous nos pieds et on sirote une eau de coco, avant de goûter à la spécialité locale incontournable : la célèbre pizza à la langouste ! Entre sessions de kayak ou de kitesurf sur des eaux peu profondes, farniente absolu sur les hamacs et balançoires installés directement dans la mer et couchers de soleil enflammés à Punta Coco, chaque instant sera une ode à la déconnexion.

A ce stade, nous vous avons probablement convaincus du voyage ! Pour la vivre pleinement, privilégiez un départ entre mai et septembre si vous rêvez de nager avec les requins-baleines, ou visez la saison sèche de novembre à avril pour une météo parfaite. Côté logistique, n'oubliez pas de prévoir des espèces : les distributeurs se font rares sur l'île...