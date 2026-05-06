Kabuki, l'art des métamorphoses

À la Maison de la culture du Japon à Paris, une jeune étoile du théâtre traditionnel nippon a ouvert les coulisses de l'un des arts vivants les plus codifiés au monde. Deux jours, un acteur, un art vieux de quatre siècles. On en ressort transformé.

Pas exactement un concert, pas vraiment un cours magistral, pas non plus une simple démonstration folklorique. Ce que propose MEET KABUKI – The Art of "Onnagata", dans le cadre de la tournée européenne 2026 organisée par Shochiku, la maison de la Culture du Japon à Paris et soutenu par le Tokyo Convention & Visitors Bureau et accueillie par la Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP), tient d'une catégorie à part : celle des rencontres qui réussissent à faire passer, en quelques heures, l'essentiel de ce qu'on met une vie à comprendre.

Nakamura Takanosuke © SHOCHIKU

Nakamura Takanosuke est d'une élégance discrète qui tranche avec la violence baroque du maquillage kabuki qu'il arbore en scène. Il incarne ce moment particulier d'une carrière où l'on a déjà assez appris pour transmettre, et encore assez de feux pour que ça brûle.

C'est lui qui, ce soir-là, face à un public parisien curieux et silencieux, a accepté de déplier les plis de cet art que l'UNESCO a inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2008. Un art vieux de plus de quatre cents ans. Un art qui, à en croire ceux qui le pratiquent, ne s'apprend pas vraiment : il s'hérite. On galvaude souvent l’expression entre tradition et modernité lorsque l’on parle du Japon et de sa culture, et si la bonne expression était en fait « Le Japon, l’art de la transmission par la culture» ?

Un art né dans les coulisses

La première chose que Nakamura Takanosuke nous apprends ce soir-là, c'est qu'il n'a pas vraiment choisi le kabuki. Le kabuki l'a précédé. « Je suis né dans une maison de kabuki », dit-il, avec la tranquillité de quelqu'un qui énonce un fait géographique. Et de fait, pour les grandes familles du théâtre traditionnel japonais, la scène n'est pas une vocation qu'on découvre adolescent après avoir vu un spectacle : c'est le milieu naturel dans lequel on grandit, au sens le plus concret du terme. Ici on ne parle pas de népotisme mais plutôt d’héritage voire de transmission naturelle.

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À sa sortie de la maternité, le premier endroit où il a été emmené, c'est le théâtre. Pas symboliquement, littéralement. Les loges, les coulisses, l'odeur du fond de teint blanc qu'on appelle oshiroi, les bruits de scène, les voix des aînés qui travaillent leurs textes : tout cela constitue le paysage sensoriel de l'enfance d'un acteur de kabuki. Un art héréditaire. Avant même de savoir lire, on imite. On reproduit les gestes vus mille fois. On joue à être son père, son grand-père, son oncle, son aîné…

Au Japon, il existe une croyance selon laquelle l'apprentissage formel doit démarrer au mois de juin de la sixième année de l'enfant. Une date précise, presque rituelle, comme si le corps à cet âge était encore assez souple pour recevoir correctement les formes du kabuki. Mais pour les enfants de familles kabuki, cette date n'est qu'une formalité : l'apprentissage a commencé bien avant.

Ce qu'on apprend ? Tout. La danse d'abord, le kabuki est avant tout un art du corps, une esthétique du mouvement codifié jusqu'au bout des doigts.

La déclamation ensuite, cet art vocal où la voix ne cherche pas le naturel mais la stylisation maximale. Puis vient la musique, le shamisen notamment, ce luth à trois cordes dont le son tendu, presque plaintif, habille les scènes les plus déchirantes. « On dit au Japon que les acteurs doivent avoir des connaissances dans tous les domaines », résume Takanosuke.

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Ce n'est pas une métaphore : un acteur de kabuki est un artiste total, formé pendant des décennies avant d'accéder aux grands rôles. Et cette formation s'étend aussi vers l'extérieur : dès l'enfance, précise-t-il, les jeunes acteurs sont encouragés à s'intéresser non seulement aux arts japonais, mais aussi aux arts étrangers, car certaines pièces du répertoire kabuki ont depuis longtemps absorbé des influences venues d'ailleurs.

Quatre siècles d'un art en costume

Pour comprendre pourquoi tout cela mérite autant de cérémonial, il faut remonter un peu. Le kabuki naît au tout début du XVIIe siècle, à Kyoto, sous l'impulsion d'une femme : Izumo no Okuni, une prêtresse du sanctuaire d'Izumo qui commence à donner des représentations de danses sur le lit asséché de la rivière Kamo. Son répertoire est subversif, ses costumes excentriques, son succès immédiat. Le mot kabuki lui-même viendrait du verbe kabuku : se pencher, dévier de la norme, qui désignait alors une façon d'être flamboyante, délibérément hors des codes.

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Ironie de l'histoire : les femmes sont rapidement chassées de la scène. Le gouvernement shogunal, inquiet des désordres que provoquaient ces représentations (les actrices étaient aussi des courtisanes, et les rivalités pour leurs faveurs perturbent régulièrement l'ordre public), interdit aux femmes de monter sur scène en 1629. Une interdiction qui ne sera jamais vraiment levée dans le kabuki traditionnel. Et c'est ainsi qu'est né l'onnagata : le spécialiste masculin des rôles féminins, figure centrale de cet art et sujet même de ces représentations parisiennes.

Un art ancestral, mais pas figé dans le temps

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On pourrait croire que le théâtre Kabuki finirait par être prisonnier de ses propres traditions et voir la source se tarir de manière endogène. Mais il n’en est rien. En effet, si le Kabuki traditionnel respecte des codes et des pièces figées. Le Kabuki nouveau (Shin Kabuki) s’est ouvert dès l’après seconde guerre mondiale à des écrivains et metteur en scène moderne. Et aujourd’hui accueille même de la pop-culture, ainsi on a vu des adaptations au format Kabuki d'œuvres comme Nausicaa ou la vallée du vent, de Lupin the third ou même de Blanche Neige ou du Dictateur de Charlie Chaplin… Un répertoire qui, tout en gardant les pièces référentes, ne cesse de s’ouvrir et de se renouveler.

Si vous vous rendez au Japon, ne manquez pas l’occasion d'assister à une pièce de kabuki. Le plus célèbre des théâtres de kabuki, le kabukiza à Tokyo, est très ouvert aux touristes. Son site web référence les pièces à venir en anglais et propose une billetterie elle aussi en anglais. Il est même possible de louer un petit appareil qui à la transcription complète de la pièce (en anglais).

Du 3 au 27 Mai 2026, vous pouvez retrouver au Kabukiza de Tokyo une représentation de Sukeroku yukari no edo zakura (Sukeroku, le héros d'Edo) l’une des pièces les plus célèbres du kabuki. Elle met en scène un jeune homme élégant et audacieux, incarnation de l’esprit d’Edo. Située dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara, la pièce mêle amour, rivalités et humour, dans un univers à la fois raffiné et spectaculaire.

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