"Avec 80 euros, j'étais comme un millionnaire" : dans ce pays magnifique, une bière coûte un euro et un repas trois euros

Ce pays peu connu séduit les voyageurs avec des prix bas et des trésors architecturaux hérités de la Route de la Soie.

Lourens n'en a pas cru ses yeux. Ce blogueur néerlandais spécialisé dans les destinations méconnues a commandé une bière dans un café local et a reçu la note : un euro. Un repas au restaurant lui a coûté 3 ou 4 euros alors que la chambre moderne dans un appartement lui est revenue à 15 euros la nuit. Pour ce voyageur habitué aux prix européens, cette destination a représenté une découverte qu'il n'hésite plus à qualifier de "pays le moins cher du monde".

Sur Instagram où il est suivi par plus de 19 000 abonnés, Lourens a partagé son enthousiasme pour ce pays d'Asie centrale. Le jeune néerlandais recommande particulièrement la capitale, où se côtoient gratte-ciels modernes qu'il qualifie de "mini-Dubaï" et vieille ville historique mais aussi le train à grande vitesse qui vous mène pour 15 euros dans la capitale culturelle et historique, Samarcande.

Une blogueuse serbe nommée Milica a vécu une expérience similaire qui illustre ce décalage perçu par les touristes en provenance d'Europe. En arrivant dans le pays, elle a échangé 80 euros contre la monnaie locale, des sums. "Avec 80 euros j'étais comme un millionnaire", raconte-t-elle, amusée par les liasses de billets qu'on lui a tendu au bureau de change. Son budget quotidien l'a stupéfait tout autant : un euro pour une course en taxi, trois à quatre euros pour un déjeuner copieux au restaurant dans la capitale, Tashkent. Avez-vous deviné notre destination ? Il s'agit de l'Ouzbékistan !

Au-delà de l'aspect économique, l'Ouzbékistan déploie des merveilles architecturales qui justifient amplement le voyage. Samarcande, joyau de la Route de la Soie, éblouit ainsi avec son ensemble du Régistan, trois médersas majestueuses ornées de mosaïques bleues datant des 15e au 17e siècles. L'allée funéraire de Shah-i-Zinda constitue un lieu de pèlerinage majeur en Asie centrale, tandis que le mausolée Gour Emir abrite sous un dôme la dépouille de l'ancien émir et chef militaire Tamerlan.

Boukhara impressionne aussi avec ses deux cent cinquante monuments classés et son minaret Kalon de quarante-sept mètres qui servait de repère aux caravanes. Khiva, dernière étape avant la traversée du désert, préserve derrière ses remparts une cité fortifiée magnifique. Le pays offre également une sécurité appréciable pour les visiteurs, particulièrement dans les grandes villes touristiques comme Samarcande et Boukhara, même si les zones frontalières avec l'Afghanistan nécessitent davantage de prudence.