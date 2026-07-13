A la découverte de "Tokyo Pop", l'incroyable quartier de Gotokuji
Pour tous les amateurs de pop culture, ce quartier est à ne manquer sous aucun prétexte lors d'un passage à Tokyo. Voici pourquoi.
Longtemps, l'arrondissement résidentiel de Setagaya a été considéré comme le Beverly Hills du Japon. En effet, de nombreux studios de cinéma ont eu leur siège dans cet arrondissement, ainsi qu'une partie des studios de la NHK. Au centre de cet arrondissement, se trouve le quartier de Gotokuji, niché entre les rivières Kitazawa et Karasuyama.
Ce quartier doit son nom administratif, établi en 1966, au temple Gotokuji, lieu emblématique. Mais depuis 2024, ce temple n'est plus la seule raison de visiter ce paisible quartier. En effet, un haut lieu de culture du manga vient d'y voir le jour. Alors si vous aimez le 9e art japonais, ou les lieux originaux, ne manquez pas ce quartier des plus sympathiques. Pour se rendre dans le quartier, il suffit de visiter la station Gotokuji, accessible sur la ligne Odakyu (qui passe par Shinjuku).