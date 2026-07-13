A la découverte de "Tokyo Pop", l'incroyable quartier de Gotokuji

Pour tous les amateurs de pop culture, ce quartier est à ne manquer sous aucun prétexte lors d'un passage à Tokyo. Voici pourquoi.

Longtemps, l'arrondissement résidentiel de Setagaya a été considéré comme le Beverly Hills du Japon. En effet, de nombreux studios de cinéma ont eu leur siège dans cet arrondissement, ainsi qu'une partie des studios de la NHK. Au centre de cet arrondissement, se trouve le quartier de Gotokuji, niché entre les rivières Kitazawa et Karasuyama.

La résidence Théodora Ozaki Voir les photos Cela peut paraître surprenant, dans un pays qui a si bien su préserver et mettre en valeur ses traditions, mais en dehors des monuments cultuels, les bâtiments historiques ne sont pas préservés au Japon. Au contraire, ils véhiculent l'image de risque associé à l'évolution des normes (sismiques, anti-incendie, etc). Alors, quand la résidence Théodora Ozaki s'est retrouvée menacée de destruction, un collectif de mangaka, monté par Kazumi Yamashita et Nami Sasou, a décidé d'intervenir. Très vite les deux mangakas sont rejoints par d'autres grandes plumes du 9e Art japonais : Rumiko Takahashi, Norifusa Mita, Noboru Takahashi, Tatsuo Nitta et Nobuyuki Fukumoto. Ensemble ils créent le collectif " pour la préservation de l'ancienne résidence d'Ozaki Théodora ".

Ce quartier doit son nom administratif, établi en 1966, au temple Gotokuji, lieu emblématique. Mais depuis 2024, ce temple n'est plus la seule raison de visiter ce paisible quartier. En effet, un haut lieu de culture du manga vient d'y voir le jour. Alors si vous aimez le 9e art japonais, ou les lieux originaux, ne manquez pas ce quartier des plus sympathiques. Pour se rendre dans le quartier, il suffit de visiter la station Gotokuji, accessible sur la ligne Odakyu (qui passe par Shinjuku).