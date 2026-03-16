Cette cité aux 1000 couleurs est la révélation de 2026, et vous n'en avez jamais entendu parler

Ce village dont vous n'avez jamais entendu parler vient d'être récompensé dans le TOP 20 des European Best Destinations 2026.

Oubliez les villages de cartes postales survendues. En 2026, c'est une pépite dont on n'a jamais entendu parler qui vient détrôner les villages vus et revus et les capitales historiques dans le prestigieux classement des "European Best Destinations". Près d'un million de voyageurs a propulsé ce village méditerranéen totalement sous-coté dans le top 20 des lieux les plus prisés de l'Europe. Entre authenticité et couleurs instagrammables, ce village réussit tous les exploits.

Imaginez une colline où les maisons pastel semblent s'empiler les unes sur les autres comme une mosaïque de couleurs parfaite. Au pied de ces façades, une rivière paisible, le Temo, capture l'éclat du soleil pour le refléter sur les murs anciens. C'est un labyrinthe de ruelles pavées, d'ateliers d'artisans et de terrasses où le temps n'a plus de prise. Ce paradis, décrit par les experts d'European Best Destinations comme "l'une des plus charmantes surprises de la Sardaigne", offre une déconnexion totale, loin du tumulte des stations balnéaires classiques.

Bosa et son Ponte Vecchio enjambant le fleuve Temo, en Sardaigne, Italie. © daliu - stock.adobe.com

Cette révélation porte un nom : Bosa. Désormais classée 17e plus belle destination d'Europe, cette petite cité italienne est sortie de l'ombre pour devenir l'étape incontournable de 2026. Le vieux quartier de Sa Costa en est le cœur battant : un dédale de ruelles colorées où l'on déguste des fruits de mer frais accompagnés d'un verre de Malvasia, le vin local légendaire de la région. A Bosa, "l'atmosphère y est chaleureuse, simple et profondément sarde", offrant ce luxe rare "où la vie s'écoule avec une douceur instantanément ressourçante".

Mais Bosa ne se résume pas à son centre historique. À quelques minutes, sa marina dévoile des plages de sable doré et une eau cristalline qui n'ont rien à envier aux archipels lointains. Dans les hauteurs, le château médiéval de Malaspina domine la vallée, offrant une vue panoramique sur ce que les experts du voyage considèrent aujourd'hui comme l'une des plus belles villes d'Italie. Comme le souligne le jury européen, Bosa est avant tout une affaire d'ambiance : "couleurs, calme, saveurs et une touche de romantisme méditerranéen intemporel".

Ce succès confirme la domination de l'Italie sur le tourisme européen cette année. Si Madrid en Espagne a été sacrée "European Best Destinations 2026", la Botte place 7 représentants dans le top 20 général : Vérone grimpe à la 4e place, suivie par Burano (8e) et Cefalù en Sicile (15e). Bosa complète le quatuor de fin du classement prestigieux, aux côtés de Ravello (18e place), de l'île de Procida (19e) et de la célèbre Taormine en Sicile (20e).