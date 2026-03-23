C'est la date à ne pas manquer pour visiter Barcelone, on y vit une expérience unique au monde

A cette date, Barcelone vit un moment particulier que vous devez voir au moins une fois dans votre vie.

Vous voulez le meilleur souvenir de votre vie à Barcelone ? Il n'y a qu'une seule fenêtre de tir dans l'année : une parenthèse de 24 heures où la ville ne ressemble à aucune autre pour fêter une tradition unique au monde. Culture, romantisme et rues transformées : c'est le rendez-vous que les Barcelonais ne manqueraient pour rien au monde. Voici pourquoi vous devriez, vous aussi, y être ce jour-là.

Imaginez Barcelone remplie de milliers de roses rouges qui envahissent les places. Les Ramblas, le Passeig de Gràcia et le Passeig de Sant Joan deviennent le point de ralliement de millions de fleurs et de bouquinistes. Ce jour-là, les voitures s'effacent devant une marée humaine qui déambule, sourire aux lèvres et fleur à la main. C'est une fête de l'amour, certes, mais sans le côté "cliché" de la Saint-Valentin. Ce jour-là, on célèbre le partage, la passion et l'histoire.

La Casa Batlló le jour de la Sant Jordi à Barcelone. © Matthias Oesterle//SIPA (publiée le 20/03/2026)

Cette date clé, c'est le 23 avril, jour de la Sant Jordi (Saint-Georges). C'est le patron de la Catalogne, et sa fête est probablement la plus belle tradition de la région. Le concept est simple et génial : on s'échange des cadeaux et on déniche les dernières pépites littéraires chez les bouquinistes qui envahissent les trottoirs pour transformer chaque quartier en salon du livre géant. Historiquement, les hommes recevaient un livre et les femmes une rose. Aujourd'hui, les lignes bougent et tout le monde s'offre les deux.

C'est de loin le meilleur moment pour visiter Barcelone parce que la ville ouvre ses trésors. De nombreux édifices normalement fermés ou payants, comme l'Hôtel de Ville ou le palais de la Generalitat, organisent des journées portes ouvertes. Le clou du spectacle reste la Casa Batlló : Gaudi y a sculpté la légende de Sant Jordi terrassant le dragon (le toit en écailles, c'est le dos de l'animal !). Ce jour-là, la façade est littéralement recouverte de roses, offrant un spot photo immanquable. Vous croiserez aussi des "castells", ces impressionnantes pyramides humaines !

Des Castellers construisent une tour humaine devant la Sagrada Familia à Barcelone. © Matthias Oesterle//SIPA (publiée le 20/03/2026)

Derrière cette journée exceptionnelle, il y a une légende qui claque. On raconte que Sant Jordi a sauvé une princesse en terrassant un dragon féroce d'un coup d'épée. Du sang de la bête aurait jailli un rosier aux fleurs d'un rouge intense. Le chevalier en aurait alors cueilli une pour l'offrir à la protégée. Cette tradition médiévale a fusionné avec la journée mondiale du livre pour créer ce mix unique au monde.

Si vous avez un week-end à poser ce printemps, ne cherchez plus. Entre les auteurs célèbres qui signent leurs ouvrages dans la rue et les façades de Gaudi habillées de fleurs, vous verrez la ville comme peu de touristes ont la chance de la voir, le jeudi 23 avril prochain. Un conseil : réservez vos billets au plus vite, car vous ne serez pas seul à vouloir vivre ce conte de fées moderne. Si vous loupez le coche, il faudra patienter 365 jours de plus !