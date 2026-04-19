Elle vient d'être élue meilleure plage d'Europe : elle n'est ni en Italie ni en Espagne

Cette plage paradisiaque au sable rose unique vient de décrocher la première place du classement 2026 TripAdvisor.

Le printemps est arrivé et, avec lui, l'envie irrépressible de préparer ses vacances d'été. Si la France, l'Italie ou l'Espagne trustent habituellement le sommet des classements, la plus belle plage d'Europe se cache ailleurs. Selon le prestigieux label "Best of the Best" des Travellers' Choice 2026 par TripAdvisor, ce lieu, qui se classe même au 2e rang mondial, vient de mettre tout le monde d'accord.

La plage semble sortie d'un filtre Instagram, et pourtant tout est bien réel. Son sable rose n'est pas dû à un éclairage artificiel, mais à la décomposition de millions de micro-organismes et de coquillages à pigmentation rouge mélangés au sable blanc depuis des millénaires.

La clarté de l'eau donne l'impression de nager dans une piscine géante. Un constat partagé par les visiteurs, à l'image d'Elliot Perry sur TripAdvisor : "La plage d'Elafonissi est de ces endroits qui sont aussi beaux en vrai qu'en photo. On est immédiatement frappé par la couleur de l'eau : claire, peu profonde, et oscillant entre turquoise et bleu clair selon la lumière du soleil. Par endroits, le sable arbore une douce teinte rosée..."

La plage d'Elafonissi en Crète est célèbre pour son sable rose concentré sur le rivage. © gatsi - stock.adobe.com

Ce trésor, c'est la plage d'Elafonissi, située sur la pointe sud-ouest de la Crète, en Grèce. À un peu plus de 3 heures de vol de la France, ce lagon sauvage offre un dépaysement total sans avoir à traverser l'Atlantique.

Dans ses lagons peu profonds, les jeunes enfants peuvent explorer les fonds marins en toute sécurité, tandis que les amateurs de natation et de snorkeling s'aventurent un peu plus au large pour admirer la faune sous-marine. Pour ceux qui recherchent le calme, le secret réside dans le timing : "Malgré notre visite hors saison, nous avons passé un merveilleux séjour. Nous avons adoré avoir la plage entière pour nous seuls", confie irinalienes.

La plage paradisiaque d'Elafonissi populaire en Grèce s'apprécie pleinement avant l'arrivée des foules. © Mateusz ÅopuszyÅski - stock.adobe.com

Les experts de la plateforme sont unanimes : "Privilégiez une visite le matin pour éviter les embouteillages et vous assurer un transat et un parasol avant l'arrivée des foules. Ou venez le soir pour admirer un magnifique coucher de soleil, une fois la plupart des touristes partis." Et le spectacle continue au-delà du rivage : TripAdvisor conseille de partir en randonnée jusqu'aux réserves de cèdres voisines. Enfin à seulement 10 minutes de route, vous ne manquerez pas le Monastère de Chrissoskalitissa perché sur un rocher.

Avec une note de 4,4/5 basée sur plus de 16 500 avis sur Tripadvisor, Elafonissi confirme son statut d'incontournable européen dans le classement Best of the Best Beaches des Travelers' Choice Awards. Cette perle crétoise prouve qu'il n'est pas nécessaire de partir au bout du monde pour trouver le paradis. Il ne reste plus qu'à réserver votre vol direct pour La Canée, ville magnifique la plus proche de ce lagon rose !