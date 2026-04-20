"C'est la côte amalfitaine, mais en moins cher" : la bière y est à 2 € et le repas à 10 €

Difficile de trouver une destination qui ressemble autant à la côte amalfitaine pour un prix aussi dérisoire. Voici le secret le mieux gardé d'Europe.

La côte amalfitaine fait rêver le monde entier avec ses villages colorés perchés aux falaises qui plongent dans la mer, mais la note est souvent trop salée. Entre les hôtels complets un an à l'avance et les expressos à 6 euros, ce luxe italien est devenu inaccessible pour beaucoup. Pourtant, à seulement 3 heures de vol de la France, une destination méconnue offre les mêmes eaux turquoise et le même glamour rétro, mais pour une fraction du prix.

"Cette magnifique ville côtière offre une atmosphère très similaire à celle de Positano" a confié Laura Evans-Fisk, experte chez Eurochange au Daily Mail. Elle est "parsemée de pittoresques maisons en bois et de rues pavées qui surplombent un littoral splendide et des eaux d'un bleu étincelant". C'est un secret si bien gardé que la véritable surprise arrive au moment de l'addition.

Une terrasse à Sozopol où l’on dîne face à la mer Noire pour le prix d'un simple snack sur la côte amalfitaine. © ecstk22 - stock.adobe.com

Ce secret, c'est Sozopol. Située sur la côte de la mer Noire, cette perle millénaire est l'une des plus anciennes villes de la Bulgarie. Malgré l'adoption de l'euro par le pays, le coût de la vie y reste l'un des plus bas d'Europe et les chiffres parlent d'eux-mêmes : comptez moins de 2 euros pour une bière bien fraîche et environ 10 euros pour un repas de fruits de mer en terrasse. Vous pourrez dîner face au coucher du soleil sur une falaise pour le prix d'un simple sandwich à Capri ! Longtemps restée sous les radars, Sozopol est devenue la nouvelle obsession des voyageurs malins.

Laura Evans-Fisk confirme le phénomène de la Bulgarie au quotidien britannique : "On y trouve tous les ingrédients classiques des vacances méditerranéennes : plages de sable doré, eaux turquoise, criques et charmantes villes historiques à découvrir", mais avec une différence de prix massive "par rapport à la Grèce, l'Espagne et l'Italie". C'est le luxe de la Riviera, l'addition en moins, et les Britanniques l'ont bien compris : ils sont chaque année plus nombreux à choisir ce pays pour leurs vacances d'été.

A quelques kilomètres des plages de Sozopol, le surprenant château de Ravadinovo est à visiter absolument en Bulgarie. © czamfir - stock.adobe.com

Au-delà des prix, Sozopol offre une immersion totale entre ses églises byzantines, son musée archéologique et le surprenant château de Ravadinovo à proximité. Pour le farniente, les plages sauvages de Kavatsite et d'Harmani n'ont rien à envier à Amalfi, le prix exorbitant du transat en moins. Et si vous voulez pousser l'exploration plus loin, les villages voisins comme Tyulenovo ou Varvara offrent des paysages de dunes et de grottes marines qui rappellent étrangement l'Algarve portugaise ou la Crète.

Entre les bars de plage branchés et le calme de la vieille ville de Sozopol, vous aurez le même glamour italien sans vider votre livret A. Un conseil : réservez avant que le reste du monde ne s'en aperçoive car ce paradis à prix cassé ne restera pas secret éternellement.