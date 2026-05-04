Ni en Grèce ni en Italie : une semaine dans cette ville coûte moins chère que le prix d'un week-end en France

Eau turquoise, montagnes géantes et prix cassés... Découvrez cette destination incroyable où un logement avec vue coûte moins de 50 euros.

On rêve tous de s'envoler au soleil dès le printemps, mais la Côte d'Azur ou la Corse sont déjà hors de prix. Saviez-vous qu'il existe un coin d'Europe où le dépaysement est total pour une fraction du prix d'un week-end en France ? Ce n'est ni la Grèce, ni l'Italie, et pourtant, cette ville offre l'un des décors les plus impressionnants du continent.

Dans cette ville encore épargnée par le tourisme de masse, on se sent comme dans plusieurs pays à la fois : le décor mélange la douceur de vivre italienne à des airs de fjords norvégiens. Imaginez une eau turquoise entourée de montagnes géantes et des paysages qui changent en quelques minutes. Côté budget, c'est imbattable : un repas complet coûte environ 15 euros et un logement avec vue peut descendre sous la barre des 50 euros la nuit. En cherchant bien, certains vols depuis la France (2h30 de Paris) s'affichent même à 70 euros en semaine.

Kotor au Monténégro. © ecstk22 - stock.adobe.com

Cette destination encore trop sous-cotée, c'est Kotor au Monténégro. Nichée au fond d'une baie spectaculaire - les célèbres Bouches de Kotor - cette cité médiévale est classée à l'Unesco. Oubliez les plages et les paysages saturés : on y trouve des criques cachées et des points de vue à couper le souffle. L'autre atout de Kotor, c'est son ambiance restée locale : on flâne entre les marchés simples et les terrasses calmes avec une vue imprenable sur les sommets.

Côté visites, Kotor se vit comme un musée à ciel ouvert. Le centre historique est un labyrinthe de ruelles pavées, d'églises romanes et de places pleines de charme. Pour les plus sportifs, la montée vers la forteresse Saint-Jean est obligatoire : après avoir gravi 1 390 marches, le plus beau panorama des Balkans s'offre à vous. Une fois redescendu, direction le petit port de Perast, un village de poupée à 15 minutes accessible via un bus à 2 euros ou via un bateau-taxi.

Saint-George, un des deux îlots de la baie de Kotor, au Monténégro. © zevana - stock.adobe.com

A Perast, le spectacle se passe sur l'eau avec deux îlots mythiques qui flottent au milieu de la baie. Le premier, Notre-Dame-du-Rocher, est une île artificielle que l'on visite pour son église baroque. Juste à côté, l'îlot de Saint-George abrite un monastère bénédictin du XIIe siècle. C'est un lieu secret, fermé au public pour préserver la tranquillité des moines, mais on peut l'admirer de très près en bateau.

L'avantage majeur de Kotor, c'est ce combo unique entre mer et montagne. En une seule journée, vous pouvez vous baigner dans une crique sauvage, grimper sur les routes panoramiques du parc national du Lovćen et naviguer entre ses petites îles. On est loin du chaos des grandes métropoles : ici, on prend le temps de vivre pour un budget dérisoire.

Spectaculaire et incroyablement abordable, Kotor prouve qu'on peut encore s'offrir un week-end de rêve qui mixe farniente, histoire et rando, sans sacrifier son PEL. Prêts à troquer votre prochain séjour en France pour ce petit paradis authentique ?