"Une architecture magnifique et des rues propres" : pourquoi cette ville de l'Est est la surprise de 2026

D'un style médiéval impeccable, cette ville de l'Est scotche tous les visiteurs passés par là au hasard.

Oubliez les clichés sur l'Europe de l'Est grise et austère ! En 2026, la tendance se trouve ni à Prague, ni à Budapest, mais à quelques centaines de kilomètres plus loin. Entre légendes de vampires et ruelles charmantes, cette destination crée la surprise totale. Direction une cité médiévale aux rues impeccables qui séduit les visiteurs passés par là presque au hasard.

Nichée à 600 mètres d'altitude, cette ancienne citadelle saxonne fondée au XIIIe siècle par les Chevaliers Teutoniques est un choc visuel. Un touriste bulgare, habitué aux infrastructures de Sofia, a résumé l'expérience sur Reddit après un passage remarqué : la ville est "très bien organisée, avec une architecture magnifique et des rues propres". Loin du chaos architectural de certaines métropoles, on y trouve une cohérence rare de styles baroque, renaissance et classique qui donne l'impression de visiter l'Europe centrale.

La Place du Conseil de Brașov, le spot qui bluffe les visiteurs en 2026. © ecstk22 - stock.adobe.com

Bienvenue à Brașov, le joyau de la Transylvanie ! Le cœur de cette ville roumaine bat sur la Place du Conseil (Piața Sfatului), où l'ancien hôtel de ville de 1420 domine les terrasses colorées. Juste à côté, l'Église Noire, plus grande église gothique d'Europe de l'Est, impose sa silhouette noircie par l'incendie de 1689. Pour une expérience insolite, faufilez-vous dans la Strada Sforii, l'une des rues les plus étroites d'Europe (environ 1,20 m de large !). Enfin, montez au sommet de la colline de la Tâmpa via le téléphérique pour voir la ville d'en haut, avec ses lettres géantes façon Hollywood.

A moins de 30 kilomètres, le passage obligé reste le château de Bran. Si la légende de Dracula y est omniprésente (comptez 3 euros pour le bus aller-retour depuis la gare routière Autogara 2), le bâtiment du XIVe siècle est une vraie merveille de conte de fées avec ses tours et ses passages secrets. Pour les amateurs d'histoire plus "royale", poussez jusqu'à Sinaia pour voir le château de Peles ou le château de Cantacuzino, un pavillon de chasse néo-roumain avec mosaïques et vitraux, idéal pour le tir à l'arc ou la tyrolienne.

A 30 kilomètres de Brașov, le château de Bran, perché sur son rocher, reste l'étape incontournable de la Transylvanie. © frimufilms - stock.adobe.com

Côté gastronomie, préparez-vous à de vraies claques sans vider votre portefeuille. Pour des sarmales (chou farci) authentiques, foncez à la Casa Bistrițeană (comptez environ 20-25 euros pour deux). Le resto La Ceaun, sur la place principale, est une institution pour goûter la polenta et les saucisses locales (le repas coûte autour de 15 euros). Pour les amateurs de bière artisanale, la micro-brasserie Berăria Mustață est le spot parfait : IPA de folie, jeux de société et ambiance familiale à prix dérisoires. Les bons plans ? Le ticket de transport de 90 minutes ne coûte que 1 euro (5 lei) et le centre historique se visite intégralement à pied.

Pour rejoindre ce petit paradis, rien de plus simple : atterrissez à Bucarest et sautez dans un train. Utilisez le site de la CFR Calatori pour éviter les galères : le trajet dure entre 2h30 et 3h pour environ 20 euros. Une fois sur place, Uber est ultra-répandu et très abordable. La ville se visite en toute saison et particulièrement dès le printemps avec son centre culturel vibrant de festivals. 2026 est l'année ou jamais pour découvrir Brașov avant que tout le monde n'ait la même idée !