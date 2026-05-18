Elle vient d'être élue 3e plus belle destination d'Europe : cette région est bien plus proche que vous ne le pensez

A seulement 2h de chez vous, ce paradis sauvage et abordable détrône les géants du tourisme.

Le prestigieux classement European Best Destinations 2026 a placé sur le podium un joyau que presque aucun voyageur ne sait situer sur une carte. Basé sur les votes de plus de 1,3 million de voyageurs issus de 154 pays, ce palmarès met en lumière "les lieux les plus captivants pour des expériences de voyage européennes inoubliables". Cette région où la gastronomie est reine et la vie locale est encore préservée n'est situé qu'à 1h50 de vol de la France.

Cités médiévales aux toits de tuiles rouges, vignobles vallonnés s'étendant à perte de vue, terrasses panoramiques où l'on savoure des crus parmi les meilleurs du vieux continent.... C'est une destination où "paysages, culture, gastronomie et vins se conjuguent" pour un budget défiant toute concurrence, selon les experts du tourisme de European Best Destinations.

Les vignes en forme de cœur à Špičnik, dans la région de la Styrie slovène. © SCStock - stock.adobe.com

Ce secret bien gardé, c'est la Styrie slovène (appelée Štajerska), située au nord-est de la Slovénie. La région est mondialement connue pour son œnotourisme : elle abrite notamment Maribor, officiellement élue "Meilleure Capitale du Vin d'Europe" où s'épanouit la plus vieille vigne du monde. C'est aussi dans cette région que se situe l'un des points de vue les plus célèbres et les plus photographiés de Slovénie : la fameuse route en forme de cœur qui serpente à travers les vignes de Špičnik.

Mais la Štajerska n'est pas qu'une affaire de verres de blanc. Elle abrite aussi Ptuj, la plus ancienne ville du pays, fraîchement couronnée "Meilleure ville du patrimoine culturel d'Europe". Se promener dans ses rues pavées dominées par son château médiéval, c'est comme déambuler dans un musée à ciel ouvert. Pour les amateurs d'aventure, le massif du Pohorje offre ski, randonnée et cyclisme, tandis que les vallées fluviales invitent au kayak.

Ptuj en Slovénie. © marcin jucha - stock.adobe.com

Côté table, préparez-vous à une claque culinaire. La région est célèbre pour son huile de pépins de courge, son "or noir" local qui vient sublimer des spécialités comme la Prleška tünka (une viande de porc affinée) ou la célèbre Potica (un gâteau roulé traditionnel). Entre deux dégustations dans des domaines de charme, vous pourrez profiter des nombreuses stations thermales pour une pause bien-être. Cette alliance rare entre luxe abordable et authenticité en fait la révélation de l'année.

Pour rejoindre ce paradis, rien de plus simple. Air France et Transavia proposent des vols directs de moins de 2 heures entre Paris et Ljubljana (à partir de 60 € l'aller-retour en basse saison). Une fois sur place, la Styrie slovène n'est qu'à 1h30 de route de la capitale.

Le message des experts est clair : la Styrie slovène s'assure désormais "une place de choix parmi vos prochaines aventures européennes". Si vous cherchez un voyage qui allie tranquillité et gourmandise, n'attendez pas que le monde entier s'y donne rendez-vous.